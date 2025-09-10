Add DNA as a Preferred Source
Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़का जनता का गुस्सा, सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग, आगजनी और तोड़फोड़

T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम 

UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद 

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

क्यों सुलगा नेपाल? क्या है नेपो किड्स ट्रेंड? क्यों भागने पर मजबूर हुए ओली? जानें कहानी का A to Z...

पड़ोसी मुल्क नेपाल में लोग पीएम ओली की नीतियों और उनकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त थे. फिर बाद में जब सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर नकेल कसने की बात हुई जनता विशेषकर युवा वर्ग आग बबूला हो गया. फिर उसके बाद की हुआ? आइये यहां समझें.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 10, 2025, 05:12 PM IST

क्यों सुलगा नेपाल? क्या है नेपो किड्स ट्रेंड? क्यों भागने पर मजबूर हुए ओली? जानें कहानी का A to Z...
नेपाल जल रहा है. मुल्क के हालात कैसे हैं? इसका अंदाजा सोमवार को हुए उस विरोध प्रदर्शन से लगाया जा सकता है, जिसे न केवल वर्षों का सबसे घातक युवा विद्रोह कहा जा रहा है. बल्कि जिसे लेकर तर्क यह भी दिए जा रहे हैं कि, विरोध उस गुस्से का परिणाम है जो बीते कई वर्षों से किसी आम नेपाली युवा के सीने में पक रहा था और जिसे हवा तब मिली जब अभी बीते दिनों ही सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया. ज्ञात हो कि राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं.

मामले के मद्देनजर गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया, जबकि स्थिति बिगड़ने पर सेना ने संसद के आसपास की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसा के लिए 'अवांछित तत्वों की घुसपैठ' को ज़िम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का इरादा सेंसरशिप नहीं, बल्कि 'नियमन' था.

बाद में उनकी सरकार ने प्रतिबंध वापस ले लिया, और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहाल कर दिए जाएंगे.

सवाल है कि क्या लोगों विशेषकर Gen Z की नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी ? जवाब है हां. बताया जा रहा है कि लोग पीएम ओली की नीतियों और उनकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से तो त्रस्त थे ही फिर बाद में जब सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर नकेल कसने की बात हुई लोग ( विशेषकर युवा) आग बबूला हो गए और इसके चलते नेपाल नेपो किड ट्रेंड क साक्षी बना.

आगे कुछ बात हो, आइये उससे पहले जानें नेपो किड ट्रेंड और इसके सूत्रधारों के बारे में.  

आखिर क्या था नेपो किड ट्रेंड?

नेपाल में नेपो किड ट्रेंड को समझने के लिए हमें दो साल पहले के उस दौर में चलना होगा जब मुल्क में पुष्पा कमल दाहाल 'प्रचंड' की सरकार थी. जिसने नेपाल में TikTok पर बैन लगाया था. सरकार का कहना था कि यह प्लेटफॉर्म 'सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश' कर रहा है.

हालांकि, जब के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने प्रचंड सरकार की ओर से टिकटॉक पर लगाया गया बैन हटा दिया. मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाली कानून के दायरे में लाने की कोशिश की.

मामले को कैसे नेपाल में एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया गया इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा तय की थी.

ध्यान रहे कि नेपाल में जब सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने में जुटी थी, उसी बीच एक और मुद्दा नेपाल में गरमा गया. कुछ युवाओं ने TikTok पर देश के नेताओं के बच्चों की 'लग्जरी लाइफ' दिखाते हुए फोटो और वीडियो डालकर एक ट्रेंड शुरू किया जिसे नाम दिया गया '#NepoKid’.

सरकार में बैठे लोगों के बच्चों की आलिशान ज़िन्दगी से त्रस्त प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना था कि नेता सत्ता में आकर अपने बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन देश के लिए काम नहीं करते. अभियान चलाने वालों ने युवाओं से अपील की कि वे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़ें. इसके लिए उन्होंने TikTok समेत बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों से इसमें जुड़ने की अपील की.

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट में डाले जाने लगे, जिनमें नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और देश के दूर-दराज इलाकों में गरीबों की मुश्किल भरी जिंदगी की तुलना की जाने लगी.

कौन बना इस प्रोटेस्ट का सूत्रधार ?

बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे 36 वर्षीय सुदन गुरुंग हैं, जो युवाओं के नेतृत्व वाले एक गैर-सरकारी संगठन, हामी नेपाल के अध्यक्ष हैं, जो अब एक नागरिक आंदोलन बन गया है. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, गुरुंग ने पुष्टि की थी कि उनके समूह ने रैलियां आयोजित करने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है और छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और किताबें साथ रखने का आग्रह किया है, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बन गए हैं.

ब्लैकआउट से पहले, हामी नेपाल ने विरोध प्रदर्शन के मार्गों और सुरक्षा निर्देशों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था.

कौन हैं सुदन गुरुंग?

ज़मीनी स्तर के नेता: 2015 के भूकंप के बाद गठित एक युवा गैर-सरकारी संगठन  हामी नेपाल के अध्यक्ष सुदन गुरुंग एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं. नेपाल से निकलने वाले द अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के अनुसार भूकंप, गुरुंग के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी था. उस वक्त सुदन ने अपने बच्चे को खो दिया ये एक ऐसी घटना थी जिसने सुदन के जीवन की दिशा बदल दी. बाद में सुदन ने खुद को जेन जेड की आवाज़ के रूप में स्थापित किया.  

बहरहाल जैसा कि हम पहले ही इस बात से अवगत करा चुके हैं कि वर्तमान में नेपाल में युवाओं द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन शांतिपूर्ण न होकर हिंसक हो गया है पुलिस द्वारा भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का सहारा लिया जा रहा है औजर हिंसक भीड़ पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाई जा रही हैं.  

वर्त्तमान में जैसे हालात हैं काठमांडू के सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सहित पूरे अस्पताल घायल प्रदर्शनकारियों से भर गए.द हिमालयन टाइम्स के अनुसार, कई अस्पतालों ने मरीज़ों को दूसरे केंद्रों में रेफर करना शुरू कर दिया है. वहीं पोखरा, बुटवल और इटाहारी में व्यापक कर्फ्यू के आदेश जारी किए.

नेपाल और वहां की राजनीति को समझने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि आम लोगों विशेषकर युवाओं में विरोध का ये स्वर इतनी आसानी से ठंडा नहीं पड़ेगा. कहा ये भी जा रहा ही कि मुल्क में निजाम जब तक बदल नहीं जाता विरोध के नाम पर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे.

बाकी नेपाल के मामले में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये कि वहां सरकार के खिलाफ मोर्चा उन युवाओं ने खोल रखा है जिसे पूर्व में पीएम ओली ने दिग्भ्रमित बताया था. 

बहरहाल ओली की विदाई के बाद नेपाल में सत्ता की कमान किसके हाथों में आएगी? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जो वर्तमान है उसे देखकर इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नीतियों का खामियाजा मुल्क के युवाओं को भोगना पड़ रहा है.  

