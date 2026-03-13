FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

कहीं 3 दिन की छुट्टी, कहीं एक्स्ट्रा सैलरी! दुनिया के इन 7 देशों में पीरियड पर खास सुविधा

सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सख्त नियम बनाने से महिलाओं को नौकरी पाने में परेशानी आ सकती है. हालांकि, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां पीरियड लीव को लेकर सख्त पॉलिसी बनाई गई है.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Mar 13, 2026, 05:04 PM IST

कहीं 3 दिन की छुट्टी, कहीं एक्स्ट्रा सैलरी! दुनिया के इन 7 देशों में पीरियड पर खास सुविधा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीरियड लीव के सख्त नियम लागू करने पर महिलाओं के लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है. फोटो- AI Generated

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च, 2026 को पीरियड लीव से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस तरह की याचिकाएं डर पैदा करने के लिए फाइल की जाती हैं. ऐसा लगता है कि जैसे इन याचिकाओं से यह साबित करने की कोशिश की जा रही हो कि महिलाएं कमज़ोर हैं और पीरियड की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. 

एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका को खारिज करते हुए CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य की बेंच ने कहा कि वो पहले ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अपनी बात रख चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार को सभी पक्षों से बात करके एक पॉलिसी बनाने पर विचार करना चाहिए. 

महिलाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती हैः चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, 'कोई कंपनी अपनी मर्ज़ी से पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी दे रही है तो यह बहुत अच्छी बात है. लेकिन जैसे ही आप इसे कानून के तौर पर सख्ती से लागू करेंगे तो हो सकता है कि महिलाओं को नौकरी पाने में परेशानी हो, उन्हें सरकारी नौकरी, न्यायपालिका या दूसरी नौकरियों में रखा ही न जाए. उनका करियर ही बर्बाद न हो जाए, उन्हें ये न कह दिया जाए कि वो घर पर ही रहें.'

इन देशों में है पीरियड लीव का कानून

ग्लोबल विमेन लीडर के मुताबिक, दुनिया के सात देशों में मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है. कुछ देशों में यह लीव पूरी तरह पेड है, कुछ में पार्शियली पेड और कुछ में अनपेड है.

1. इंडोनेशियाः इंडोशिया में 1947 से पीरियड लीव पॉलिसी है. वहां साल 2003 में इस पॉलिसी को रिन्यू किया गया था. जिसके तहत सभी महिला कर्मचारी महीने में दो दिन का पीरियड लीव ले सकती हैं.

2. साउथ कोरियाः साउथ कोरिया में महिलाएं महीने में एक दिन का पीरियड लीव ले सकती हैं. अगर कोई महिला पीरियड लीव न लेना चाहे तो कंपनी को उसे दो दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देनी होती है.

Period Leave

3. जापानः जापान की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का नाम है- सेरी क्यूका. इस नियम के तहत पीरियड पर लीव लेने वाली महिलाओं से ये नहीं पूछा जा सकता है कि वो आईं क्यों नहीं. इसके तहत महिलाएं महीने में एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं.

4. स्पेनः स्पेन ने साल 2023 में पीरियड लीव से जुड़ा कानून पास किया था. इस कानून के तहत महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर तीन दिन तक का मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती हैं. ज़रूरत पड़ने पर 5 दिन तक की लीव भी वो ले सकती हैं. 

5. ताइवानः ताइवान में साल 2002 से मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू है. इसके तहत महिलाएं तीन दिन का पीरियड लीव ले सकती हैं. ये छुट्टियां हाफ पेड होती हैं यानी इन दिनों की 50 परसेंट सैलरी ही उन्हें मिलती है.

6. ज़ाम्बियाः ज़ाम्बिया में मेंस्ट्रुअल लीव को मदर्स डे कहा जाता है. इस पॉलिसी के तहते महिलाएं हर महीने पीरियड के दौरान एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं. छुट्टी नहीं दिए जाने पर महिलाएं कंपनी के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं. 

7. वियतनामः वियतनाम में तीन दिन तक की पेड मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है. पीरियड के दौरान महिलाएं हर दिन 30 मिनट का ब्रेक ले सकती हैं. अगर महिला मेंस्ट्रुअल लीव नहीं लेती हैं तो इसके बदले उन्हें अतिरिक्त कॉम्पेंसेशन दिया जाता है.


