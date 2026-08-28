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यूक्रेन पर 'इस्कंदर-1000' मिसाइलों से हमले कर रहा रूस, रोक नहीं पा रही यूक्रेनी सेना, जानिए रेंज और खासियत

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यूक्रेन पर 'इस्कंदर-1000' मिसाइलों से हमले कर रहा रूस, रोक नहीं पा रही यूक्रेनी सेना, जानिए रेंज और खासियत

यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस अब लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम 'इस्कंदर-1000' मिसाइलों से अटैक कर रहा है. इन मिसाइलों को रोकना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 28, 2026, 04:47 PM IST

यूक्रेन पर 'इस्कंदर-1000' मिसाइलों से हमले कर रहा रूस, रोक नहीं पा रही यूक्रेनी सेना, जानिए रेंज और खासियत

इस्कंदर रूस की एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है. (AI इमेज)

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  • रूस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से कर रहा यूक्रेन पर हमले
  • रूस ने 'इस्कंदर-1000' बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाया
  • हर महीने 60 से 70 नई बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है रूस

Russia Ukraine War: रूस ने यूक्रेन पर हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है. यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का कहना है कि रूस अब यूक्रेन के अंदर तक हमले करने के लिए अपग्रेडेड बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है. नई मिसाइल की रेंज ज्यादा होने के कारण यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल करके मिसाइल दागे जाने से पहले रूस के लॉन्च साइट्स को निशाना नहीं बना पा रहा. यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी का कहना है कि राजधानी कीव पर हुए हमलों के दौरान रूस ने अपनी नई और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल 9M723-2 का इस्तेमाल किया है. 9M723-2 को 'इस्कंदर-1000' के नाम से भी जाना जाता है. 

कितनी घातक है रूस की इस्कंदर-1000 मिसाइल?

यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अनुसार, 9M723-2 या 'इस्कंदर-1000' मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर तक है. पुराना वेरिएंट (9M723-1) लगभग 390 किमी तक की दूरी तय करता था. इसका मतलब है कि नई मिसाइल की रेंज में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यूक्रेन का मानना है कि इस मिसाइल का विकास एक बड़े रूसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है. रूस का अंतिम लक्ष्य 1,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता हासिल करना है. इसी वजह से इसे 'इस्कंदर-1000' कोडनेम दिया गया है.

इस्कंदर-1000 को रोकना क्यों मुश्किल हो रहा है?

रूस ने इस्कंदर-1000 मिसाइल में नए जनरेशन के सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है. इसके इंजन के आकार को बढ़ाया गया है. ये मिसाइल बूस्ट फेज में 2,700 से 3,100 मीटर प्रति सेकेंड तक की रफ्तार पकड़ सकती है. यह लगभग 130 किमी की ऊंचाई तक जाती है और वहां से तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर गोता लगाती है. 

रूस ने इस मिसाइल में गैस-डायनामिक और एयरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस का इस्तेमाल किया है. ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती है इसलिए इसे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ट्रैक करना और हवा में नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है. 

क्या युद्ध का रुख बदल सकती है इस्कंदर-1000?

रूस पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है. शुरुआत में रूस को भारी बढ़त मिली थी लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिली मदद के दम पर यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है. कुछ महीनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि रूस इस युद्ध में फंस गया है. लेकिन अब रूस ने युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है.

इस्कंदर-1000 की रेंज 550 किमी होने के कारण रूसी सेना अब कब्जे वाले क्रीमिया या रूस के काफी अंदरूनी हिस्सों से मिसाइल दाग सकती है. इससे रूसी सेना को अपने लॉन्चरों को फ्रंटलाइन के पास लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. फ्रंटलाइन के पास रूसी लॉन्चर यूक्रेनी ड्रोनों या काउंटर-अटैक के निशाने पर आ जाते थे. अब तक यूक्रेन रूस के मिसाइल लॉन्च साइटों को लॉन्च होने से पहले ही निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा था. लेकिन इस बढ़ी हुई रेंज के कारण यूक्रेन के लिए रूसी लॉन्चरों तक पहुंचना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है.

ये भी पढ़िये- क्या है यूक्रेन पर रूस का 'डबल-टैप' हमला?

इस्कंदर एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है. हवा में दिशा बदलने की क्षमता के कारण ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.  यूक्रेन को अमेरिका से मिले पैट्रियट जैसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं रोक पा रहे. यूक्रेन की चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है. इस्कंदर-1000 को ऐसे समय में युद्ध के मैदान में उतारा गया है जब रूस अपने बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को फिर से भरने और उसे बढ़ाने का काम जारी रखे हुए है. यूक्रेनी इंटेलिजेंस का अनुमान है कि रूस हर महीने लगभग 60 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाता है. 

इस तरह के उत्पादन से रूस यूक्रेन पर हर महीने औसतन 50 से 70 बैलिस्टिक मिसाइल हमले कर सकेगा. रूस को उत्तर कोरिया से अतिरिक्त KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें भी मिल रही हैं. इन मिसाइलों की खासियत भी इस्कंदर-M जैसी ही है. 

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