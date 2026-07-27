जिस कुवैत पर हमले कर रहा ईरान, उससे रक्षा समझौता करेगा पाकिस्तान, फायदा या मुसीबत को न्यौता! जानिए क्या हैं इसके मायने

कुवैत ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है. ये समझौता सऊदी-पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से अलग है. इस समझौते की शर्तों में कुवैत में पाकिस्तान की सेना को तैनात करना शामिल नहीं है.

कुवैत ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट को मंजूरी दी

शुरुआत में 5 साल के लिए लागू होगा रक्षा समझौता

पाकिस्तान कुवैत के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देगा

Pakistan-Kuwait Defense Pact: अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में जिस कुवैत पर ईरान लगातार हमले कर रहा है उसके साथ पाकिस्तान रक्षा समझौता करने जा रहा है. सऊदी अरब के बाद, कुवैत खाड़ी क्षेत्र में दूसरा देश होगा जिससे पाकिस्तान डिफेंस डील करेगा. कुवैत ने इस डील की औपचारिक मंजूरी दे दी है. इस संबंध में 26 जुलाई को कुवैत के सरकारी राजपत्र 'कुवैत अल-यौम' में आधिकारिक जानकारी भी दी गई.

किस तरह का होगा पाकिस्तान-कुवैत रक्षा समझौता?

'कुवैत टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग का एक ढांचा तैयार करेगा. इसमें सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने, लॉजिस्टिक्स, रक्षा तकनीक, रिसर्च और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान पर ध्यान दिया गया है. दोनों देशों के बीच न्य संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है.

पांच साल तक लागू रहेगा समझौता

पाकिस्तान-कुवैत रक्षा समझौते में मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वैज्ञानिक रिसर्च, मिलिट्री मीडिया और सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों में सहयोग भी शामिल है. एक संयुक्त मिलिट्री कमिटी इसके लागू होने की देखरेख करेगी. समझौते की शर्तों में ये भी शामिल है कि दोनों पक्षों के बीच शेयर की गई गोपनीय जानकारी बिना लिखित मंजूरी के किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता पांच साल तक लागू रहेगा और अगर कोई भी देश इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, तो यह अपने-आप रिन्यू हो जाएगा.

सऊदी-पाकिस्तान पैक्ट से कैसे अलग है कुवैत-पाकिस्तान पैक्ट?

पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ भी एक रक्षा समझौता किया था. इस समझौते के तहत पाकिस्तान सेना की एक बड़ी टुकड़ी सऊदी अरब में तैनात है. पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान भी सऊदी अरब में तैनात किए हैं. सऊदी-पाकिस्तान समझौते में ऐसी शर्त भी शामिल है जिसमें एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

अगर कुवैत-पाकिस्तान पैक्ट की बात करें तो ये इससे अलग है. इसमें NATO के आर्टिकल 5 की तर्ज पर एक देश पर हमले के दौरान दूसरा देश सैन्य, आर्थिक, खुफिया और कूटनीतिक मदद देने के लिए बाध्य नहीं है. पाकिस्तान कुवैत में अपने सैनिक भी तैनात नहीं करेगा.

रक्षा समझौतों से पाकिस्तान को फायदा या मुसीबत को न्यौता?

पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा संबंध बहुत पहले से अच्छे हैं. पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी डिफेंस पैक्ट होने से पहले भी सऊदी अरब में तैनात थी. लेकिन कुवैत के साथ किया जाने वाला पैक्ट बिल्कुल नया. पाकिस्तान इसी तरह के समझौते कतर और तुर्की से भी करना चाहता है. पाकिस्तान की सेना देश में इन समझौतों को पाकिस्तान की बढ़ती साख के रूप में पेश करती है.

इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के समझौते फायदे से ज्यादा मुसीबत को भी न्यौता दे सकते हैं. रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन का कहना है कि पाकिस्तान को सऊदी और कतर जैसे अमीर देशों को सैन्य मदद देने के बदले कुछ आर्थिक लाभ हो सकते हैं. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बदहाल है इसलिए इसे कुछ फायदा भी हो सकता है. लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब का ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों से टकराव बढ़ रहा है. जिस तरह से ईरान लगातार कुवैत पर हमले कर रहा है, वैसी स्थिति में अगर ईरान और सऊदी अरब आमने-सामने आए तो पाकिस्तान फंस जाएगा. सुशांत सरीन ये भी कहते हैं कि किसी दूसरे देश को सैन्य सेवा देना और अपने सैनिकों की जान खतरे में डालने जैसा काम केवल पाकिस्तान की फौज ही कर सकती है.