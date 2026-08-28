दुनिया के कितने देशों में तैनात हैं अमेरिका के परमाणु हथियार? किसके पास रहता है कंट्रोल, जानिए

NATO की न्यूक्लियर-शेयरिंग व्यवस्था सदस्य देशों को खुद परमाणु हथियार रखे बिना ही परमाणु प्रतिरोध क्षमता में शामिल होने की सुविधा देती है. इस व्यवस्था के तहत, अमेरिका ने कई देशों में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की है.

ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़लेव्स्की ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का केंद्र बन गया है. पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ने नाटो मुख्यालय में खड़ा होकर अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु हथियार रखने की संभावना को खारिज कर दिया है. पोलैंड का कहना है कि ह देश में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात किए बिना ही NATO की परमाणु प्रतिरोध क्षमता में शामिल होना चाहता है. इसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अमेरिकी परमाणु हथियार कितने देशों में तैनात हैं. जिन देशों में ये हथियार तैनात हैं वहां इनका नियंत्रण किसके पास है. आइये जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब.

क्या है नाटो का 'न्यूक्लियर शेयरिंग' समझौता?

नाटो का न्यूक्लियर शेयरिंग फ्रेमवर्क शीत युद्ध के दौरान बना था. इसके तहत ऐसे सदस्य देश जिनके पास अपने परमाणु हथियार नहीं हैं, वे नाटो के परमाणु नीति नियोजन और अभियानों में शामिल हो सकते हैं. इन हथियारों का पूरा स्वामित्व और नियंत्रण अमेरिका के ही हाथों में रहता है. सहयोगी देश केवल हवाई ठिकाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और विमान प्रदान करते हैं.

अमेरिका ने 1953 में NATO को परमाणु हथियार सौंपे थे और 1954 में यूरोप में पहले अमेरिकी टैक्टिकल परमाणु हथियार पहुंचे थे. बाद में, 1966 में NATO ने अपना 'न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप' बनाया, जिससे सदस्य देशों को परमाणु नीति पर चर्चा और प्लानिंग में औपचारिक भूमिका मिली.

किन देशों में तैनात हैं अमेरिकी परमाणु हथियार?

वर्तमान में बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं. ये सभी देश NATO के सदस्य हैं. माना जाता है कि ये B61 परमाणु बम हैं, जिन्हें इन देशों के कई एयर बेस पर रखा गया है. जिन देशों में ये हथियार मौजूद हैं वहीं की सेनाएं ऐसे विमान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखती हैं जो NATO की परमाणु-साझाकरण व्यवस्था के तहत परमाणु मिशन में मदद कर सकें.

पोलैंड क्या चाहता है?

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से पोलैंड में भी रूसी हमले का डर बढ़ गया है. पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल जलेव्स्की ने स्पष्ट किया है कि उनका देश नाटो के परमाणु निवारण सिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु वारहेड की तैनाती चाहते हैं. दरअसल, पोलैंड अमेरिका से अपनी जमीन पर स्थायी पारंपरिक सैन्य उपस्थिति और सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है. लेकिन, परमाणु हथियारों की तैनाती से परहेज कर रहा है.

चिंतित क्यों है पोलैंड?

2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसके बाद से ऐसी खबरें आती रही हैं कि रूस बेलारूस व कलिनीनग्राद में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है. इन खबरों के बाद से ही पोलैंड में भी परमाणु सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हुई.