ईरान ने होर्मुज से गुजरने के नए नियम तय किए, पहले रजिस्टर, फिर परमिट लेना होगा, क्या हैं जहाजों के लिए शर्तें?

ईरान की 'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' ने नए नियम जारी करते हुए कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले मंजूरी लेनी होगी. नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ईरान ने 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' होर्मुज की निगरानी के लिए बनाई है.

ऑपरेटरों को होर्मुज से गुजरने की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा.

जहाज के कैप्टन और चालक दल के सभी सदस्यों की जानकारी भी देनी होगी.

Strait of Hormuz: अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया 'परमिट सिस्टम' लागू कर दिया है. ईरान की नई बनी 'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' ने कहा है कि यदि किसी भी देश के कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर को इस रास्ते से गुजरना है, तो उसे पहले ईरान से मंजूरी लेनी होगी. इसमें कहा गया है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट देनी होगी.

ईरान ने कौन से नए नियम तय किए?

पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या वहां से निकलने में देरी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाके में पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले जहाजों द्वारा सभी जरूरी जानकारी के साथ ट्रांजिट रिक्वेस्ट जमा की जाए. अथॉरिटी ने कहा है कि जलडमरूमध्य से कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पक्की करने के लिए ये नई जरूरी हैं. नए नियमों के तहत, जहाज के मालिकों और ऑपरेटरों को होर्मुज से गुजरने की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा.अथॉरिटी ने यह भी कहा कि इस समुद्री रास्ते में प्रवेश की मंजूरी मिलने से पहले जहाजों को परमिट और बीमा लेना होगा.

ईरान ने परमिट लेने की प्रक्रिया भी बताई

ईरान ने 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' होर्मुज की निगरानी के लिए बनाई है. इस अथॉरिटी ने कहा है कि किसी भी जहाज को इस रास्ते को पार करने से कम कम 48 घंटे पहले PGSA की आधिकारिक वेबसाइट (PGSA.ir) पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. ईरान ने साफ किया है कि युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में समुद्री बारूदी माइंस बिछाई गई थीं. इसलिए सुरक्षा के लिए जहाजों को ईरान द्वारा तय किए गए रूट से ही जाना होगा. यह रूट ईरान के लारक द्वीप के पास से होकर गुजरता है. ईरान ने ये भी कहा कि इस नियम को तोड़कर होर्मुज पार करने की कोशिश करने वाले जहाजों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. नए नियमों के तहत एक बार मंजूरी मिलने के बाद, परमिट केवल एक बार जाने के लिए मान्य होगा और उसकी वैलिडिटी अधिकतम 5 दिनों की होगी. अगर जहाज 5 दिनों में पार नहीं हो पाता, तो परमिट रद्द हो जाएगा और दोबारा फॉर्म भरना होगा.

जहाजों को कौन सी जानकारी देनी होगी?

ईरान की 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' के नियमों के अनुसार, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अपना नाम, फ्लैग (किस देश का है), IMO नंबर और वजन बताना होगा. जहाज पर लोड सामान के बारे में भी बताना होगा ताकि ये पता चले कि उसमें कोई खतरनाक सामान तो नहीं है. साथ ही, लोड सामान की कुल कीमत भी बतानी होगी. ये भी बताना होगा कि माल किस देश से आ रहा है और किस देश को जा रहा है. जहाज के कैप्टन और चालक दल के सभी सदस्यों की जानकारी भी देनी होगी. इसके अलावा, जहाज के बीमा से जुड़ी सारी डिटेल्स देनी होंगी. ईरान इसके लिए सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और नेविगेशन सहायता के नाम पर 'सर्विस फीस या टैरिफ' वसूलने की तैयारी में भी है.