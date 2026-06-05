कितनी ताकतवर है चीन की नई 'फिनलेस' परमाणु पनडुब्बी? एंटी-शिप मिसाइलों से लैस, अमेरिका की बढ़ा दी चिंता

China Stealth Submarine: चीन अपनी नौसेना का तेजी से विस्तार कर रहा है. अपनी नेवल फ्लीट में नई पनडुब्बियां जोड़ रहे चीन की एक ऐसी Submarine की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो फिनलेस है. इस पनडुब्बी में ऊपरी हिस्से पर बना टॉवर नहीं है.

China New Submarine: चीन अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री शक्ति बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. नौसेनिक बेड़े की संख्या के मामले में यह पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुका है. अब इसने एक ऐसी नई पनडुब्बी समंदर में उतारी है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताई जा रही है. इसे 'फिनलेस' सबमरीन कहा जा रहा है क्योंकि पारंपरिक पनडुब्बियों की तरह इसका 'फिन' (ऊपरी हिस्से पर बना टॉवर) नहीं दिखता. 'फिनलेस' सबमरीन चीन का सीक्रेट प्रोजेक्ट है और माना जा रहा है कि यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है.

चीन की 'फिनलेस' सबमरीन के बारे में क्या-क्या पता है?

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिनलेस पनडु्ब्बी को शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया है. यह चीनी नौसेना की हंट-एंड-किल (दुश्मन को खोजने और खत्म करने) क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो दूसरे देशों के पास नहीं है.

ये सबमरीन बिना फिन की डिजाइन वाली है इसलिए यह दुश्मन की नजर से भी बची रह सकती है. साथ ही यह आसानी से समंदर में किसी भी दिशा में तेजी से घूम सकती है. आसानी से मुड़ने, दुश्मन के रडार से गायब रहने और तेज रफ्तार हासिल करने की क्षमता इसे दुनिया की बाकी पनडुब्बियों से अलग बनाती है. इस पनडुब्बी की बनावट के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है. इसके बारे में अब तक जो भी पता है वह सैटेलाइट तस्वीरों से ही सामने आया है.

कितनी ताकतवर है नई पनडुब्बी?

'नेवल न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 120 मीटर लंबी यह पनडुब्बी कई मौजूदा अटैक पनडुब्बियों से बड़ी है. इसमें X-आकार का रडार सिस्टम लगा है. मीडिय रिपोर्ट्स में इसे लेकर ये भी दावा किया गया है कि यह इतनी बड़ा है जिसमें लगभग 12 बसें समा सकती हैं. 'फिनलेस' सबमरीन सुपरसोनिक YJ-18 मिसाइलें भी दाग सकती है. इन्हें दागने के लिए इसमें वर्टिकल लॉन्चर दिए गए हैं. यह नई पनडुब्बी ऐसे समय में सामने आई है जब चीन अपनी पनडुब्बी फ्लीट का विस्तार तेजी से कर रहा है. चीन की कोशिश ऐसी सबमरीन फ्लीट बनाने की है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई न कर सके.

2018 से जारी है चीन की कोशिश

चीन इस तरह की स्टेल्थ पनडुब्बी बनाने की कोशिश साल 2018 से कर रहा है. चीन ने इससे पहले 2018 में ऐसी ही बिना फिन वाली छोटी पनडुब्बी का परीक्षण किया था. नई विशाल और ताकतवर सबमरीन कई साल से चल रहे प्रयोगों का परिणाम है. शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में न सिर्फ पनडुब्बियां बल्कि युद्धपोत भी बनाए जा रहे हैं.

अमेरिका के लिए खतरा क्यों बताया जा रहा है?

परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को वैसे ही समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. नई चीनी पनडुब्बी में फिन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया इससे यह और भी ज्यादा स्टेल्थ बन जाती है. चीन इसके दम पर साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना को तगड़ी चुनौती दे सकता है. यदि इन्हें व्यापक रूप से तैनात किया जाता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल अमेरिकी नौसेना को ही होगी.