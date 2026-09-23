तुर्किए ने UNGA में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, आखिर क्यों PAK की इतनी वकालत करते हैं एर्दोगन?

एर्दोगन जब भी कश्मीर का मुद्दा किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच से उठाते हैं तो भारत इसका विरोध जताता है. भारत की आपत्तियों के बावजूद एर्दोगन ने हाल में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए बार-बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल किया है.

एर्दोगन ने एक बार फिर UNGA की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया है.

तुर्किए बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है.

तुर्किए ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में मक्का समझौता साइन किया है.

तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है. उन्होंने साउथ एशिया में विवादों को संवाद के जरिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत समाधान निकालने की अपील की. एर्दोगन की ओर से UNGA की बैठक में ये मुद्दा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उठाया गया. आखिर एर्दोगन हर अंतरराष्ट्रीय मंच से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की इतनी वकालत क्यों करते हैं?

एर्दोगन जब भी कश्मीर का मुद्दा किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच से उठाते हैं तो भारत इसका विरोध जताता है. भारत की आपत्तियों के बावजूद एर्दोगन ने हाल में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए बार-बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल किया है. एर्दोगन की ओर से टिप्पणियां हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हुए मक्का समझौते के बाद आई हैं.

एर्दोगन ने फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठाया

कश्मीर के अलावा एर्दोगन ने अपने भाषण में गाजा में अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई और फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की अपील की. इसके अलावा उन्होंने तुर्किए के कब्जे वाले साइप्रसियों के अलगाव को खत्म करने की भी अपील की.

एर्दोगन ने UNGA में फिलिस्तीन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिए जाने का इशारा किया, जो अमेरिकी वीजा नहीं मिल पाने की वजह से लगातार दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल नहीं हो सके. तुर्किए के राष्ट्रपति ने कहा कि अंकारा फिलिस्तीन के नागरिकों की ओर से बोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करता रहेगा. एर्दोगन ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे भयानक मानवीय स्थिति बताया.

कश्मीर से धारा 370 हटने पर एर्दोगन ने क्या कहा था?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषणों के दौरान एर्दोगन कई बार कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी कर चुके हैं. यह मुद्दा उनके भाषणों का एक हिस्सा बना हुआ है. जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के तहत विशेष दर्जे को रद्द कर दिया तो एर्दोगन ने सितंबर 2019 में UNGA में कहा, 'दुर्भाग्य से 80 लाख लोग नाकेबंदी में हैं और कश्मीर से बाहर कदम रखने में असमर्थ हैं.'

एर्दोगन की इस टिप्पणी पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तुर्किए की यात्रा को स्थगित कर दिया. इसके अलावा भारत ने अंकारा के साथ रक्षा सहयोग को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए. भारत तुर्किए को दो टूक संदेश दिया कि अंकारा को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए. हालांकि एर्दोगन सुधरने वालों में से नहीं हैं.

2021 में एर्दोगन फिर बने 'बड़बोले'

उन्होंने 2021 में फिर कश्मीर को 74 साल से चली आ रही एक समस्या बताया और कहा कि इसका ऐसा समाधान निकलना चाहिए, जो हमारे कश्मीरियों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करें. विदेश मंत्रालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एर्दोगन की टिप्पणियां ना तो इतिहास की समझ को दर्शातीं हैं और ना ही कूटनीतिक समझ को. नई दिल्ली ने क्लीयर मैसेज दिया कि इस तरह के हस्तक्षेप द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं.

2025 में भी UNGA में उठाया मुद्दा

भारत की ओर से कड़ी फटकार लगाए जाने और द्विपक्षीय संबंधों को बिगड़ने के डर से एर्दोगन कुछ समय तक शांत रहे और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को साइड रखा, लेकिन 2025 में उनके दिमाग पर फिर से कश्मीर का मुद्दा हावी हो गया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 80वें सत्र में एक बार फिर इस मुद्दे को अपने भाषण में शामिल किया. उनकी ये टिप्पणी तब आई थी, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था. तुर्किश राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत होना चाहिए.

तुर्किए क्यों करता है पाकिस्तान की वकालत?

1-तुर्किए और पाकिस्तान एक-दूसरे के संवेदनशील मुद्दों पर समर्थन देते हैं. जैसे तुर्किए कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी साइप्रस के मुद्दे पर तुर्किए का समर्थन करता है.

2-साल 2025 में पाकिस्तान और तुर्किए के बीच द्विपक्षीय कारोबार 1.236 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. पाकिस्तान ने तुर्किए को करीब 369.2 मिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि तुर्किए ने पाकिस्तान को 866.5 मिलियन डॉलर का सामान बेचा. दोनों देशों ने भविष्य में इस कारोबार को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है.

3- पाकिस्तान तुर्किए से कई हथियार खरीदता है, जिनमें बायकतार टीबी2 और अकिंसी ड्रोन, कोरकुट एंटी एयरक्राफ्ट गन और शाहिन एयर डिफेंस गन शामिल हैं. इसके अलावा तुर्किए और पाकिस्तान MILGEM (बाबर-सीरीज) के युद्धपोतों का निर्माण कर रहे हैं. वहीं पाकिस्तान की अगोस्टा 90बी पनडुब्बियों का अपग्रेडेशन भी तुर्किए के जरिए हो रहा है.

4-हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किए ने मक्का पैक्ट पर साइन किए हैं, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. हालांकि अंकारा पहले से ही नाटो में शामिल है.

ऐसे में तुर्किए अपने रणनीतिक और कूटनीतिक दोस्त को खोना नहीं चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे अरबों का नुकसान होगा. इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की वकालत करता रहता है.

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