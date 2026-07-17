क्या ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? होर्मुज पर कब्जा है मकसद! इस कार्रवाई से मिले संकेत

अमेरिका ने अपने हमलों का पैटर्न बदलते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह और बंदर अब्बास पर भीषण हमले किए हैं. सिस्तान और बलूचिस्तान में ईरानी सेना के अड्डे को भी निशाना बनाया गया है. इन कार्रवाइयों को जमीनी हमले की योजना का संकेत माना जा रहा है.

अमेरिका अब दक्षिणी ईरान में भीषण हमले कर रहा है.

अमेरिका ने चाबहार और बंदर अब्बास को बनाया है निशाना.

दक्षिणी ईरान में कई पुलों और रेलवे लाइनों को तबाह किया गया है.

America-Iran War: अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में ईरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं. इस बार अमेरिका ने हमलों का पैटर्न भी बदला है. एयर स्ट्राइक के नए दौर में अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट पर भीषण हमले कर रहा है. अमेरिका ने ज्यादातर हमले दक्षिणी ईरान में किए हैं जो कई तरह के संकेत देता है. भू-राजनीति के विशेषज्ञ और बर्लिन स्थित शोध संस्थान SWP Berlin में फेलो हमीदरेजा अज़ीजी ने इसे जमीनी हमले का संकेत बताया है. उन्होंने कहा है कि दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों का बढ़ता क्रम एक ऐसी रणनीति की ओर इशारा कर सकता है जिसका मकसद जमीनी सेना की संभावित तैनाती के लिए माहौल तैयार करना है.

अमेरिका की किस कार्रवाई से मिले जमीनी हमले के संकेत?

एक्स पर लिखी गई एक पोस्ट में हमीदरेजा अज़ीजी ने कहा है कि अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण खत्म करने के लिए ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके पर कब्जा करना हो सकता है. अज़ीजी ने लिखा, "हाल के अमेरिकी हमलों में दक्षिणी ईरान में कई पुलों और रेलवे लाइनों को निशाना बनाया गया है. साथ ही, हवाई अड्डों पर भी हमलों की खबरें हैं. इन कार्रवाइयों का मकसद दक्षिण में ईरानी सैन्य बलों की लॉजिस्टिक्स और आवाजाही में बाधा डालना हो सकता है."

ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में हमला

अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में ईरानी सेना के 88वें आर्मर्ड डिवीजन को भी निशाना बनाया है. दक्षिण-पश्चिम में खुजेस्तान में 92वें आर्मर्ड डिवीजन के ठिकानों पर भी ऐसे ही हमले हुए हैं. इन ऑपरेशन्स को ईरान की मुख्य दक्षिणी सीमाओं पर उसकी सैन्य क्षमताओं को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. अमेरिका ऐसा कर के भविष्य में जमीनी हमले से जुड़े जोखिमों को कम करना चाहता है.

हमीदरेजा अज़ीजी ने कहा है कि ये घटनाक्रम तेजी से संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका दक्षिणी ईरान में संभावित जमीनी ऑपरेशन की ओर धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है. यह अभियान होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कम करने से कहीं आगे जा सकता है. ताजा हालात संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य की चुनौती का एकमात्र पक्का समाधान ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके पर नियंत्रण को मानता है.

अमेरिका को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

हमीदरेजा अज़ीजी के अनुसार, ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके पर नियंत्रण की मंशा ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या समुद्री यातायात को सुरक्षित करने के लिए होर्मुज के पास के द्वीपों पर कब्जा करने जैसे पुराने विचारों से कहीं आगे की बात होगी. हालांकि, ईरान के दक्षिणी तट की लंबाई लगभग 1,800 किलोमीटर है. ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके को कब्जे में लेने के लिए अमेरिका को लाखों सैनिकों की जरूरत होगी. साथ ही इन इलाकों पर कब्जा करने का मतलब यह भी नहीं है कि उन पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखा जा सकेगा.

Is the United States Preparing for a Ground Invasion of #Iran?



🔹The escalating pattern of U.S. strikes against southern Iran in recent days – particularly over the past several hours – may point to a gradual strategy aimed at preparing the ground for a potential deployment of… — Hamidreza Azizi (@HamidRezaAz) July 16, 2026

पूरे इलाके में भारी तबाही मच सकती है

हमीदरेजा अज़ीजी के अनुसार, मौजूदा संकेत बताते हैं कि फरवरी के बाद से अमेरिका-ईरान टकराव एक बार फिर भीषण होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इसकी वजह अमेरिका का अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहना है. दूसरी ओर, ईरान की अब तक की कार्रवाइयां भी इस धीरे-धीरे बढ़ते तनाव को रोकने में कोई खास रुकावट नहीं डाल पाई हैं. अब ईरान इलाके के आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर सकता है. इससे टकराव का दायरा काफी बढ़ जाएगा और पूरे इलाके में भारी तबाही मच सकती है.