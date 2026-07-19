ईरान ने सिर्फ एक महीने में बेच दिया 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल, कमाए 6 बिलियन डॉलर, कैसे उठाया सीजफायर का फायदा?

जून महीने में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर डील हुई थी. इसके तहत ईरान को अपना कच्चा तेल बेचने की छूट भी मिली. ईरान ने इस सीमित समय का जमकर फायदा उठाया और चीन को 6 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल बेच दिया.

ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील का जमकर फायदा उठाया.

एक महीने के युद्धविराम के दौरान चीन को भारा मात्रा में तेल बेचा.

करीब 7 करोड़ बैरल कच्चा तेल चीन के बंदरगाहों तक पहुंचाया.

America-Iran War: ईरान ने अमेरिका के साथ हुई सीजफायर डील के दौरान प्रतिबंधों में मिली छूट का बड़ा फायदा उठाया. सिर्फ एक महीने में ही ईरान ने बहुत ही चालाकी और खामोशी से 7 करोड़ बैरल कच्चा तेल चीन की तरफ भेज दिया. इस कच्चे तेल की कीमत गभग 6 अरब डॉलर आंकी गई है. जब अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल शिपमेंट पर लगी रोक हटाई, तो इसने बाजार में तेल की बाढ़ ला दी.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, 17 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही ईरान के पूर्वी चाबहार बंदरगाह पर खड़े तेल से भरे टैंकर एशिया के लिए रवाना हो गए. रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ईरान ने एक अस्थायी समझौते के दौरान मिले समय को जरा भी बर्बाद नहीं किया और चीन को भारा मात्रा में तेल बेचा.

ईरान को पता था कि छूट ज्यादा दिन की नहीं है...

भले ही अमेरिका के साथ समझौते के तहत ईरान को कुछ समय के लिए छूट मिली हो लेकिन, ईरान को पता था कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला. ईरान को यह अंदेशा था कि उसके खिलाफ अमेरिकी आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध फिर से बेहद कड़े कर दिए जाएंगे, जिससे उसका तेल बेचना नामुमकिन हो जाएगा. इस नाकाबंदी

से बचने के लिए ईरान ने एक सीक्रेट मिशन के तहत अपने विशाल तेल टैंकरों को समुद्र में उतार दिया.

प्रतिबंधों के लागू होने या उनकी कड़ाई से निगरानी शुरू होने से पहले ही ईरान ने करीब 7 करोड़ बैरल कच्चा तेल चीन के बंदरगाहों या उसके नजदीकी समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज की तरफ रवाना कर दिया. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 अरब डॉलर के तेल को ठिकाने लगाने के लिए ईरान ने 'डार्क फ्लीट' का इस्तेमाल किया. ईरान ने ऐसे पुराने और गैर-पंजीकृत तेल टैंकरों का इस्तेमाल किया जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर रहकर काम करते हैं.

ईरान ने कुछ और चालाकियां भी कीं. जैसे कि समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए AIS सिस्टम होता है. ईरानी जहाजों ने ट्रैक होने से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद कर दिया. इससे वे डार और सैटेलाइट की नजरों में 'गायब' हो गए. अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन जहाजों ने सीधे चीन जाने के बजाय समुद्र के बीच में दूसरे जहाजों में तेल ट्रांसफर किया. इससे दस्तावेजों में यह नहीं दिखा कि तेल ईरान से आ रहा है.

चीन को ही कच्चा तेल क्यों बेचता है ईरान?

चीन दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है. वह अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान से तेल खरीदता है. ईरान कानूनी बाजार में तेल नहीं बेच सकता, इसलिए वह चीन को अंतरराष्ट्रीय बाजार से बहुत सस्ते दामों पर तेल देता है. इससे चीन को अरबों डॉलर की बचत होती है. चीन में कई छोटी और स्वतंत्र तेल रिफाइनरियां हैं जिन्हें 'टीपॉट' कहा जाता है. ये रिफाइनरियां अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करतीं और चीनी मुद्रा में या वस्तु-विनिमय के जरिए ईरान को भुगतान करती हैं. इस वजह से अमेरिका इन पर आसानी से वित्तीय प्रतिबंध नहीं लगा पाता.

ईरान की अर्थव्यवस्था को मिला सहारा

सिर्फ एक महीने में कमाई गई 6 अरब डॉलर की यह भारी-भरकम रकम ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है. अमेरिकी नाकाबंदी से ठीक पहले इस पैसे या संसाधन को सुरक्षित कर ईरान ने यह सुनिश्चित कर लिया कि प्रतिबंधों के बावजूद उसके पास कैश फ्लो या जरूरी सामान की कमी न हो.