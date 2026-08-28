सऊदी और तुर्किए के बाद पाकिस्तान ने अब कुवैत के साथ की डील, जानें क्या है समझौता?

दोहा में हमास नेताओं के परिसर पर इजरायल द्वारा किए गए हमले के बाद वाशिंगटन की खाड़ी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कमजोर हो गया. हमास नेता उस समय इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में शामिल वार्ताकारों की टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा ईरानी हमलों ने भी अमेरिका की पोल खोल दी.

सऊदी, तुर्किए के बाद पाकिस्तान ने कुवैत के साथ एक डील साइन की है.

पाकिस्तान कुवैत की आर्मी को ट्रेनिंग और उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा.

यह समझौता जून 2023 में साइन किए एक मूल समझौते पर आधारित है.

कुवैत के साथ PAK का समझौता सऊदी-तुर्किए संग हुए मक्का पैक्ट से अलग है.

सऊदी अरब और तुर्किए के साथ स्ट्रैटजिक म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) करने के बाद अब पाकिस्तान ने कुवैत के साथ एक अलग डील साइन की है. पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार (27 अगस्त) को नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इस्लामाबाद की ओर से 2023 से लागू सैन्य सहयोग ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की बात कही गई है. रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ और कुवैत के रक्षामंत्री शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल-सलेम अल-सबाह ने रावलपिंडी में 'प्रोटोकॉल समझौता-2026' पर हस्ताक्षर किए.

पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि समझौते के तहत, पाकिस्तान की सेना कुवैत की आर्मी को ट्रेनिंग देने, उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाने और सीमा प्रबंधन में मदद करेगी. यह समझौता जून 2023 में साइन किए एक मूल समझौते पर आधारित है, जिसे कुवैत ने पिछले महीने ही औपचारिक रूप से अप्रूव किया था. इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किए के साथ पारस्परिक रक्षा समझौता किया है. इसी के तहत पाकिस्तान ने सऊदी में हजारों सैनिकों और एक लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है. पाकिस्तान दशकों से खाड़ी देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग और मजदूर मुहैया कराता रहा है. अब खाड़ी देशों ने मौन सहयोग के बजाय समझौतों के जरिए सहयोगों को औपचारिक रूप देने की कोशिश की है.

कुवैत-पाकिस्तान के बीच 1960 के दशक से रक्षा सहयोग



कुवैत खाड़ी देशों में सबसे नया देश है जिसने इस्लामाबाद की ओर रुख किया है. कुवैत और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग 1960 के दशक से ही चला आ रहा है. 1990-91 के खाड़ी युद्ध में पाकिस्तान ने सऊदी में सैन्य टुकड़ी भेजी थी, जिसे 1990 में इराक की ओर से कुवैत पर आक्रमण के बाद मक्का-मदीना के आसपास तैनात किया गया था. पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट जाहिद महमूद ने अलजजीरा को बताया कि पाकिस्तान-कुवैत रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है. उन्होंने ये भी क्लीयर किया है कि इस समझौते की तुलना सऊदी-तुर्किए के साथ हुए मक्का पैक्ट संग नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी माना जाएगा. महमूद ने कहा, 'हम इतना कह सकते हैं कि कुवैत बुनियादी रक्षा सहयोग से हटकर अधिक सुनियोजित सुरक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहा है. इसका यह मतलब नहीं है कि अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता लागू है, लेकिन यह पहले की तुलना में कहीं अधिक संस्थागत और सुनियोजित है.'

इराक के साथ बॉर्डर सुरक्षित करने में कुवैत को मिलेगी मदद

रियाद में किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज के एसोसिएट फेलो उमर करीम ने अल जजीरा को बताया कि नए समझौते से पाकिस्तान को न केवल कुवैत की व्यापक रक्षा क्षमताओं को विकसित करने में बल्कि विशेष रूप से इराक के साथ उसकी सीमा को सुरक्षित करने में भी भूमिका मिलती है. उन्होंने कहा, 'अगर पाकिस्तानी सेना कुवैत में तैनात हो जाती है और उसकी सीमा पर अपना कब्ज़ा जमा लेती है तो यह समझौता पाकिस्तान-सऊदी अरब समझौते के करीब आ जाएगा. फिलहाल, खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी अब ठोस रूप लेने लगी है. हालांकि यह अभी पूरी तरह से सुरक्षा कवच नहीं है, लेकिन इससे इन देशों को अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता लाने और प्रतिरोध की एक और परत जोड़ने में मदद मिल रही है.'

अमेरिका से खाड़ी देशों का उठा भरोसा!

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर 2025 में कतर के दोहा में हमास नेताओं के एक परिसर पर इजरायल द्वारा किए गए हमले के बाद वाशिंगटन की खाड़ी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कमजोर हो गया. हमास नेता उस समय इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता में शामिल वार्ताकारों की टीम का हिस्सा थे, जब इजरायल ने कतर पर बमबारी की थी. इस साल फरवरी में शुरू हुए अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान, ईरानी हमलों ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से एक हमले में पोर्ट शुएबा के पास छह अमेरिकी सैनिक मारे गए.

उमर करीम ने बताया कि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं. इसके अलावा उसकी डिप्लोमेसी भी अलग तरह की है. इस्लामाबाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका भी निभा रहा है, जिसके नेतृत्व पर दोनों देशों को भरोसा है. साथ ही पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अरब देशों और चीन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है, जो एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसे क्षेत्र के देश लुभाना चाहते हैं. इससे जो देश अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर थे, उन्हें अपने विकल्पों का विस्तार करने की अनुमति मिलती है, बिना अमेरिका को नाराज किए, जैसा कि चीन के साथ इसी तरह के समझौतों से हो सकता था.

पाकिस्तान को क्या फायदा होगा?

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 41.6 अरब डॉलर की रकम मिली, जिसमें से लगभग आधी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आई. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2023 में पाकिस्तानी व्यापारियों से कहा था कि खाड़ी देश देश में 100 अरब डॉलर तक का निवेश कर सकते हैं. तीन साल बाद भी, किया गया निवेश उस आंकड़े का एक छोटा सा हिस्सा ही है. हालांकि पाकिस्तान कुवैत से क्या उम्मीद किए हुए है, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है.

करीम ने कहा, 'यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को बदले में क्या मिलेगा, लेकिन संभवतः कुवैत से मिलने वाली सहायता रियायती ऊर्जा आपूर्ति के रूप में हो सकती है, हालांकि यह तभी संभव होगा जब होर्मुज स्ट्रेट का विवाद किसी न किसी रूप में समाप्त हो जाएगा. कुवैत पाकिस्तानी कामगारों के लिए वीजा भी खोल सकता है.' बता दें कि फिलहाल कुवैत में लगभग 95,000 पाकिस्तानी रहते हैं.

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