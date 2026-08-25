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राफेल की चीन के J-16 फाइटर जेट से डॉगफाइट! मिडिल ईस्ट में हुई 'भिड़ंत' से भारत भी अलर्ट, जानें क्यों?

पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में चीन के J-10C और JF-17 थंडर फाइटर जेट शामिल हैं. इनके अलावा उसके पास अमेरिका के F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट भी हैं, जोकि किसी काम के नहीं हैं क्योंकि उनमें एडवांस्ड वेपन इंटीग्रेटेड नहीं हैं. अब भारत चीन के J-16 में भी दिलचस्पी दिखा रहा है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 25, 2026, 04:14 PM IST

राफेल की चीन के J-16 फाइटर जेट से डॉगफाइट! मिडिल ईस्ट में हुई 'भिड़ंत' से भारत भी अलर्ट, जानें क्यों?

राफेल और J-20 के बीच डॉगफाइट!

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चीन के J-16 और फ्रांस का राफेल... पहली बार दोनों फाइटर जेट्स के बीच डॉगफाइट हुई. राफेल और J-16 के बीच ये लड़ाई मिडिल ईस्ट के देश मिस्र में हुई है, लेकिन इस लड़ाई को लेकर भारत भी अलर्ट था. दरअसल ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी, लेकिन क्योंकि इसमें राफेल ने चीनी फाइटर जेट के साथ लड़ाई की, इसलिए भारत की इस पर पैनी नजर थी.

ये दुर्लभ नजारा चीन और मिस्र की 'ईगल्स ऑफ़ सिविलाइज़ेशन' एक्सरसाइज़ के दौरान देखने को मिला है. भारत को इस एक्सरसाइज से ये समझने में मदद मिलेगी कि जंग के दौरान राफेल और J-16 कैसा प्रदर्शन करते हैं और चीनी फाइटर जेट की क्षमताएं क्या हैं. चीन के J-16 फाइटर जेट को 'हिडन ड्रैगन' के नाम से भी जाना जाता है, जोकि J-10 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. चीनी फाइटर जेट की एक्सरसाइज में भारत की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर फाइटर जेट, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम चाइनीज हैं. 

राफेल से पहली बार भिड़ा कोई चाइनीज फाइटर जेट

मिस्र में चल रही इस मिलिट्री एक्सरसाइज का दूसरा चरण 22 अगस्त को शुरू हुआ. सोमवार को चीन के J-16 ने राफेल फाइटर जेट्स से डॉगफाइट की. इस दौरान दोनों फाइटर जेट्स के पायलटों को एक-दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा. मिस्र के मिग-29 फाइटर जेट भी इसमें शामिल थे. चीन की सेना PLA ने राफेल और J-16 की डॉगफाइट का वीडियो भी शेयर किया है. ये पहली बार था जब चीन के किसी फाइटर जेट ने राफेल के सामने मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाई लड़ी. 
 
वैसे तो चीन का J-16 और फ्रांस का राफेल दोनों ही 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, जिनमें मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मौजूद हैं. J-16 चीन की सरकारी कंपनी AVIC द्वारा विकसित किया गया भारी-भरकम, मल्टी रोल फाइटर जेट है. इसे चीन के सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. J-10 की तुलना में इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है. ये ट्विन इंजन, दो सीटों वाला जेट है, जिसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है.

भारत के राफेल मिस्र से अलग 

बता दें कि भारतीय वायुसेना भी राफेल के बेड़े का संचालन करती है. हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि भारत के राफेल फाइटर जेट अपग्रेडेड हैं, जोकि मिस्र के राफेल से अलग हैं. अमेरिकी कांग्रेस को ये जानकारी दी गई थी कि चीन ने भारत-पाकिस्तान की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी राफेल की बिक्री में बाधा डालने के लिए राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार किया था. मिस्र की एयरफोर्स के पास अमेरिकी F-16 के साथ-साथ CH-47 चिनूक और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं. हालांकि ये इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर सख्त इस्तेमाल और निर्यात प्रतिबंध लागू रखता है. इसके उलट फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है. 

चीन क्यों कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज?

एक्सपर्ट्स की मानें तो, चीन का मिस्र के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने का असली लालच ये है कि जो देश यूरीपीय या फिर अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ गठबंधन किया जाए और उनके संग हथियारों की डील की जाए. हाल ही में चीन ने थाईलैंड के साथ इसी तरह की एक एक्सरसाइज में भाग लिया, जिसमें थाई वायु सेना भी शामिल थी, जो F-16 और Saab ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का संचालन करती है.

भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज पर पैनी नजर क्यों?

पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में चीन के J-10C और चीन-PAK के जॉइंट प्रोडक्शन में डेवलेप किए गए JF-17 थंडर फाइटर जेट हैं. इनके अलावा उसके पास अमेरिका के F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट भी हैं, जोकि किसी काम के नहीं हैं क्योंकि उनमें एडवांस्ड मिसाइल इंटीग्रेटेड नहीं हैं. पहले तो पाकिस्तान ने चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट आईं कि चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं देना चाहता है. इसलिए अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के J-16 फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है. वैसे भी भारत के राफेल और पाकिस्तान के J-10C के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आमना-सामना हो चुका है, जोकि बहुत कुछ करतब दिखा नहीं पाए. इसीलिए भारत का इस मिलिट्री ड्रिल पर नजर रखना लाजिमी है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान अपने बेड़े में J-16 फाइटर जेट को शामिल करे. बता दें कि भारत ने फ्रांस से 114 राफेल जेट और खरीदने की योजना बनाई है और बहुत ही जल्दी ये डील फाइनल होने वाली है. 

ये भी पढ़ें- चीन के पास 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट, IAF के पास राफेल... युद्ध में भारत कैसे चटाएगा धूल?

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