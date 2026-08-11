FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता का बड़ा वादा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता का बड़ा वादा, दिल्ली के बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार

1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, यहां समझिए पूरा गणित

1 लाख रुपये का सोना 2030 तक कितना होगा? गोल्ड-सिल्वर में किसका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है, पूरा गणित

'बच्चा, महिला, पुरुष या वस्यक जो भी हो गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज हों...', SC का राज्यों को सख्त निर्देश

'बच्चा, महिला, पुरुष या वस्यक जो भी हो गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज हों...', SC का राज्यों को सख्त निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी की एयरफोर्स भारत के मुकाबले कहां, तीनों मिलकर दे पाएंगे टक्कर?

भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई-30, MiG-29 और स्वदेशी तेजस जैसे फाइटर जेट हैं, जो खतरनाक BVR (Meteor-Astra) और लॉन्ग रेंज मिसाइलों (ब्रह्मोस-स्कैल्प) से लैस हैं. इसके अलावा भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर भी काम कर रहा है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Aug 11, 2026, 04:40 PM IST

पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी की एयरफोर्स भारत के मुकाबले कहां, तीनों मिलकर दे पाएंगे टक्कर?

मुस्लिम नाटो बनाने जा रहे देशों से भारत की तुलना! (फोटो क्रेडिट- AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स हैं.
  • तुर्किए अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से खास है.
  • सऊदी के पास अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स और यूरोफाइटर टायफून के बेड़े हैं. 
  • भारत के पास सुखोई-30 और राफेल का बेड़ा है. इसके साथ ही डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है.

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए ने मक्का सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर पर किए हैं, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा. यह एक तरह से मुस्लिम देशों के नाटो की तरह ही काम करेगा. जहां पाकिस्तान भारत और इजरायल से डरा हुआ है, सऊदी-तुर्किए के साथ ऐसा नहीं है. सऊदी के तो भारत और इजरायल दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसे ईरान, यमन के हूती और इराक के मिलिशिया से खतरा लग रहा है.वहीं तुर्किए को ईरान, ग्रीस, सीरिया और इजरायल से डर बना हुआ है. पाकिस्तान से लिहाज से देखा जाए तो अगर वो भारत के साथ युद्ध करता है और इसमें इन दोनों देशों का समर्थन भी मिले तो भारत के मुकाबले में ये कहां ठहरेंगे?

जहां सऊदी अरब फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस में मजबूत है. वहीं तुर्किए स्वदेशी टेक्नोलॉजी और भविष्य की संभावना में आगे हैं. वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स KAAN पर काम भी कर रहा है और अमेरिका के साथ F-35 की डील भी करना चाहता है, जिसकी ट्रंप ने हरी झंडी भी दे दी है. जबकि पाकिस्तान के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बेट और J-10C, JF-17 जैसे फाइटर जेट्स हैं. हालांकि पहले तो पाकिस्तान की गलतफहमी है कि उसे भारत के खिलाफ सऊदी का साथ मिलेगा. बावजूद इसके अगर  भारतीय वायुसेना की इनके साथ तुलना की जाए तो तीनों के मुकाबले वो अकेली ही मजबूत स्थिति में है.

पाकिस्तान की वायुसेना कितनी मजबूत?

पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16, चीन का J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स हैं, जोकि लगभग सभी चौथी पीढ़ी के हैं. उसके पास अगर मिसाइल की बात करें तो PL-15 और PL-15E हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है. एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो चीन HQ-9P इस्तेमाल करता है. उसके पास स्वीडन का Saab 2000 और चीनी ZDK-03 Karakoram जैसे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम हैं.

अमेरिकी F-16 तुर्किए एयरफोर्स की रीढ़ 

तुर्किए की वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं- F-16. इसके अलावा वो यूरोफाइटर टायफून भी इस्तेमाल करता है. साथ ही 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी KAAN पर भी काम कर रहा है. हालांकि अबतक उसके KAAN ऑपरेशनल नहीं हैं. वो अमेरिकी AIM-120 AMRAAM और AIM-9 Sidewinder मिसाइलें भी इस्तेमाल करता है. एयर डिफेंस सिस्टम रूसी S-400 है, जिसे वो जल्दी ही अपने बेड़े से हटाएगा क्योंकि F-35 के लिए अमेरिका की ओर से यही शर्त रखी गई है. इसके अलावा तुर्किए ने अपना HİSAR और SIPER भी डेवलेप किया है. तुर्किए के पास Boeing 737 AEW&C और E-7T Peace Eagle अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भी हैं. 
 
सऊदी के पास कौन-से लड़ाकू विमानों का बेड़ा?

सऊदी अरब के पास अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स का बेड़ा है. इसके अलावा यूरोफाइटर टायफून भी हैं. सऊदी के पास अमेरिकी AIM-120 AMRAAM मिसाइलों का जखीरा है.बीते साल ही अमेरिका ने सऊदी के साथ ही एक हजार AMRAAM मिसाइलों की डील की है. सऊदी का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है, जोकि अमेरिका का पेट्रियट और THAAD है. अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की बात करें तो उसके पास अमेरिकी E-3A Sentry AWACS की फ्लीट है. 

भारत की हवाई क्षमता के बारे में जानिए

भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई-30, MiG-29 और स्वदेशी तेजस जैसे फाइटर जेट हैं, जो खतरनाक BVR (Meteor-Astra) और लॉन्ग रेंज मिसाइलों (ब्रह्मोस-स्कैल्प) से लैस हैं. इसके अलावा भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर भी काम कर रहा है, जिसे 2030 तक भारतीय वायुसेना को देने का प्लान है.  इसके साथ ही भारत के पास एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) के रूप में फॉल्कन और नेत्र हैं. एयर डिफेंस सिस्टम रूस का S-400, बराक-8 और आकाश हैं, जिनका भारत सरकार ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है. भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया है.

भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत कोई एक फाइटर जेट या मिसाइल नहीं है, बल्कि इन सभी को एक नेटवर्क्ड एयर वॉर आर्किटेक्चर में जोडना है. जैसे AWACS के बाद रडार, फाइटर जेट, BVR मिसाइल, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिर ड्रोन.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किए वाले गुट में अब कौन-सा देश होगा शामिल? मुस्लिम NATO के नए समीकरण

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement