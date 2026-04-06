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US-Iran War: 48 घंटे में Ceasefire? ईरान ने क्या शर्तें रखीं? दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी युद्ध विराम?

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US-Iran War: 48 घंटे में Ceasefire? ईरान ने क्या शर्तें रखीं? दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी युद्ध विराम?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मीडिएशन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर दो फेज़ में डील होगी. पहले फेज़ में सीज़फायर और दूसरे फेज़ में युद्ध का अंत.

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Kusum Lata

Updated : Apr 06, 2026, 10:43 AM IST

US-Iran War: 48 घंटे में Ceasefire? ईरान ने क्या शर्तें रखीं? दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी युद्ध विराम?

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू हो गई है. फोटो- AI जनरेटेड.

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अमेरिका, ईरान और मध्यस्थों के बीच सीज़फायर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि दोनों देश 45 दिन के सीज़फायर पर सहमत हो सकते हैं, जिसके बाद दूसरे फेज़ की बातचीत में युद्ध पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. Axion ने इस बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अगले 48 घंटे में समझौते पर पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे युद्ध को एस्कलेट होने से रोका जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः ईरान पर ट्रंप की धमकी पूरी दुनिया को पड़ी भारी, Crude Oil Prices ने लगाई छलांग

खत्म हो रही Donald Trump की डेडलाइन?

डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो 7 अप्रैल की रात 8 बजे (भारतीय समय में 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे) अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमला कर देगा. अमेरिका ने 26 मार्च को ईरान को होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन की डेडलाइन दी थी. ट्रंप ने इन 10 दिनों में ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला न करने का ऐलान किया था. ये डेडलाइन आज यानी 6 अप्रैल को खत्म हो रही है. Axios से ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है. अच्छी संभावना है लेकिन अगर वो डील नहीं करते हैं तो मैं वहां सबकुछ उड़ा दूंगा.'

कौन-कौन शामिल है बातचीत में?

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की के मध्यस्थों के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है. इसके अलावा ट्रंप के एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची के बीच टेक्स्ट मैसेज पर बातचीत जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की तरफ से अब तक ईरान को युद्ध विराम के कई प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ईरान ने उनमें से किसी भी प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया है.

इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि मध्यस्थ दोनों देशों के बीच दो फेज़ की डील पर चर्चा कर रहे हैं. पहले फेज़ में 45 दिन का सीज़फायर होगा और दूसरे फेज़ में पूरी तरह से युद्ध रोकने पर बात की जाएगी.

कहां फंसी है US-Iran की बात?

अमेरिका और ईरान की बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने और ईरान के यूरेनियम भंडार पर अटकी है. अमेरिका की मांग है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे और उसके यूरेनियम भंडार को या तो ईरान से बाहर निकाल दिया जाए. ये दोनों ही ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप हैं, इन्हें ईरान सीज़फायर के लिए सरेंडर करना नहीं चाहेगा. 

ईरान का एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि उसकी स्थिति गज़ा या फिलिस्तीन जैसी न हो. जहां कागज़ों पर तो सीज़फायर है लेकिन अमेरिका और इजरायल कभी भी हमला कर देते हैं. मध्यस्थ इस कोशिश में हैं कि ईरान को अमेरिका की तरफ से इसकी गैरंटी दे सकें कि सीज़फायर लागू होने के बाद उस पर हमला नहीं होगा.

दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है ईरान-अमेरिका का युद्ध विराम?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान तब तक सीज़फायर के लिए राजी नहीं होगा जब तक उसे ये गैरंटी न मिले कि उस पर इजरायल या अमेरिका हमला नहीं करेंगे. होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा असर दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ा है. इसका असर क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ा है. 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा ब्रेंट क्रूड आज यानी 6 अप्रैल को 109 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. क्रूड ऑयल की कीमत में इस बढ़ोतरी का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन के हालात हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो रिसेशन की नौबत आ जाएगी. इसलिए इस युद्ध का थमना ज़रूरी है. 

इसके साथ ही अगर युद्धविराम नहीं होता और ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करके ईरान के पावर प्लांट्स उड़ा देते हैं, तो ईरान भी मिडिल ईस्ट के देशों की तेल रिफाइनरीज़ पर हमला कर सकता है. ईरान के काउंटर स्ट्राइक्स से पहले ही तेल और गैस का प्रोडक्शन प्रभावित है. नए हमलों के असर से प्रोडक्शन और ज्यादा गिरेगा. तेल की डिमांड और सप्लाई का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ेगा. तेल और महंगा हो जाएगा. इसलिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है ये युद्ध जल्द से जल्द थम जाए.

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