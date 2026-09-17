FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

IPS Bushra Bano Controversy: वर्दी में नहीं बोल सकते अस्सलामुअलैकुम... पुलिस मैनुअल में क्या हैं इसके नियम?

IPS Bushra Bano Controversy: वर्दी में नहीं बोल सकते अस्सलामुअलैकुम... पुलिस मैनुअल में क्या हैं इसके नियम?

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

पाकिस्तान नेवी का PNS हुनैन एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है यानी समंदर में गश्त करने वाला जहाज है, जबकि INS कोलकाता भारत के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड युद्धपोतों में से एक है. इसका वजन PNS हुनैन से करीब तीन गुना ज़्यादा है. 

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 17, 2026, 03:27 PM IST

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

INS कोलकाता से टकराया PNS हुनैन (फोटो- AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • INS कोलकाता भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइनर जहाजों में से एक है.
  • ये ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है. इसका वजन करीब 7500 टन है.
  • INS कोलकाता में पनडुब्बियों से निपटने के लिए टॉरपीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर इंटीग्रेटेड हैं.
  • पाकिस्तान के PNS हुनैन का वजन करीब 2600 टन है. इसे गश्त के लिए डिजाइन किया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अरब सागर में मंगलवार को पाकिस्तान नेवी के PNS हुनैन जहाज की टक्कर भारत के INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर से हुई. पाकिस्तान ने समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए गलत जहाज चुन लिया. दोनों युद्धपोतों में जमीन-आसमान का अंतर है. पाकिस्तान का जहाज हुनैन समंदर में गश्त करने वाला जहाज है, जबकि भारत का कोलकाता सबसे ताकतवर और आधुनिक युद्धपोतों में से एक है. जहां PNS हुनैन का वजन करीब 2600 टन है, वहीं INS कोलकाता का वजन इससे करीब तीन गुना ज्यादा यानी 7500 टन है. 

समंदर में पाकिस्तान के जहाज हुनैन का भारत से टक्कर लेना भारी पड़ गया. पाकिस्तानी जहाज के अगले हिस्से में टक्कर का निशान भी बन गया और वो इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि उसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ गया, जबकि INS कोलकाता अपने ऑपरेशनल मिशन पर आगे बढ़ गया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि INS कोलकाता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. 

INS कोलकाता मार देता टक्कर तो डूब जाता पाकिस्तानी हुनैन

खबरों के मुताबिक, भारतीय जहाज से टकराने के बाद PNS हुनैन में एक बड़ा डेंट पड़ गया और शायद उसमें दरार भी आई है. OSINT अकाउंट 'वॉर एंड गोर' ने दावा किया कि टक्कर के बाद पाकिस्तान के चार लोग घायल भी हुए हैं. इनमें एक कमोडोर और तीन अन्य लोग हैं, जिनका इलाज कराची के शिफा अस्पताल में चल रहा है. हालांकि इस पर पाकिस्तान की ओर से कोई बयान नहीं आया है. संदीप उन्नीथन ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब साबित हो सकती थी. डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा, 'अगर आईएनएस कोलकाता अपने क्रू की सुरक्षा के लिए मुड़कर पाकिस्तानी जहाज को टक्कर मार देता तो वह डूब जाता.'

INS कोलकाता और PNS हुनैन में कितना अंतर?

भारतीय जहाज INS कोलकाता भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइनर जहाजों में से एक है और काफी भारी भरकम है. इसमें हथियारों और सेंसर का एक एडवांस्ड सिस्टम लगा है, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर बराक मिसाइलें शामिल हैं. इसके अलावा 360 डिग्री रडार, 76mm गन और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हैं. दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए टॉरपीडो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और सोनार सिस्टम लगे हुए हैं. इसके अलावा ये युद्धपोत दो हेलिकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकता है. 

INS कोलकाता और PNS हुनैन में कितना अंतर?

इसके उलट PNS हुनैन को समुद्री सुरक्षा, गश्त और सीमित युद्ध क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है. पाकिस्तान नेवी में इसे 2014 में शामिल किया गया है, इसकी लंबाई करीब 98 मीटर और वजन करीब 2600 टन है. इस जहाज को डच जहाज निर्माता कंपनी डेमेन शिपयार्ड्स ने तैयार किया है. इसमें डीजल इंजन लगे हुए हैं, जोकि 25 समुद्री मील प्रति घंटे तक की स्पीड पर चल सकते हैं. ये जहाज एक हेलिकॉप्टर और एक UAV को ऑपरेट कर सकता है. 

पाकिस्तान का मूर्खता से भरा हुआ कदम 

ऐसा लगता है कि PNS हुनैन के कैप्टन को शायद पता नहीं था कि भारत का जहाज कितना खतरनाक है. अगर उसे INS कोलकाता की ताकत का जरा भी अंदाजा होता तो शायद वो ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाते. माउंटेन रैट्स नाम के एक्स अकाउंट से डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, 'यह कितनी मूर्खता है कि एक 2500 टन का ओवन-व्हील ड्राइव (OPV) अपने से तीन गुना आकार के 7500 टन के डिस्ट्रॉयर जहाज का सामना करने का फैसला करता है.'

ये भी पढ़ें- Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement