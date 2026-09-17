INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

पाकिस्तान नेवी का PNS हुनैन एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है यानी समंदर में गश्त करने वाला जहाज है, जबकि INS कोलकाता भारत के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड युद्धपोतों में से एक है. इसका वजन PNS हुनैन से करीब तीन गुना ज़्यादा है.

INS कोलकाता भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइनर जहाजों में से एक है.

ये ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है. इसका वजन करीब 7500 टन है.

INS कोलकाता में पनडुब्बियों से निपटने के लिए टॉरपीडो लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर इंटीग्रेटेड हैं.

पाकिस्तान के PNS हुनैन का वजन करीब 2600 टन है. इसे गश्त के लिए डिजाइन किया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अरब सागर में मंगलवार को पाकिस्तान नेवी के PNS हुनैन जहाज की टक्कर भारत के INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर से हुई. पाकिस्तान ने समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए गलत जहाज चुन लिया. दोनों युद्धपोतों में जमीन-आसमान का अंतर है. पाकिस्तान का जहाज हुनैन समंदर में गश्त करने वाला जहाज है, जबकि भारत का कोलकाता सबसे ताकतवर और आधुनिक युद्धपोतों में से एक है. जहां PNS हुनैन का वजन करीब 2600 टन है, वहीं INS कोलकाता का वजन इससे करीब तीन गुना ज्यादा यानी 7500 टन है.

समंदर में पाकिस्तान के जहाज हुनैन का भारत से टक्कर लेना भारी पड़ गया. पाकिस्तानी जहाज के अगले हिस्से में टक्कर का निशान भी बन गया और वो इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि उसे वापस बंदरगाह लौटना पड़ गया, जबकि INS कोलकाता अपने ऑपरेशनल मिशन पर आगे बढ़ गया. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि INS कोलकाता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

INS कोलकाता मार देता टक्कर तो डूब जाता पाकिस्तानी हुनैन

खबरों के मुताबिक, भारतीय जहाज से टकराने के बाद PNS हुनैन में एक बड़ा डेंट पड़ गया और शायद उसमें दरार भी आई है. OSINT अकाउंट 'वॉर एंड गोर' ने दावा किया कि टक्कर के बाद पाकिस्तान के चार लोग घायल भी हुए हैं. इनमें एक कमोडोर और तीन अन्य लोग हैं, जिनका इलाज कराची के शिफा अस्पताल में चल रहा है. हालांकि इस पर पाकिस्तान की ओर से कोई बयान नहीं आया है. संदीप उन्नीथन ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब साबित हो सकती थी. डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा, 'अगर आईएनएस कोलकाता अपने क्रू की सुरक्षा के लिए मुड़कर पाकिस्तानी जहाज को टक्कर मार देता तो वह डूब जाता.'

W&G exclusive:



1 Commodore and 3 Able Seamen were critically injured in the PNS Hunain collision.



All four are being treated at PNS Shifa Hospital in Karachi by Dr. M. Omar Rathore and his team. https://t.co/4UmhRoUpHG pic.twitter.com/cRHaXilZ4F — War & Gore (@Goreunit) September 16, 2026

INS कोलकाता और PNS हुनैन में कितना अंतर?

भारतीय जहाज INS कोलकाता भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइनर जहाजों में से एक है और काफी भारी भरकम है. इसमें हथियारों और सेंसर का एक एडवांस्ड सिस्टम लगा है, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर बराक मिसाइलें शामिल हैं. इसके अलावा 360 डिग्री रडार, 76mm गन और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगे हैं. दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए टॉरपीडो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और सोनार सिस्टम लगे हुए हैं. इसके अलावा ये युद्धपोत दो हेलिकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकता है.

इसके उलट PNS हुनैन को समुद्री सुरक्षा, गश्त और सीमित युद्ध क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है. पाकिस्तान नेवी में इसे 2014 में शामिल किया गया है, इसकी लंबाई करीब 98 मीटर और वजन करीब 2600 टन है. इस जहाज को डच जहाज निर्माता कंपनी डेमेन शिपयार्ड्स ने तैयार किया है. इसमें डीजल इंजन लगे हुए हैं, जोकि 25 समुद्री मील प्रति घंटे तक की स्पीड पर चल सकते हैं. ये जहाज एक हेलिकॉप्टर और एक UAV को ऑपरेट कर सकता है.

पाकिस्तान का मूर्खता से भरा हुआ कदम

ऐसा लगता है कि PNS हुनैन के कैप्टन को शायद पता नहीं था कि भारत का जहाज कितना खतरनाक है. अगर उसे INS कोलकाता की ताकत का जरा भी अंदाजा होता तो शायद वो ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाते. माउंटेन रैट्स नाम के एक्स अकाउंट से डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, 'यह कितनी मूर्खता है कि एक 2500 टन का ओवन-व्हील ड्राइव (OPV) अपने से तीन गुना आकार के 7500 टन के डिस्ट्रॉयर जहाज का सामना करने का फैसला करता है.'

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