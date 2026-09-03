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दुनिया

फ्रांस से 24 राफेल खरीदेगा ये मुस्लिम देश, पाकिस्तान-चीन के प्रोपेगेंडा के बीच क्यों लिया फैसला?

मिस्र की वायुसेना के पास अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स का बड़ा बेड़ा है, जोकि पुराना हो रहा है. वो इसे बदलने के लिए राफेल खरीद रहा है. फरवरी 2025 में मिस्र राफेल खरीदने वाला पहला देश था, जिसने 24 फाइटर जेट के साथ-साथ FREMM फ्रिगेट और MICA, SCALP और AASM हथियारों का ऑर्डर दिया था.

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Rishi Kant

Updated : Sep 03, 2026, 04:23 PM IST

फ्रांस से 24 राफेल खरीदेगा ये मुस्लिम देश, पाकिस्तान-चीन के प्रोपेगेंडा के बीच क्यों लिया फैसला?

चीन-PAK का प्रोपोगेंडा नाकाम, मिस्र खरीदेगा राफेल

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  • मिस्र ने फ्रांस से 24 और राफेल फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है. 
  • अगर ये डील हो जाती है तो मुस्लिम देश फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राफेल बेड़े वाला देश होगा. 
  • ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान ने राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था. 

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के राफेल फाइटर जेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसमें दावा किया था कि पाकिस्तान के JF-17 ने भारतीय राफेल को मार गिराया है. अब ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और राफेल ने जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेसों और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को तबाह किया था, वो दुनिया के सामने आ चुका है. यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के ताकतवर देशों में से एक मिस्र भी राफेल फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है और उसने फ्रांस से 24 फाइटर जेट्स के लिए औपचारिक प्रस्ताव का अनुरोध किया है. अगर 24 फाइटर जेट की ये डील हो जाती है तो मिस्र का राफेल बेड़ा बढ़कर 78 का हो जाएगा. 

मिस्र की वायुसेना के पास अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स का बड़ा बेड़ा है, जोकि पुराना हो रहा है. वो इसे बदलने के लिए राफेल खरीद रहा है. फरवरी 2025 में मिस्र राफेल खरीदने वाला पहला देश था, जिसने 24 फाइटर जेट के साथ-साथ FREMM फ्रिगेट और MICA, SCALP और AASM हथियारों का ऑर्डर दिया था. यह संभावित खरीद ऐसे समय में सामने आई है जब मिस्र ने अपने 2021 के ऑर्डर की डिलीवरी पूरी कर ली है

मिस्र ने अमेरिका से खरीदे थे 240 F-16 फाइटर जेट

मिस्र को 1982 से 2013 के बीच अमेरिका से 240 F-16 फाइटर जेट्स मिले थे. इनमें से करीब 200 जेट एक्टिव बेड़े में शामिल हैं, लेकिन वो अलग-अलग पीढ़ियों में बंटे हुए हैं. जिसकी वजह से उनके रख-रखाव पर भारी खर्च का बोझ बढ़ रहा है. चूंकि इजरायल मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार है, इसलिए अमेरिका ने मिस्र को AIM-120 AMRAAM मिसाइलें देने से इनकार कर दिया. इसलिए उसे पुराने AIM-7 स्पैरो हथियारों पर निर्भर रहना पड़ा. अमेरिका ने 2025 में मिस्र को AIM-120 AMRAAM  मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दी, जो शुरू में NASAMS ग्राउंड-बेस्ड एयर डिफेंस से संबंधित है, लेकिन F-16 में इसका इस्तेमाल इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर परमिशन पर निर्भर करता है. कुल मिलाकर कहें तो मिस्र अपने अमेरिकी बेड़े को फ्रांस के राफेल से बदलना चाहता है क्योंकि अमेरिका की बंदिशें बहुत ज्यादा रहती हैं. 

किन-किन देशों के पास राफेल फाइटर जेट?

-फ्रांस सबसे बड़ा राफेल बेड़े का संचालन करने वाला देश है. फ्रांसीसी वायुसेना 90 और नौसेना 40 राफेल का संचालन करती है. इसके अलावा 234 विमानों का ऑर्डर देने की योजना है. 
-भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स का बेड़ा है. इसके अलावा 26 राफेल-M का भारत ने ऑर्डर दे रखा है. भारत की फ्रांस के साथ 114 राफेल को लेकर बातचीत भी चल रही है. अगर ये डील हो जाती है तो भारत राफेल बेड़े का संचालन करने वाला फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा. 
- मिस्र के पास 54 राफेल जेट्स का बेड़ा है और वो 24 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है. 
- कतर की वायु सेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं.
-यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल (F4 स्टैंडर्ड) फाइटर जेट्स की डील की है.
-ग्रीस के पास कुल 24 राफेल जेट हैं और एकमात्र यूरोपीय देश हैं. 
-सर्बिया ने भी अपनी वायु सेना के लिए 12 राफेल विमानों का सौदा किया है.
-इंडोनेशिया ने फ्रांस को 42 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है.

ये भी पढ़ें- दुश्मन की मिसाइल से कैसे बचेगा Su-57? रूस ने बताई 2000 डिग्री सेल्सियस वाली ताकत, हिल जाएंगे चीन-अमेरिका!

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