Israeli Ambassador doubts over Pakistan: पाक‍िस्‍तान भले ही अमेर‍िका और ईरान के बीच मध्‍यस्‍थ बनकर पूरी दुन‍िया में अपनी धाक मान रहा हो लेक‍िन इजरायल पाक‍िस्‍तान को व‍िश्‍वसनीय मानता ही नहीं.

Israeli Ambassador doubts over Pakistan: ईरान और अमेर‍िका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को समाप्‍त कराने के ल‍िए भले ही पाक‍िस्‍तान मध्‍यस्‍थता कर रहा हो लेक‍िन इसे लेकर खुद इजरायल सही नहीं मानता है और भारत को चेतावनी देते हुए पाक‍िस्‍तान को अव‍िश्‍वसनीय करार देता है.

पीटीआई को द‍िए एक इंटरव्‍यू में राजदूत रूवेन अजार ने पाक‍िस्‍तान की संभाव‍ित मध्‍यस्‍थता पर संशय पैदा कर द‍िया है. रूवेन, भारत में इजरायल के राजदूत हैं.

'पाक‍िस्‍तान अव‍िश्‍वसनीय है और समस्‍याग्रस्‍त देश'

रूवेन ने इंटरव्‍यू में कहा क‍ि मध्‍य-पूर्व का संघर्ष कट्टरपंथी हथकंडों की एक झलक भर है ज‍िसका असर बहुत जल्‍द ही भारत को अपन पड़ोस में देखने को मिल सकता है. पाक‍िस्‍तान भले ही क्षेत्रीय बातचीत में मध्‍यस्‍थ की भूम‍िका न‍िभा रहा है लेक‍िन जरूरी नहीं क‍ि वह व‍िश्‍वसनीय भी हो. पाक‍िस्‍तान अव‍िश्‍वसनीय है और समस्‍याग्रस्‍त है. अमेर‍िका को भी पाक‍िस्‍तान के संभाव‍ित जाल से बचने की जरूरत है.

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'दो मोर्चों पर न‍िपट रहा है अमेर‍िका'

पाक‍िस्‍तान ज‍िस तरह से मध्‍यस्‍थ की भूम‍िका न‍िभा रहा है, उस पर बात करते हुए रूवेन अजार ने कहा क‍ि जब मध्‍यस्‍थता करने वाले क‍िसी आतंकवादी संगठन की तरफ झुकते हैं और कट्टरपंथ को वैधता देते हैं तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है. ऐसा इसल‍िए हो रहा है क‍ि क्‍योंक‍ि अमेर‍िका को व‍िरोध‍ियों से तो सावधान रहना है, वहीं मध्‍यस्‍थ के जाल से बचने के ल‍िए व‍िशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

'जो इजरायल में हुआ, वह और भी क‍िसी देश में हो सकता है'

भारत को चेताते हुए राजदूत रूवेन ने कहा क‍ि कट्टरपंथी तत्‍वों और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं. प‍िछले दो सालों में हमास के नेताओं के दौरे पाक‍िस्‍तान और बांग्‍लादेश में बढ़ रहे हैं.अजार ने दावा क‍िया क‍ि इजरायल दुन‍िया के सबसे ज्‍यादा हमलों का सामने करने वाला देश है. और यह सारे हमले पड़ोसी देशों से ही होते हैं. यह हमले ऐसे लगते हैं जैसे स‍िनेमाघरों में कोई फ‍िल्‍म चल रही हो. कट्टरपंथी 7 अक्‍टूबर की घटना से गलत तरह की प्रेरणा ले रहे हैं. अजार ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा क‍ि हाइब्र‍िड युद्ध में इंसानी ढाल को इस्‍तेमाल करना और मीड‍िया की सूचनाओं में हेरफेर करना शाम‍िल होता है. इसकी नकल कहीं और भी कट्टरपंथी कर सकते हैं. जो इजरायल में हुआ, वह क‍िसी अन्‍य देश में भी हो सकता है.

क्‍या भारत को भी इजरायल की तरह सैन्‍य अन‍िवार्य सेवा होना चाह‍िए ?

इन खतरों से न‍िपटने के ल‍िए इजरायल के राजदूत अजार ने बताया क‍ि उनके यहां अन‍िवार्य सैन्‍य सेवा की नीत‍ि है लेक‍िन यह तरीका भारत भी अपनाए, यह बात कहने से परहेज क‍िया. हालांक‍ि उन्‍होंने कहा क‍ि भारत एक व‍िशाल आबादी वाला देश है और अपनी भर्ती और रक्षा संबंधी जरूरतों के अनुसार सही फैसले ले सकता है. हालांक‍ि उन्‍होंने अनिवार्य सैन्‍य सेवा के पॅाज‍िटव पक्ष को भी बताया और कहा क‍ि इससे युवा नागर‍िकों में मैच्‍योर‍िटी आती है और नागर‍िक ज‍िम्‍मेदार भी होते हैं. लेक‍िन इसका यह मतलब नहीं क‍ि हर देश यह तरीका अपनाए. हर देश को अपनी पर‍िस्‍थ‍ित‍ि के अनुसार अपना रास्‍ता खुद ही खोजना होता है.

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