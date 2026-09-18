FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
लस्ट स्टोरीज 3 रिव्यू: चाहत पूरी होने के बाद क्या बचता है? चार कहानियां देती हैं रिश्तों के मुश्किल सवालों के जवाब

लस्ट स्टोरीज 3 रिव्यू: चाहत पूरी होने के बाद क्या बचता है? चार कहानियां देती हैं रिश्तों के मुश्किल सवालों के जवाब

Explainer: कंगाल हुआ पाकिस्तान! सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन... क्या खत्म हो गया है पाक के पास पैसा?

Explainer: कंगाल हुआ पाकिस्तान! सरकारी सिस्टम से लेकर मार्केट तक में लाॅकडाउन... क्या खत्म हो गया है पाक के पास पैसा?

जापान में एक लाख से ज्यादा लोगों की उम्र 100 साल, कैसे इतना लंबा जीते हैं जापानी?

जापान में एक लाख से ज्यादा लोगों की उम्र 100 साल, कैसे इतना लंबा जीते हैं जापानी?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

जापान में एक लाख से ज्यादा लोगों की उम्र 100 साल, कैसे इतना लंबा जीते हैं जापानी?

जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में 107,677 लोग 100 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 88 फीसदी महिलाएं हैं. 27 अगस्त 2026 को नारा प्रांत के शिगेको कागावा की मौत के बाद देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब क्योटो प्रांत की फुयो किशिमोटो हैं, जिनकी उम्र 114 साल 250 दिन है. 

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 18, 2026, 02:01 PM IST

जापान में एक लाख से ज्यादा लोगों की उम्र 100 साल, कैसे इतना लंबा जीते हैं जापानी?

जापान में सबसे लंबा जीवन जीते हैं लोग (फोटो-AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • जापान में एक लाख 7 हजार 677 लोग 100 साल या उससे ऊपर के हैं.
  • देश की सबसे बुजुर्ग क्योटो की फुयो किशिमोटो हैं, जिनकी उम्र 114 साल से अधिक है. 
  • जापान में महिलाओं का औसत जीवन 87 साल है, जो दुनिया में सबसे अधिक है.

अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो और लंबा जीयो...  जापान के लोगों ने इस कहावत को अपनाया और दुनिया में सबसे लंबा जीवन जीने का रिकॉर्ड बनाया है. इस समय जापान में एक लाख से ज्यादा लोग 100 साल के हैं. जापान दुनिया में सबसे अधिक शतायु लोगों का देश बन गया है. पिछले साल की तुलना में इस साल 7914 की बढ़ोतरी हुई है.

जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सितंबर, 2026 को आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक, देश में 107,677 लोग 100 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 88 फीसदी महिलाएं हैं. 27 अगस्त 2026 को नारा प्रांत के शिगेको कागावा की मौत के बाद देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब क्योटो प्रांत की फुयो किशिमोटो हैं, जिनकी उम्र 114 साल 250 दिन है. 

यह घोषणा हर साल सितंबर के तीसरे सोमवार को मनाए जाने वाले बुजुर्ग सम्मान दिवस (केइरो नो ही) के अवसर पर की गई. स्वास्थ्य मंत्री केनिचिरो उएनो इस पर गर्व जताते हुए कहा कि इतने सारे नागरिक इस अवस्था में भी सक्रिय रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कबूल किया कि ये आंकड़े एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट को दर्शाते हैं. साल 2025 में जापानी नागरिकों के बीच जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर 671236 पर पहुंच गई. इससे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की लॉन्ग टर्म स्टैबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

जापान में तेजी से बढ़ा ये बिजनेस

देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी का असर कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वयस्क डायपर का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है. डायपर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी ओजी होल्डिंग्स ने साल 2024 में ऐलान किया था कि वो बढ़ती उम्र की आबादी को देखते हुए बच्चों के डायपर से हटकर सीनियर सिटीजन के डायपर पर फोकस करेगी. 

जापान के लोग कैसे इतना लंबा जीवन जीते हैं?

जापान के ह्योगो प्रांत में स्थित मुकोगावा वूमेन यूनिवर्सिटी के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डायरेक्टर डॉ. युकिओ यामोरी ने जापान सरकार के जनसंपर्क कार्यालय को दी अपनी स्पीच में लंबा जीवन जीने का क्रेडिट संतुलित आहार को दिया है. उन्होंने बताया कि जापानी महिलाओं का औसत जीवन 87 वर्ष है, जो दुनिया में सबसे अधिक है. जबकि पुरुष ग्लोबल लेवल पर टॉप-10 में शामिल हैं. 

उन्होंने समझाया कि जापान की भौगोलिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एक द्वीप राष्ट्र होने के नाते यहां ताजी मछली आसानी से उपलब्ध है. वहां की आबादी समुद्री भोजन से प्राप्त ओमेगा-3 के साथ-साथ मैग्नीशियम और टॉरिन का भरपूर सेवन करती है. देश का चावल और सोया आधारित भोजन कोलेस्ट्रॉल में भी कम है, जो जापान में हार्ट रोग की कम रेट की प्रमुख वजह है. हालांकि डॉ. यामोरी ने एक निगेटिव फैक्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि सोया सॉस और मिसो के बार-बार इस्तेमाल के कारण जापानी भोजन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स के सीमित सेवन के कारण कैल्शियम की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है. 

अधिक नमक खाने से बढ़ते हैं कैंसर और स्ट्रोक के मामले

रिसर्च का हवाला देते हुए डॉ. यामोरी ने कहा कि ज्यादा नमक खाने वाले इलाकों में स्ट्रोक और पेट के कैंसर के मामले अधिक हैं. इसके लिए उन्होंने आओमोरी प्रांत जैसे अधिक नमक की खपत वाले इलाकों की ओकिनावा जैसे कम नमक खपत वाले क्षेत्रों से तुलना की. उन्होंने अपने निष्कर्षों को 'ट्रिपल S' फॉर्मूले से समझाया. जिसमें नमक कम करना, समुद्री भोजन बढ़ाना और सोया का अधिक सेवन करना, जिसमें आइसोफ्लेवोन पाए जाते हैं, जो कैंसर से बचाव करते हैं. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान और तुर्किए ने नहीं की सऊदी की मदद, कागजों में दफ्न हुआ मक्का पैक्ट! हूतियों से लड़ाई में अमेरिका ने बढ़ाया हाथ 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement