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होर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर ईरान की नजर! पूरी दुनिया टेंशन में, जानिए कितना जरूरी है ये रूट

होर्मुज के बाद अब ईरान और उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने दुनिया के एक और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दी है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 02, 2026, 11:26 AM IST

होर्मुज के बाद अब इस समुद्री रास्ते पर ईरान की नजर! पूरी दुनिया टेंशन में, जानिए कितना जरूरी है ये रूट

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अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है. इस लड़ाई का सीधा असर ग्लोबल इकॉनमी यानी दुनिया भर के बाजार पर पड़ रहा है. तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अपनी बैक-चैनल बातचीत को भी रोक दिया है. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस बातचीत के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता.

हालांकि, ट्रंप ने इजरायल और हिज़बुल्लाह के बीच सीजफायर का ऐलान किया है और लेबनान ने भी आंशिक रूप से इसे माना है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे कुछ और ही हैं. उन्होंने साफ कर दिया है कि लेबनान में उनका सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा. इजरायली सेना लेबनान में काफी अंदर तक घुस चुकी है, जो पिछले 25 सालों में उनका सबसे बड़ा हमला है.इसी बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बाद अब एक और बेहद जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी है.

क्यों खास है बाब अल-मंडेब समुद्री रास्ता?

ईरान की इस नई धमकी के बाद अब सबकी नजरें बाब अल-मंडेब (Bab al-Mandeb) रास्ते पर टिक गई हैं. यह रास्ता यमन और अफ्रीका के बीच लाल सागर के मुहाने पर स्थित है. ये रास्ता दुनिया के सबसे संकरे यानी तंग समुद्री रास्तों में से एक है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 29 किलोमीटर है. लेकिन छोटा होने के बावजूद दुनिया का करीब 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है. 

दुनिया भर में बढ़ जाएगी महंगाई

यह रास्ता एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है. दुनिया भर के तेल टैंकर और मालवाहक जहाज इसी रास्ते से होकर स्वेज नहर तक पहुंचते हैं. अगर यह रास्ता बंद होता है, तो जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा. इससे हजारों किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी, तेल ज़्यादा लगेगा और माल भाड़ा महंगा हो जाएगा. नतीजा ये होगा कि दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती हैं.

ईरान की धमकी और हूती बागियों का डर

ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने सीधे शब्दों में कहा है कि इस इलाके के हालात लेबनान और गाजा की जंग से जुड़े हुए हैं. जब भी इस रास्ते पर खतरे की बात आती है, तो यमन के हूती विद्रोहियों का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है. हूती बागियों ने साल 2023 के आखिर में भी लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए थे. उनका कहना था कि वे गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं. 

पहले भी हुआ था बड़ा नुकसान

उन हमलों की वजह से कंपनियों को अपने जहाज घुमाकर ले जाने पड़े थे. एक अनुमान के मुताबिक, 2023 से 2025 के बीच इस संकट की वजह से दुनिया को हर साल करीब 20 अरब डॉलर (लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान उठाना पड़ा. अब हूती नेता मोहम्मद मंसूर ने भी चेतावनी दी है कि बाब अल-मंडेब को बंद करना उनके लिए एक खुला विकल्प है और अगर ऐसा हुआ, तो इसका अंजाम अमेरिका और इजरायल को भुगतना होगा.

कुल मिलाकर, इजरायल-यूएस, ईरान और उनके मददगारों के बीच की यह लड़ाई अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है. अगर कूटनीति से इसका हल नहीं निकला, तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है.

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