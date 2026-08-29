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भारत का Su-30MKI फाइटर जेट R-37 मिसाइलों से होगा लैस, कितनी खतरनाक है AWACS किलर?

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भारत का Su-30MKI फाइटर जेट R-37 मिसाइलों से होगा लैस, कितनी खतरनाक है AWACS किलर?

रूस के MiG-31BM इंटरसेप्टर फाइटर जेट R-37 मिसाइलों से लैस हैं. भारत के मल्टीरोल फाइटर जेट Su-30MKI में R-37 के इंटीग्रेशन के बाद वो दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक हो जाएगा. यह मिसाइल अपने आप में बेहद शक्तिशाली है, जिसकी लंबाई 4.2 मीटर और वजन करीब 600KG है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 29, 2026, 02:09 PM IST

भारत का Su-30MKI फाइटर जेट R-37 मिसाइलों से होगा लैस, कितनी खतरनाक है AWACS किलर?

R-37 मिसाइलों से लैस होगा Su-30MKI

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  • भारत ने रूस के साथ 300 R-37 मिसाइलों के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की डील साइन की है. 
  • रूस से इन मिसाइलों की डिलीवरी 12 से 18 महीने के भीतर होगी.
  • इन रूसी मिसाइलों को Su-30MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा.

भारत ने रूस के साथ लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-37 के लिए डील साइन की है. इन मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के सुखोई-30MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाएगा. इन मिसाइलों को NATO संगठन AA-13 एक्सहेड नाम से बुलाता है, जबकि एक्सपर्ट्स ने इन्हें AWACS किलर का नाम दिया है. इंडियन एयरफोर्स के Su-30MKI बेड़े में लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस चीनी और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को चुनौती देने की क्षमता में कमी थी. इस कमी को दूर करने के लिए ही भारत ने ये फैसला किया है.

भारत और रूस ने 15 जुलाई, 2026 को 300 R-37 मिसाइलों की खरीद को अंतिम रूप दिया. ये सौदा करीब 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है. इनकी डिलीवरी 12 से 18 महीने के भीतर होने की उम्मीद है. हालांकि इसे एक अस्थायी उपाय माना जा रहा है, लेकिन इस डील से हिमालय और नियंत्रण रेखा पर रणनीतिक संतुलन में बदलाव आएगा.

R-37 को कहा जाता है AWACS किलर

R-37 मिसाइलों को हवाई युद्ध के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. यह एक सटीक हथियार है, जिसका उद्देश्य एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS), एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण एविएशन एसेट्स को तबाह करना है. इन सहायक उपकरणों को टारगेट बनाकर यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों के संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित और अवरुद्ध कर देती है. इसीलिए इसका नाम AWACS किलर दिया गया है.

R-37 मिसाइल की स्पीड कितनी?

ये मिसाइल अपने लक्ष्य को टारगेट करने के लिए ऊंचे उड़ान रास्ते का इस्तेमाल करती है. अपनी एनर्जी बचाने के लिए हवा में ही ऊपर चढ़ती है और फिर टारगेट पर अटैक करती है. रूसी सूत्रों का दावा है कि आदर्श परिस्थितियों में इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक हो सकती है. हालांकि Su-30MKI से इसकी वास्तविक प्रभावी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है. इसकी अधिकतम स्पीड मैक 6 (हवा की स्पीड से छह गुनी) के करीब होती है, जिससे दुश्मनों को प्रतिक्रिया करने के लिए केवल कुछ सेकंड का समय मिलता है.

भारत चुनिंदा देशों में होगा शामिल

फिलहाल रूस के MiG-31BM इंटरसेप्टर फाइटर जेट R-37 मिसाइलों से लैस हैं. भारत के मल्टीरोल फाइटर जेट Su-30MKI में R-37 के इंटीग्रेशन के बाद वो दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक हो जाएगा. यह मिसाइल अपने आप में बेहद शक्तिशाली है, जिसकी लंबाई 4.2 मीटर और वजन लगभग 600 किलोग्राम है. साथ ही इसमें 60 किलोग्राम का विखंडनशील वारहेड लगा है, जिसे बड़े विमानों के हिसाब से डेवलेप किया गया है. इस मिसाइल में कई स्तरों पर गाइडेंस सिस्टम काम करता है. शुरुआत में जड़त्वीय नेविगेशन और डेटा लिंक से रास्ता तय होता है, जबकि अंतिम चरण में सक्रिय रडार सीकर-9B-1103M लक्ष्य को खुद खोजकर मिसाइल को निशाना साधने में मदद करता है.

यूक्रेन युद्ध में रूस का अहम हथियार बनी R-37 मिसाइल

यूक्रेन में रूस के युद्ध में इस मिसाइल की ताकत पहले ही साबित हो चुकी है. जहां R-37 मिसाइलों से लैस इंटरसेप्टर जेट्स ने यूक्रेनी पायलटों को कम ऊंचाई पर उड़ने और सतर्क रहने के लिए मजबूर किया है. जवाबी कार्रवाई की पहुंच से परे दूर से ही टारगेट पर अटैक किया है. भारत ने इस युद्ध से स्पष्ट रूप से सबक लिया है. इस खरीद का समय सोच-समझकर चुना गया है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों और चीन द्वारा PL-15 और PL-17 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों की तेजी से तैनाती के बाद भारतीय वायुसेना सबसे अधिक दूरी से पहले कौन गिरा सकता है, इसमें पिछड़ गई थी.

साउथ एशिया में बदल जाएगा हवाई समीकरण!

भारत की स्वदेशी Astra Mk-2 और Mk-3 जैसी मिसाइलें विकास के चरण में हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं. R-37 तत्काल क्षमता प्रदान करता है, जिससे घरेलू कार्यक्रमों के परिचालन तत्परता तक पहुंचने तक का समय मिल जाता है. Su-30MKI, एक ऐसा फाइटर जेट जिससे भारतीय पायलट अच्छी तरह परिचित हैं, उसमें R-37M मिसाइल के इंटीग्रेशन से इसकी भूमिका पूरी तरह बदल जाती है. पहले से ही एक शक्तिशाली डॉगफाइटर, यह विमान अब 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को चुनौती देने में सक्षम होगा. यह क्षमता साउथ एशिया में हवाई समीकरण को मौलिक रूप से बदल देती है.

ये भी पढ़ें- सऊदी और तुर्किए के बाद पाकिस्तान ने अब कुवैत के साथ की डील, जानें क्या है समझौता?

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