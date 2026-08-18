मोसाद, CIA, KGB, ISI और R&AW... पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल-हक का C-130 प्लेन कैसे हुआ क्रैश? 38 साल बाद भी पहेली!

भारत को शिकायत थी कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में खालिस्तानी विद्रोह का समर्थन किया और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दे रहा था. पाकिस्तान की आईएसआई खुद अपने सुप्रीम लीडर की हत्या में सवालों के घेरे में है.

पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल-हक का प्लेन 17 अगस्त, 1988 को क्रैश हुआ था.

अमेरिकी प्लेन C-130 कैसे क्रैश हुआ, 38 साल बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं.

इस क्रैश के पीछे मोसाद, CIA, KGB, ISI, R&AW का नाम सामने आता रहा है.

पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल-हक ने 17 अगस्त, 1988 को बहावलपुर एयरबेस से अमेरिकी सी-130 हरक्यूलस प्लेन में उड़ान भरी. विमान ने दोपहर 3.46 मिनट पर टेकऑफ किया था, लेकिन बस 4-5 मिनट के भीतर ही उसका संपर्क टूट गया और एयरबेस से करीब 17 किलोमीटर दूर प्लेन क्रैश हो गया. जिया के साथ इस प्लेन में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत आर्नल्ड राफेल, पाकिस्तान में अमेरिकी एड मिशन के चीफ जनरल हरबर्ट वासम और पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान समेत 31 लोग सवार थे. इस घटना के 38 साल बीत चुके हैं. पाकिस्तान-अमेरिका ने अलग-अलग स्तर पर इस घटना की जांचें कराईं, लेकिन आज भी ये पहेली बनी हुई है. सबसे खास बात ये कि इसके पीछे इजरायल की मोसाद, अमेरिका की सीआईए से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का भी शक है.

पाकिस्तान पर लंबे समय तक शासन करने वाले जिया उल हक के मौत होने की पुष्टि उनके ही डिप्टी आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने की थी. उन्होंने कहा था- 'पाकिस्तान वन C-130 हादसे का शिकार हो गया है. कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है.' मिर्जा असलम भी उस दिन जिया के साथ बहावलपुर में मौजूद थे, लेकिन वो अपने टर्बो जेट से वहां पहुंचे थे. जिया-उल-हक के प्लेन के उड़ान भरने के बाद उनके टर्बो जेट ने उड़ान भरी और करीब 5 मिनट बाद वो उस जगह पहुंच गए थे, जहां C-130 प्लेन क्रैश हुआ था. उन्होंने उस जगह के ऊपर ही चक्कर लगाा और अपने पायलट को आदेश दिया कि इस्लामाबाद चलो.

अमेरिकी पत्रकार ने कैसे बयां किया था हादसा?

यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक, 'अमेरिकी पत्रकार जे एपस्टीन ने 1989 में वैनिटी फेयर मैग्जीन में लिखा- गांव वालों ने पाकिस्तान वन को आसमान में ऊपर-नीचे होते हुए देखा, मानो वो किसी कोई रोलर कोस्टर पर हो. गोल-गोल घूमने के तीसरे राउंड के बाद वो सीधे रेगिस्तान की ओर गिरा और मिट्टी में धंस गया. उसके बाद उसमें धमाका हुआ और धीरे-धीरे आग के गोले में तब्दील हो गया.'

जांच कमीशन की रिपोर्ट में क्या था?

इस हादसे के करीब एक महीने के बाद जांच कमीशन ने 365 पेज की रिपोर्ट पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान को पेश की. इस रिपोर्ट में लिखा था- प्लेन हवा में नहीं डगमगाया और ना ही उस पर किसी मिसाइल से अटैक हुआ था. उसमें आग भी नहीं लगी थी. इंजन भी अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और फ्यूल पंप भी सामान्य रूप से काम कर रहे थे. इस रिपोर्ट में क्लीयर किया गया कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हादसा नहीं हुआ, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है. साथ ही दोषियों की पहचान के लिए जांच का आदेश देने की सिफारिश की गई.

हालांकि इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में मलबे का केमिकल एनालिसिस किया गया, जिसमें असामान्य मात्रा में पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानिट्रेट (PRTN) के अंश मिले, जो एक विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल बाद में कई आतंकवादी हमलों में किया गया, जिनमें से कम से कम दो का उद्देश्य विमान को गिराना था. डॉन अखबार के मुताबिक, एंटीमनी और फास्फोरस के अवशेष भी पाए गए थे, जोकि मूल रूप सें प्लेन और फ्यूल में नहीं पाए जाते हैं.

सवाल ये उठता है कि ये वास्तव में ये हादसा टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ था या फिर कोई प्लान्ड इंटरनेशनल साजिश थी? इस मामले में बने जांच कमीशन की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इस मामले में सोवियत संघ की केजीबी, अमेरिकी सीआईए, भारत की रॉ, इजरायल की मोसाद और यहां तक कि पाकिस्तान की आईएसआई का भी नाम आता है. ऐसा शायद ही किसी देश के प्रमुख की मौत पर हुआ कि इतने सारे देशों की खुफिया एजेंसियों पर एक साथ उंगली उठी हों. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ-

सोवियत (रूसी) KGB पर क्यों उठी उंगली?

