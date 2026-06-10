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खजाने पर बसे हैं लोग, पर झोली है खाली! PoK में रुबी की माइनिंग का कड़वा सच

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) की खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है, जो यहां के लोगों की तकदीर बदल सकता है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 10, 2026, 04:26 PM IST

खजाने पर बसे हैं लोग, पर झोली है खाली! PoK में रुबी की माइनिंग का कड़वा सच

पीओके के रूबी की कहानी (AI Image)

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  • पीओके (PoK) की पहाड़ियों में 4 करोड़ ग्राम से ज़्यादा रुबी का पक्का भंडार 
  • गुणवत्ता म्यांमार के विश्व प्रसिद्ध रुबी जैसी ही शानदार
  • इतने बड़े खजाने के बावजूद पूरे इलाके में सिर्फ एक मुख्य एक्टिव खदान 
  • करीब 40 लाख लोग जूझ रहे बुनियादी सुविधाओं की कमी से

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग सचमुच एक बहुत बड़े खजाने के ऊपर बैठे हैं. इस इलाके की जमीन के नीचे करोड़ों रुपये की कीमत के बेशकीमती लाल रत्न यानी रुबी (माणिक) दबे हुए हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस अकूत संपत्ति के बावजूद पीओके के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है.

बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, पैसों की तंगी और सदियों पुरानी माइनिंग तकनीकों के कारण यह पूरा इलाका रत्नों के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहा है. कीमती रत्नों की एक बड़ी कारोबारी, हुमा रिजवी ने डेक्कन हेराल्ड से बातचीत में बताया कि यहां मिलने वाले रुबी की क्वालिटी म्यांमार के मशहूर रुबी जितनी ही शानदार है. लेकिन म्यांमार के पास पत्थरों को निकालने की आधुनिक तकनीक है, जो यहां दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलती.

करोड़ों ग्राम का भंडार, पर सिर्फ नाम का

सरकारी सर्वे के मुताबिक, PoK की पहाड़ियों में 4 करोड़ ग्राम से ज़्यादा रुबी का पक्का भंडार मौजूद है. इसके अलावा, करीब 5 करोड़ ग्राम रुबी और होने का अनुमान है. इतने बड़े खजाने के बीच यहां फिलहाल सिर्फ एक एक्टिव खदान और एक खोजी साइट काम कर रही है. मुजफ़्फराबाद से करीब 11 घंटे की गाड़ी की सवारी और फिर दो घंटे पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद हिमालय की गोद में बसी 'चित्ता कत्था' खदान आती है. यहां काम करने वाले एक मजदूर, मोहम्मद अजीम साल के चार महीने इसी दुर्गम जगह पर पसीना बहाते हैं.

अजीम ने बताया, "मैं खदान के अंदर पुरानी और कमजोर मशीनों से ड्रिलिंग करता हूं, ताकि वहां धमाका करके पत्थर तोड़े जा सकें. यह काम बहुत ही जानलेवा और थका देने वाला है." खदान की सुरंगों में हवा आने-जाने का भी ठीक इंतजाम नहीं है. कभी-कभी महीनों की मेहनत के बाद कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, जैसे पिछले साल मजदूरों के हाथ यहां एक अंडे के आकार का बड़ा रुबी लगा था.

सरकार के पास मशीनें खरीदने के पैसे नहीं

अगर इस खजाने का सही इस्तेमाल किया जाए, तो PoK के करीब 40 लाख लोगों की किस्मत बदल सकती है, जो आज बेहद मामूली कमाई पर गुजारा कर रहे हैं. फिलहाल, इतने बड़े खजाने से वहां की सरकार को मिलने वाले टैक्स का 1% हिस्सा भी नहीं आता. डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, वहां के एक प्रशासनिक अधिकारी ने दबी आवाज में कुबूल किया कि इस विवादित इलाके को संभालने वाली अथॉरिटी के पास नई मशीनें खरीदने या और खदानें बनाने के लिए बजट ही नहीं है.

अधिकारी ने कहा, "हमारे यहां आज भी मजदूर हाथों से या छोटे-मोटे धमाके करके पत्थर निकालते हैं. इस पुराने तरीके की वजह से आधे से ज़्यादा कीमती पत्थर टूट जाते हैं या उनकी चमक खराब हो जाती है. निवेश न होने के कारण हम अपनी ही दौलत को बर्बाद होते देख रहे हैं." 

नई टेक्नोलॉजी लानी होगी

पत्थरों के व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ रुबी ही नहीं, बल्कि इस इलाके में तांबा, सोना और चांदी का भी बड़ा भंडार है. अगर पाकिस्तान सरकार सचमुच इस खजाने का फायदा उठाना चाहती है, तो उसे यहां नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, लोकल मजदूरों को ट्रेनिंग देनी होगी और माइनिंग के लिए सख्त व पारदर्शी कानून बनाने होंगे. वरना यह खजाना जमीन के नीचे ही दफन रह जाएगा.

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