ग्लेशियर ढहा और फिर 20KM तक मलबा कैमरे में कैद... नेपाल की आपदा ने चीन के ग्योंग पोर्ट तक कैसे मचाई तबाही? 

चीनी मीडिया ने बताया कि ग्लेशियर करीब 5,140 मीटर की ऊंचाई पर ढह गया और करीब 620,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया. मलबा करीब 20 किलोमीटर तक बहता रहा और करीब 3,300 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए लगभग 7 मिनट में ग्योंग पोर्ट तक पहुंच गया.

नेपाल में जिस आपदा ने इतनी तबाही मचाई है, वो ग्लेशियर ढहने से हुई.

चीनी मीडिया के मुताबिक, ग्लेशियर करीब 5100 मीटर की ऊंचाई से ढहा था.

ग्लेशियर का मलबा करीब 20 KM तक बहा और 7 मिनट में ग्योंग पोर्ट तक पहुंचा.

नेपाल में जिस बाढ़ ने इतनी भारी तबाही मचाई है, एक्सपर्ट्स उसकी वजह ग्लेशियर ढहने को मान रहे हैं. तिब्बत में एक पर्यटक ने उस एवलॉन्च को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो पर्वतीय इलाके का वीडियो बना रहा था. चीनी मीडिया ने वो वीडियो शेयर किया है, जिसकी वजह से नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्योंग पोर्ट पर घातक लैंडस्लाइड हुई.

चीन की पर्वतीय आपदा एवं पर्यावरण संस्थान के डायरेक्टर कांग शिचांग ने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाली जगह रिमोट सेंसिंग तस्वीरों में आपदा के सोर्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्र से मेल खाता है. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, माना जाता है कि फुटेज में नेपाली हिस्से में ग्लेशियर के ढहने को दिखाया गया है, जिसकी वजह ग्योंग पोर्ट पर लैंडस्लाइड शुरू हुई. यह आपदा 26 अगस्त को तब आई जब नेपाल के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ और चट्टान के ढहने से भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा पहाड़ी घाटियों से नीचे बह गया. यह मलबा एक शक्तिशाली बहाव में तब्दील हो गया जो तिब्बत की ओर बढ़ा और वहां स्थित ग्योंग पोर्ट क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया.

A tourist filming the scenery in Gyirong County, China's Xizang Autonomous Region, accidentally captured the moment of a high-altitude glacier collapse in Nepal.

Kang Shichang, director of the Institute of Mountain Hazards and Environment under the Chinese Academy of Sciences,… pic.twitter.com/Sc3lIbjKWo — China Xinhua News (@XHNews) August 29, 2026

5100 मीटर की ऊंचाई से ढहा ग्लेशियर

चीनी मीडिया ने बताया कि ग्लेशियर करीब 5,140 मीटर की ऊंचाई पर ढह गया और करीब 620,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया. मलबा करीब 20 किलोमीटर तक बहता रहा और करीब 3,300 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए लगभग सात मिनट में ग्योंग पोर्ट तक पहुंच गया. इस आपदा ने नेपाल-तिब्बत सीमा के दोनों ओर भारी तबाही मचाई है, जिसमें गांव, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे तबाह हो गए या पूरी तरह बह गए. दुर्गम भूभाग और प्रभावित क्षेत्र में बनी अवरोधक झील से और अधिक बाढ़ आने की आशंका के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. नेपाल में चार दिन पहले आई भीषण बाढ़ के बाद एक और बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

चीन ने नेपाल को दी ये वॉर्निंग

नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नदी के ऊपरी हिस्से में बनी अस्थायी झील किसी भी क्षण टूट सकती है. चीन ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को चेतावनी देते हुए कहा कि उस झील की मॉडलिंग से पता चलता है कि अगर प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से ढहता तो उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले नदी के जल बहाव नदी प्रणाली में करीब 500 घन मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति से प्रवाहित हो सकता है. इस वॉर्निंग के बाद नेपाल के अधिकारी इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

नेपाल में अब तक 626 की मौत, 2400 से ज्यादा लापता

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के अनुसार, 26 अगस्त को आई विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ और उसके बाद निचले इलाकों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2,426 लोग अभी भी लापता हैं. शनिवार सुबह 10 बजे तक 4,451 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है. लापता लोगों में 27 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. नेपाल रेस्क्यू ऑपरेशन में 15,224 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. आपदा राहत एजेंसी ने साफ किया है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

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