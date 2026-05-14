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तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

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तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

मध्य-पूर्व के युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली तेल सप्लाई में भारी गिरावट ने दुनिया के तेल भंडारों को खाली करना शुरू कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 14, 2026, 02:31 PM IST

तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

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मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुए दस हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और इसका असर अब पूरी दुनिया की रसोई और गाड़ियों के टैंक पर महसूस होने लगा है. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली तेल की सप्लाई में लगातार आ रही गिरावट के कारण वैश्विक तेल भंडार रिकॉर्ड रफ्तार से खाली हो रहे हैं.

तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतें $144 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो कभी $100 के नीचे आ जाती हैं. फिलहाल, कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के आसपास घूम रहा है.

सप्लाई का बड़ा झटका 

होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों की वजह से खाड़ी देशों से होने वाली तेल की सप्लाई में अब तक 100 करोड़ (1 बिलियन) बैरल से अधिक की कमी आ चुकी है. वर्तमान में लगभग 14 मिलियन बैरल प्रति दिन (mb/d) तेल का उत्पादन बंद पड़ा है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक कहा जा रहा है. हालांकि, राहत की बात यह है कि संकट शुरू होने से पहले बाजार में तेल की अधिकता थी, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है.

संकट से निपटने की कोशिशें 

दुनिया हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है. तेल की कमी को पूरा करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी तेल निर्यात की रणनीतियों को बदलते हुए ऐसे टर्मिनलों का उपयोग शुरू कर दिया है जो होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित हैं.

इमरजेंसी स्टॉक का उपयोग

दुनिया भर के उपभोक्ता देश अपने सरकारी और वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार से तेल निकालकर बाजार में डाल रहे हैं. मार्च और अप्रैल के दौरान वैश्विक भंडार से लगभग 250 मिलियन बैरल तेल निकाला गया. अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और कजाकिस्तान जैसे देशों ने अपने उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. अकेले अमेरिका से इस साल तेल की सप्लाई में 1.5 mb/d की औसत बढ़ोतरी की उम्मीद है. 

 

देश / समूह मार्च 2026 आपूर्ति अप्रैल 2026 आपूर्ति अप्रैल बनाम लक्ष्य अप्रैल लक्षित आपूर्ति टिकाऊ क्षमता प्रभावी अतिरिक्त क्षमता
अल्जीरिया 0.96 0.99 0.01 0.98 0.99 0
कांगो 0.27 0.27 -0.01 0.28 0.27 0
इक्वेटोरियल गिनी 0.06 0.04 -0.03 0.07 0.06 0.02
गैबॉन 0.19 0.23 0.06 0.18 0.22 0
इराक 1.57 1.35 -2.85 4.2 4.87  
कुवैत 1.19 0.57 -2.02 2.6 2.88  
नाइजीरिया 1.35 1.45 -0.05 1.5 1.42 0
सऊदी अरब 7.25 6.98 -3.18 10.17 12.11  
यूएई (UAE) 2.11 2.44 -0.94 3.39 4.28  
कुल OPEC-9 14.95 14.33 -9.03 23.36 27.1 0.02
ईरान 3.63 3.51     3.8  
लीबिया 1.23 1.31     1.28 0
वेनेजुएला 0.98 1.02     1 0
कुल OPEC 20.8 20.18     33.18 0.02
अजरबैजान 0.46 0.45 -0.1 0.55 0.48 0.03
कजाकिस्तान 1.88 1.86 0.93 0.93 1.8 0
मेक्सिको 1.39 1.38     1.5 0.12
ओमान 0.84 0.85 0.04 0.81 0.8  
रूस 8.96 8.83 -0.81 9.64 9.4  
अन्य 0.62 0.59 -0.28 0.87 0.86  
कुल Non-OPEC 14.15 13.95 -0.22 12.79 14.84 0.15
OPEC+ 18 (Nov 2022 deal) 27.72 26.9 -9.25 36.15 40.43 0.05
कुल OPEC+ 34.96 34.13     48.01 0.17

 

रूस की स्थिति

रूस के रिफाइनरियों पर हमलों के कारण वहां घरेलू तेल की खपत कम हुई है, जिससे उसका कच्चा तेल निर्यात बढ़ गया है. साथ ही, अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है.

क्यों कम तेल खरीद रही हैं रिफाइनरियां?

तेल की ऊंची कीमतों और सप्लाई की अनिश्चितता ने रिफाइनरियों को मजबूर कर दिया है कि वे अपनी कार्यक्षमता कम करें. चीन के समुद्री तेल आयात में फरवरी से अप्रैल के बीच 3.6 mb/d की भारी गिरावट आई है. इसी तरह जापान, कोरिया और भारत के आयात में भी क्रमशः 1.9 mb/d, 1 mb/d और 760 kb/d की कमी देखी गई है.

महंगाई का बोझ

तेल महंगा होने और आर्थिक माहौल बिगड़ने के कारण लोग भी अब तेल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. 2026 की दूसरी तिमाही में वैश्विक तेल मांग में 2.4 mb/d की गिरावट आने का अनुमान है. सबसे बुरा असर पेट्रोकेमिकल और एविएशन सेक्टर पर पड़ा है. मिडिल ईस्ट से सप्लाई रुकने के बाद विमान ईंधन की कीमतें करीब तीन गुना तक बढ़ गई थीं.

क्या तेल सस्ता होगा?

रिपोर्ट के अनुसार, अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाता है और होर्मुज जलडमरूमध्य तीसरी तिमाही से धीरे-धीरे खुलना शुरू होता है, तो मांग में सुधार हो सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सप्लाई यानी उत्पादन को वापस पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा.

इसका मतलब यह है कि साल की आखिरी तिमाही तक बाजार में तेल की कमी बनी रहेगी. तेल का भंडार पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर घट चुका है, इसलिए गर्मियों के दौरान जब तेल की मांग अपने चरम पर होगी, तब कीमतों में और अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

वर्तमान स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि अमेरिका और अन्य उत्पादक देश कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना ही इस संकट का असली समाधान है. तब तक, दुनिया को महंगे तेल और इसके कारण बढ़ने वाली महंगाई के लिए तैयार रहना होगा.

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