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दुनिया

मरियम नवाज सरकारी जहाज से गईं थीं लंदन, PAK में किरकिरी के बाद चुकाया 2.7 करोड़ का बिल, भारत में क्या हैं नियम?

मरियम नवाज पिछले सप्ताह अपनी बेटी महनूर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गई थीं और इस यात्रा में उन्होंने पंजाब सरकार का ही हवाई जहाज इस्तेमाल किया था. पाकिस्तान में किरकिरी होने के बाद पंजाब की मुख्यमंत्री ने 27.194 मिलियन रुपये का भुगतान किया है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 18, 2026, 05:14 PM IST

मरियम नवाज सरकारी जहाज से गईं थीं लंदन, PAK में किरकिरी के बाद चुकाया 2.7 करोड़ का बिल, भारत में क्या हैं नियम?

मरियम नवाज ने लंदन की प्राइवेट यात्रा का बिल चुकाया (फोटो- AI)

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  • मरियम नवाज ने लंदन की प्राइवेट यात्रा के लिए 2.7 करोड़ रुपये का बिल चुकाया है.
  • मरियम सरकारी जहाज से बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने गई थीं. 
  • पाकिस्तान में विवाद बढ़ने के बाद पंजाब की सीएम ने ये फैसला किया.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लंदन की प्राइवेट यात्रा के लिए सरकारी जहाज का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर पाकिस्तान में काफी हल्ला मचा और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद पंजाब सरकार की ओर से बयान दिया गया कि मरियम नवाज लंदन यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए हवाई जहाज का खर्च खुद उठाएंगी. अब खबर है कि मरियम नवाज ने इसका बिल चुका दिया है. 

मरियम नवाज पिछले सप्ताह अपनी बेटी महनूर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गई थीं और इस यात्रा में उन्होंने पंजाब सरकार का ही हवाई जहाज इस्तेमाल किया था. पाकिस्तान में किरकिरी होने के बाद पंजाब की मुख्यमंत्री ने 27.194 मिलियन रुपये का भुगतान किया है. पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज के मुताबिक, लाहौर स्थित नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) की वैलेंसिया ब्रांच में मरियम की ओर से 27,194,004 रुपये का चेक जमा किया गया है. ये बिल बैंक ऑफ पंजाब के चेक से जमा किया गया, जबकि राशि पंजाब सरकार के कोषागार में जमा की गई. बैंक की जमा पर्ची पर 17 सितंबर, 2026 की तारीख छपी है, जबकि जमा करने वाले का नाम उमर अब्बास है. 

मरियम की मंत्री ने खारिज किया था आरोप

मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी विमान का प्राइवेट यात्रा के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना का जवाब देते हुए पंजाब की सूचना मंत्री आज़मा बोखारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बिल्कुल गलत. पंजाब की मुख्यमंत्री ने अपनी लंदन यात्रा का सारा खर्च खुद उठाया है.'

भारत में CM के जहाज इस्तेमाल पर क्या हैं नियम?

भारत में मुख्यमंत्री के हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नियम नहीं है. सरकारी विमानों का इस्तेमाल संबंधित राज्य के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, वित्तीय नियमों और चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के मोडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के तहत कंट्रोल होता है. 

सीएम कब सरकारी जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं?

मुख्यमंत्री सरकारी काम, प्रशासनिक समीक्षा, आपदा हालात, सरकारी कार्यक्रम के लिए सरकारी विमान या हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकारी विमानों के इस्तेमाल की प्रक्रिया राज्य के अपने नियमों से तय होती है. जैसे- मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट-यूज एंड कंट्रोल रूल्स, 2000 और यूपी में उड्डयन मंत्रालय-DGCA के नियमों के अधीन होता है. इसी तरह दूसरे राज्यों ने भी विमानों के इस्तेमाल पर अलग-अलग नियम बनाए हैं. अगर सरकारी विमान उपलब्ध नहीं है या नियम इसकी अनुमति देते हैं तो राज्य प्राइवेट प्लेन या हेलीकॉप्टर किराये पर ले सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जरूरी है. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

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