अफगानिस्तान में सोवियत संघ (USSR) का दखल 1979 में शुरू हुआ, जोकि 1989 तक रहा. इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया और जनरल जिया-उल-हक ने अफगान मुजाहिदीनों को हथियार मुहैया कराए और उन्हें ट्रेनिंग दी. हालांकि केजीबी शक के दायरे से इसलिए बाहर होती है क्योंकि अगर रूस को जिया-उल-हक को मारना होता तो 10 साल में वो पहले कभी भी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकती थी और जब ये घटना हुई, उस समय तक सोवियत अफगानिस्तान से बाहर जाने को तैयार भी हो चुका था.

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर क्यों उठे सवाल?

शक की सुई अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए पर क्यों गई? इसकी वजह है परमाणु हथियार. सीआईए को टेंशन थी कि जिया-उल-हक चोरी-छिपे अपना परमाणु हथियार विकसित कर रहे थे और इसके कंपोनेन्टेंस की सीक्रेट रूप से तस्करी भी कर रहे थे. कोल्ड वॉर के दौरान, अमेरिका की पहली प्राथमिकता सोवियत संघ को हराना था. इसलिए रोनाल्ड रीगन सरकार ने पाकिस्तान के परमाणु बम विकसित करने के प्रयासों को तब तक नजरअंदाज किया, जब तक कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में USSR को हराने में मदद की. हालांकि, 1988 तक क्लीयर हो चुका था सोवियत संघ अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता तलाश रहा है. इसी वजह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान का समर्थन अब पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रह गया था. अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के परमाणु बम हो.

इसी से जुड़ा एक और मामला है, जिसे जानना जरूरी है. जुलाई, 1987 में अमेरिका ने सीक्रेट मिशन के बाद फिलाडेल्फिया में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी अरशद जेड. परवेज को गिरफ्तार किया था. उन पर करीब 25 टन हाई पावर वाले मारजिंग 350 स्टील मेटल अलॉयस और बेरिलियम को अवैध रूस से खरीदने और उसे निर्यात करने का आरोप लगाया गया था. ये दोनों ही पदार्थों पर परमाणु हथियारों में इस्तेमालों की वजह से निर्यात पर बैन लगा था. हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार बनाने के इरादे से इनकार कर दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में परवेज की गिरफ्तारी जिया के लिए संदेश था कि सीआई पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा. अमेरिका को इस बात की भी चिंता थी कि जिया प्रशासन मुजाहिद्दीन लड़ाकों के लिए अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय मदद और हथियारों को कश्मीरी आतंकवादियों की ओर मोड़ रहा था और भारत के खिलाफ इस्लामी जिहाद का एक नया मोर्चा खोल रहा था.

भारत की R&AW पर भी शक!

भारत को शिकायत थी कि जिया-उल-हक के रहते पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में खालिस्तानी विद्रोह का समर्थन किया और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दे रहा था. इस्लामाबाद द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयास भी R&AW के लिए एक और मकसद था. हालांकि तत्कानी रॉ इतनी ताकतवर नहीं थी और ना ही उसका नेटवर्क इतना मजबूत था. इसलिए रॉ वाला दावा सही नहीं बैठता है.

पाकिस्तान की ISI भी सवालों के घेरे में

पाकिस्तान की आईएसआई खुद अपने सुप्रीम लीडर की हत्या में सवालों के घेरे में है. बीबीसी ने रॉ के चीफ रहे आनंद कुमार वर्मा के हवाले से लिखा था कि बहुत कम लोगों को पता है कि जिस समय जिया की मौत हुई, उस समय भारत-पाकिस्तान सियाचिन का समाधान ढूंढने के बहुत ही नजदीक थे. उन्होंने कहा, 'इस बारे में भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके एक दो सलाहकारों को ही पता था. बातचीत अपने आखिरी चरण में थी और जिया ने उसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन्हें अपने कोर कमांडर्स से भी इसकी सहमति लेनी थी. मुझे लगता है कि बाद में जिन लोगों ने उसे हरी झंडी दिखाई थी, उन्हें लगा कि शायद गलत काम हो गया है. उसको किसी तरह रोकना है और वो उसे रोकने में सफल भी हो गए.'

मोसाद पर क्यों सबसे ज्यादा चर्चा?

इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर सबसे इसका आरोप इसलिए सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु बम तैयार कर रहा था. इस्लामाबाद अकसर अपने परमाणु हथियार को इस्लामी बम के रूप में प्रचारित करता था. इजरायल को आशंका थी कि इस्लामाबाद इराक और लीबिया जैसे अन्य इस्लामी देशों को बम बनाने की तकनीकी जानकारी प्रदान कर सकता है, जो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल ने 1984 में पाकिस्तान के कहुटा यूरेनियम संवर्धन प्लांट पर बमबारी करने का सीक्रेट प्लान भारत के साथ बनाया था. यह प्लान 1981 में इराक के परमाणु रिएक्टर पर इजरायल द्वारा किए गए सफल ओसिराक अटैक की तरह था. हालांकि भारत ने बाद में इनकार कर दिया था. इसको लेकर साल 2005 में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जॉन गुंथर डीन ने कहा था कि मुझे शक है कि इजरायल की मोसाद ने पाकिस्तान को परमाणु बम विकसित करने से रोकने के प्रयास में जनरल जिया के विमान को गिराया था. उनके इस बयान के बाद उन्हें जबरन रिटायर कर दिया था.

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