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भारतीय तट से 1600 किमी दूर हिंद महासागर में आईलैंड खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए कितना अहम है डिएगो गार्सिया?

हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप की भौगौलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है. अमेरिका अब इस द्वीप पर पूरा नियंत्रण चाहता है और इसे खरीदने की योजना पर भी विचार कर रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 08, 2026, 06:02 PM IST

भारतीय तट से 1600 किमी दूर हिंद महासागर में आईलैंड खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए कितना अहम है डिएगो गार्सिया?

डिएगो गार्सिया द्वीप की भौगौलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. (प्रतीकात्मक AI इमेज)

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  • डिएगो गार्सिया मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के स्वामित्व वाला द्वीप है.
  • यहां से अमेरिकी सेना चीन की हर गतिविधि पर नजर रखती है.
  • डिएगो गार्सिया पर 12,000 फीट लंबा रनवे है.
  • डिएगो गार्सिया से अमेरिका चीन और ईरान पर एक साथ नजर रख सकता है. 

हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का एक छोटा सा हिस्सा है डिएगो गार्सिया. इस द्वीप पर ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य अड्डा है. इन दिनों अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चिंतित है क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इन द्वीपों की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहे हैं. अमेरिकी किसी भी हाल में डिएगो गार्सिया जैसा सैन्य अड्डा खाली नहीं करना चाहता. यही वजह है कि अब ट्रंप प्रशासन चागोस आइलैंड्स को खरीदने की योजना पर विचार कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

'द टेलीग्राफ' में 7 जून 2026 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन मॉरिशस से रणनीतिक रूप से अहम चागोस द्वीप समूह को खरीदने की योजना बना रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटेन को दरकिनार करते हुए डिएगो गार्सिया का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है. फिलहाल यहां ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य ठिकाना है. इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और भारत जैसे देशों पर नजर रखने के लिए करता है. लंबे समय से ये द्वीप समूह ब्रिटेन के कंट्रोल में है लेकिन,  मॉरिशस इस पर अपना दावा करता है. 

अमेरिका के लिए कितना अहम है डिएगो गार्सिया?

'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट में बताया गया है कि द्वीपों को खरीदने का विचार अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने रखा गया था. बाद में स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका डिएगो गार्सिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के साथ लगातार बात कर रहे हैं. 

डिएगो गार्सिया भारत के दक्षिणी छोर से लगभग 1,600 किलोमीटर दूर है. यहां मौजूद सैन्य अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कई संघर्षों के दौरान किया है. इस द्वीप पर मौजूद हवाई पट्टी से अमेरिकी के बी-2 और बी-52 जैसे स्ट्रैटिजिक विमान उड़ान भर सकते हैं. यहां हर वक्त अमेरिकी पनडुब्बियों की मौजूदगी रहती है. इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के लिए भी करता है. ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर इस द्वीप का नियंत्रण फिर से मॉरिशस के हाथों में चला जाता है तो यहां चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा. 

डिएगो गार्सिया में गहरे पानी का पोर्ट भी है जहां अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़े आसानी से आवाजाही करते हैं. इस द्वीप पर गहरे पानी में  USS वेस्ट वर्जीनिया जैसी परमाणु पनडुब्बियों की गुप्त तैनाती भी है. ये सैन्य ठिकाना दक्षिण एशिया में अमेरिकी सेना को बढ़त दिलाता है. 1965 में ब्रिटेन ने मॉरीशस से चागोस द्वीपसमूह को अलग कर के 1966 में इसे अमेरिका को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया था. बाद में अमेरिकी लीज को बढ़ा कर 2036 तक कर दिया गया. अब अमेरिका को डर है कि आने वाले समय में उसका नियंत्रण इस द्वीप से छूट सकता है. डिएगो गार्सिया से अपनी मौजूदगी हटाना अमेरिकी किसी भी सूरत में नहीं चाहता. 

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