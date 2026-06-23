पाकिस्तान कैसे फिर से अमेरिका का पसंदीदा प्रॉक्सी बन गया? भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ने खोल दी पोल

ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान नीति में बदलाव बाइडेन के समय ही शुरू हो गया था. डोनाल्ड ट्रंप भी उस पुरानी अमेरिकी रणनीति की तरफ लौट रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

अमेरिका की पाकिस्तान नीति में बदलाव बाइडेन के समय ही शुरू हो गया था- ब्रह्मा चेल्लानी

अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से अहमियत देना शुरू कर दिया है- ब्रह्मा चेल्लानी

पाकिस्तान फिर से अमेरिका का पसंदीदा प्रॉक्सी बन गया है- ब्रह्मा चेल्लानी

ईरान से अमेरिका की दुश्मनी जग-जाहिर है. दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी समय अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चहेता बना हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के मददगार पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में आसिम मुनीर को फेवरेट पाकिस्तानी कहा. ये सारी घटनाएं ऐसे समय हुई हैं जब भारत के अमेरिका से रिश्ते तनाव भरे दौर में है. सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को सिर चढ़ाना और भारत को निशाने पर रखना सामान्य घटना है या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सोची समझी रणनीति है? सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेल्लानी ने इसका जवाब दिया है.

भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेल्लानी ने इस मामले को विस्तार से समझाया है. एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान नीति में बदलाव बाइडेन के समय ही शुरू हो गया था और डोनाल्ड ट्रंप के समय में तेज हो गया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को फिर से अहमियत देना शुरू कर दिया है.

ब्रह्मा चेल्लानी ने बताया है कि पाकिस्तान कैसे फिर से अमेरिका का पसंदीदा प्रॉक्सी बन गया. वह लिखते हैं कि बाइडेन के दौर में पाकिस्तान को IMF से बेलआउट दिलाने में मदद की गई और उसके F-16 बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए पैसे दिए गए. बाइडेन प्रशासन ने 2022 में पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाए जाने पर भी सहमति जताई थी.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने हालात के बारे में ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा, "ट्रंप ने सीमा पार आतंकवादी हमले के बाद भारत के दबाव से पाकिस्तान को बचाया. इस हमले के कारण भारत ने मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. ट्रंप ने सफलतापूर्वक दबाव डालकर साढ़े तीन दिनों के भीतर ही लड़ाई खत्म करवा दी थी. तब से, उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मान्यता दी है और सत्ता पर कब्जा करने की उनकी कोशिशों को सामान्य बनाने में मदद की है. इन कोशिशों में उन्हें फील्ड मार्शल बनाना और पिछले नवंबर में संवैधानिक तख्तापलट करना शामिल था."

ब्रह्मा चेल्लानी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "यह बात अजीब है. एक तरफ ट्रंप इस बात पर लगातार ध्यान दे रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार न हासिल कर पाए. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है. पाकिस्तान लंबे समय से इसे "इस्लामिक बम" के तौर पर प्रचारित करता रहा है. जबकि A.Q. खान घोटाले ने इसके परमाणु-तस्करी नेटवर्क की असलियत उजागर कर दी थी. असल में, ट्रंप ने मुनीर पर अमेरिका-ईरान कूटनीति में एक मददगार के तौर पर भरोसा किया है. उन्होंने पिछले साल अमेरिकी धरती से मुनीर की उस चेतावनी पर भी चुप्पी साधे रखी जिसमें कहा गया था कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं. अगर हम बर्बाद हुए, तो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे."

How Pakistan Became America’s Favorite Proxy Again



The shift in America’s Pakistan policy began under Biden and has accelerated under Trump. Washington appears to have re-embraced Pakistan as a subcontinental counterweight to India.



This may help explain Biden-era decisions to… — Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) June 23, 2026

ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान नीति काफी हद तक चीन की उस पुरानी रणनीति जैसी लग रही है, जिसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के मुकाबले एक ताकत के तौर पर किया जाता है.