पुतिन, शी जिनपिंग या ट्रंप... किसका विमान सबसे सुरक्षित और ताकतवर?

दुनिया के बड़े नेताओं के प्लेन सिर्फ यात्रा का ही साधन नहीं होते हैं, बल्कि उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं. जब भारत में ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है तो पुतिन और जिनपिंग अपने-अपने प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं. ऐसे में उनके विमानों की तुलना ट्रंप के प्लेन से की जा रही है.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान बोइंग 747-8 है.

पुतिन का विमान IL-96-300PU है, जो पूरी तरह रूसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है.

अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन है, जोकि बोइंग 747-200B पर आधारित है.

ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. ऐसे में उनके विमानों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि किस प्लेन में कितने एडवांस्ड फीचर हैं और कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. दरअसल ये विमान सिर्फ यात्रा का साधन ही नहीं होते, बल्कि उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान इल्यूशिन IL-96-300PU है. इस प्लेन में इतने एडवांस्ड फीचर हैं कि इसे फ्लाइंग क्रेमलिन तक कहा जाता है. यह पूरी तरह रूसी टेक्नोलॉजी से डेवलेप किया गया है. इसकी रेंज करीब 11 हजार से 13 हजार किलोमीटर है. इसमें एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिफेंसिव काउंटरमेजर और कमांड सेंटर की सुविधा है.

पुतिन का विमान कितना पावरफुल

पुतिन का प्लेन चार इंजन वाला है. इसे लंबी दूरी की यात्रा के हिसाब से ही तैयार किया गया है. इस विमान में मल्टीपल बैकअप सिस्टम हैं यानी किसी सिस्टम या उसके चैन में किसी तरह की खराबी आती है तो दूसरा चैनल काम संभाल सकता है. रूसी विमानन कंपनी के अनुसार, यही सिस्टम इसकी उड़ान सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं. इस विमान की एक बड़ी खासियत इसका एडवांस्ड नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है. Il-96 परिवार में आधुनिक पायलट-नेविगेशन और रेडियो-कम्युनिकेशन उपकरण लगाए गए हैं, जबकि मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम खराब मौसम और कम दृश्यता में भी लैंडिंग में मदद करता है.

चीनी राष्ट्रपति के विमान की खासियत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विमान की बात करें तो ये अमेरिकी कंपनी बोइंग का 747-8 मॉडल है. यह एयर चाइना की फ्लाइट है. ये विमान 2014 में एयर चाइना को सौंपा गया था, जब जिनपिंग चीन की सत्ता में आए थे. 2016 के आसपास इस विमान को राष्ट्रपति स्तर की यात्रा के लिए तैयार किया गया था. देखने में तो चीनी राष्ट्रपति का विमान यात्री विमान की तरह दिखता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अलग है. इसमें राष्ट्रपति के लिए प्राइवेट सूट, मीटिंग रूम, ऑफिस और सुरक्षित संचार व्यवस्था होती है. चार इंजन वाले इस विमान की लंबाई 76 मीटर है, जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GENX-2B67 इंजन लगे हुए हैं. हर इंजन करीब 66500 पाउंड थ्रस्ट पैदा करता है. बिना ईंधन भरे इस विमान की रेंज करीब 14 हजार किमी होती है. अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 0.855 मैक यानी 900 किमी प्रति घंटा के आसपास है.

चीनी राष्ट्रपति का विमान कितना सुरक्षित?

चीनी राष्ट्रपति के विमान में सैन्य स्तर की सुरक्षा लगाई जाती हैं. इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है, जोकि विमान की ओर आने वाली मिसाइलों का पता लगाकर उसे तबाह कर सकता है.इसके अलावा परमाणु विस्फोट जैसे हालात से बचने के लिए शील्डिंग दी गई है. इसमें लगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क बना रहता है. विमान को खतरे का पता लगाने वाले सेंसर और जैमिंग सिस्टम से लैस माना जाता है.

ट्रंप के एयरफोर्स वन की खासियत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स वन है, जोकि बोइंग 747-200B पर आधारित है. इसमें 4000 वर्ग फीट का एरिया है, जिसमें ओवल ऑफिस जैसा रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल सूट और मीडिया एरिया शामिल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, जिससे ये विमान घंटों तक हवा में उड़ान भर सकता है. इसके अलावा विमान में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस, परमाणु हमले से बचने के लिए शील्डिंग शामिल है.

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