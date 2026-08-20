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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध तो न्यूट्रल रह पाएगा सऊदी? एक्सपर्ट बोले- 'IMEC दिल्ली के लिए...'

साल 2025-26 में भारत ने सऊदी से करीब 30.8 अरब डॉलर का सामान आयात किया और करीब 10.3 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया. भारत रियाद को मार्केट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहा है और तेल के बाद फ्यूचर के निर्माण में मदद कर रहा है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Aug 20, 2026, 05:15 PM IST

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध तो न्यूट्रल रह पाएगा सऊदी? एक्सपर्ट बोले- 'IMEC दिल्ली के लिए...'

सऊदी के लिए सिरदर्द होगा पाकिस्तान के साथ समझौता? (फोटो- AI)

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  • पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किए ने 7 अगस्त को मक्का डिफेंस पैक्ट पर साइन किए हैं.
  • इस डील के मुताबिक, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा.
  • एक्सपर्ट के मुताबिक, अगला भारत-PAK संकट IMEC की परीक्षा लेगा.

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए ने बीते 7 अगस्त को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मक्का समझौता नाम दिया गया है. इस डिफेंस पैक्ट के मुताबिक, इनमें से किसी एक पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. हालांकि इस डील में बहुत सी चीजें साफ नहीं हैं जैसे यह समझौता मौजूदा गठबंधनों और संघर्षों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? इस बीच भारत ने क्लयीर किया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभावों का आकलन कर रहा है. 
  
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सऊदी ने ये डील साइन करके सिर्फ एक सुरक्षा साझेदार नहीं जोड़ा है, बल्कि पाकिस्तान पर हमले को रियाद के लिए एक बोझ बना दिया है. भविष्य में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनेंगे तो सऊदी को इस्लामाबाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और दिल्ली के साथ अपने संबंधों के बीच सामंजस्य बैठाना होगा. सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान द्वारा टकराव शुरू करने पर भी ये समझौता लागू होगा या फिर पाकिस्तान द्वारा की गई उकसावे वाली कार्रवाई पर भारत की प्रतिक्रिया को भी हमला माना जाएगा?
 
इजरायली एक्सपर्ट शाय गैल के मुताबिक, ऐसे किसी संकट से पहले भारत सऊदी अरब से स्पष्टीकरण मांग सकता है. सऊदी द्वारा समझौते के दायरे को सीमित करने वाला जवाब जोखिम को कम कर देगा. स्पष्टीकरण देने से इनकार करना अपने आप में एक रणनीतिक जानकारी होगी. उन्होंने यूरेशियन टाइम्स को लिखे आर्टिकल में कहा, 'भारत ने रियाद या अंकारा को अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता पर वीटो का अधिकार नहीं दिया है. अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जरूरी है तो मक्का में किए गए हस्ताक्षर भारतीय फैसले को बदल नहीं सकते.'

PAK के साथ डील करके सऊदी ने IMEC  को किया कमजोर! 

लेख में आगे कहा गया है, 'भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) कोई रेलवे, बंदरगाह या नक्शे पर खींची गई कोई लाइन नहीं है. यह राजनीतिक स्थिरता के लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट है. ये भारत से यूरोप जाने वाला कॉरिडोर है, जिसमें सऊदी अरब इंपोर्टेंट पार्ट है. जबकि रियाद ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अपने लाइबिलिटी के रूप में शामिल किया है. इसलिए अगला भारत-पाकिस्तान संकट भी इस कॉरिडोर की परीक्षा लेगा. सवाल यह है कि क्या लॉजिस्टिक, लोन, इंश्योरेंस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और पॉलिसी डिसीजन एक ऐसे सेंट्रल नोड पर निर्भर हो सकते हैं जो औपचारिक रूप से टकराव के एक पक्ष से जुड़ा हो.'

सऊदी एक विकल्प हो ना कि वीटो: एक्सपर्ट

एक्सपर्ट ने सलाह देते हुए कहा कि IMEC को रिडंडेंसी के लिए फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए. कॉरिडोर को बंदरगाहों, बीमा, लॉजिस्टिक्स और यूरोप तक पहुंच के लिए विकल्पों की जरूरत है, जो डेटा आर्किटेक्चर और निरंतरता योजनाओं द्वारा समर्थित हों और किसी एक नोड पर निर्भर न हों. सऊदी अरब को एक विकल्प होना चाहिए, न कि वीटो. उन्होंने क्लीयर किया कि भारत के बिना IMEC का कोई अस्तित्व नहीं है.

सऊदी-भारत के बीच कितना कारोबार?

साल 2025-26 में भारत ने सऊदी से करीब 30.8 अरब डॉलर का सामान आयात किया और करीब 10.3 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया. भारत रियाद को मार्केट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहा है और तेल के बाद फ्यूचर के निर्माण में मदद कर रहा है. मई 2026 में  संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया क्योंकि दिल्ली और अबू धाबी ने ऊर्जा और रणनीतिक भंडार में सहयोग को गहरा किया. रियाद भारतीय बाजार नहीं खोएगा. उसे अगले बैरल के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी. भारत ने सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को रेगुलेटरी विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं, जबकि नए निवेश संरक्षण ढांचे पर बातचीत जारी है. भारतीय बाजार तक पहुंच कोई अधिकार नहीं है. यह एक संप्रभु संपत्ति है.

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को रणनीतिक फायदे में बदल रहा है- फाइनेंशिंग, आर्म्स डील, ट्रेनिंग, तैनाती, पहुंच और खाड़ी सुरक्षा में एक स्थायी स्थान. इस्लामाबाद की ताकत इसे और भी मजबूत बनाती है. हालांकि मक्का समझौता औपचारिक रूप से सऊदी को पाकिस्तानी परमाणु सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करता है, बस एक संकेत देता है कि एक परमाणु शक्ति उसके पीछे खड़ी है. 

मिडिल ईस्ट में किन देशों के साथ भारत के कैसे संबंध?
 
यूएई पहले से ही भारत को ऊर्जा, सुरक्षा, औद्योगिक और वित्तीय मदद देता है. मई 2026 में, दोनों देशों ने इंडस्ट्री, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा, साइबर और सुरक्षित संचार को कवर करने वाली एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक ढांचा स्थापित किया. ओमान हिंद महासागर तक पहुंच, व्यापार और संभावित ऊर्जा भंडारण प्रदान करता है. साइप्रस और भारत ने पांच वर्षीय रक्षा रोडमैप अपनाया है. ग्रीस नई दिल्ली के साथ रणनीतिक और समुद्री सहयोग को गहरा कर रहा है, जबकि इज़राइल प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी, सुरक्षा और पूर्वी भूमध्यसागर तक पहुंच प्रदान करता है. ये सभी मिलकर एक वैकल्पिक मार्ग, साझेदार बनाते हैं, जो हिंद महासागर से पूर्वी भूमध्य सागर तक फैले हुए हैं. 

सऊदी को कम जरूरी बनाए भारत: एक्सपर्ट

जब आपका साथी कम भरोसेमंद हो जाता है तो उससे संबंध तोड़ना सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं होती. बल्कि, उस साथी को कम जरूरी बना देना सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया होती है. रियाद ने खुद एक ही सुरक्षा प्रदाता पर निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्किए का रुख किया. भारत भी सऊदी अरब पर यही सिद्धांत लागू कर सकता है. नई दिल्ली ने वाशिंगटन और मॉस्को, इजरायल और खाड़ी देशों, ईरान और यूरोप के साथ सालों तक रिश्ते बनाए हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसी को नहीं सौंपा है.  

ये भी पढ़ें- PAK ने भारतीय हाईकमीशन के बाहर से हटाई थी बैरिकेडिंग, दिल्ली ने किया बुलडोजर एक्शन; एम्बेसी सुरक्षा पर क्या हैं नियम?

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