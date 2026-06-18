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दुनिया

जहां हुई थी 'वर्साय की संधि', उसी जगह ट्रंप ने साइन की ईरान के साथ डील, क्यों इसे नए युद्ध की नींव माना जा रहा?

28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध का अंत करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने पराजित जर्मनी के साथ वर्साय में ही संधि की थी. लेकिन, इसके बाद भी विनाशकारी दूसरा विश्वयुद्ध हुआ.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 18, 2026, 11:28 PM IST

जहां हुई थी 'वर्साय की संधि', उसी जगह ट्रंप ने साइन की ईरान के साथ डील, क्यों इसे नए युद्ध की नींव माना जा रहा?

डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साय के महल में बैठकर किया शांति समझौते पर हस्ताक्षर. (फोटो- PTI)

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  • डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साय के महल में बैठकर किया शांति समझौते पर हस्ताक्षर.
  • फ्रांस में इसी जगह हुई थी प्रथम विश्वयुद्ध का अंत करने वाली संधि.
  • इतिहास में 'वर्साय की संधि' को अपमानजनक माना जाता है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को फ्रांस में ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस MoU की शर्तों के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की मदद देने का वादा किया है. ट्रंप ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर फ्रांस का वर्साय पैलेस में किए. ये वही जगह है जहां प्रथम विश्वयुद्ध को खत्म करने के लिए जर्मनी को एक अपमान जनक संधि करने के लिए मजबूर किया गया था. इतिहास में इस संधि को 'वर्साय की संधि' के नाम से जानते हैं. 28 जून 1919 को वर्साय के महल में जो हुआ था उसे एक अपमानजन संधि के रूप में जाना जाता है.  कई इतिहासकारों का मानना ​​है कि इसने और भी बड़े टकराव की नींव रखी थी. यही कारण है कि वर्साय एक बार फिर चर्चा में है. 

'अशुभ' जगह पर शांति की 'संधि'

अमेरिका कुछ समय पहले तक ईरान पर बमबारी कर रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहे थे. लेकिन, अब वही ट्रंप ईरान को 300 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हो गए हैं. इसके बदले में ईरान को अपने परमाणु बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य पहले की तरह खोलना होगा.    

इस समझौते के लिए वर्साय के महल को चुना गया. आज यहां डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे.  प्रथम विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने यहां बैठकर संधि की थी. इतिहास में 1919 की 'वर्साय की संधि' को एक सबक माना जाता है. इस संधि को हारे हुए जर्मनी पर थोपा गया था. इस संधि ने प्रथम विश्वयुद्ध तो खत्म किया लेकिन, जर्मनी को आर्थिक रूप से तबाह और अपमानित भी किया. इस संधि के तहत जर्मनी को हथियार छोड़ने के लिए कहा गया. उन देशों की आजादी को मान्यता भी दिलाई गई जिनके इलाके पहले जर्मन साम्राज्य का हिस्सा थे. इतना ही नहीं युद्ध में मित्र देशों को जो नुकसान हुआ था उसका हर्जाना जर्मनी से लिया गया. इतिहासकारों का मानना है कि इस संधि के कारण पैदा हुए असंतोष ने ही आगे चलकर 'द्वितीय विश्व युद्ध' को जन्म दिया.

इतिहासकार क्या कहते हैं?

ब्रिटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार जॉन मेनार्ड कीन्स ने मशहूर किताब 'द इकोनॉमिक कॉन्सिंक्वेन्सेस ऑफ द पीस' में वर्साय की संधि के बारे में लिखा है कि यह जर्मनी को आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह करने की एक क्रूर कोशिश थी. खास बात ये है कि जॉन मेनार्ड कीन्स खुद उस शांति सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा थे. लेकिन, उन्होंने संधि की अपमानजनक शर्तों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था. अपनी किताब में मेनार्ड कीन्स ने लिखा कि जर्मनी पर थोपा गया भारी हर्जाना अवास्तविक है. 
यह पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को मलबे में बदल देगा और भविष्य में एक बड़े युद्ध का कारण बनेगा.

ट्रंप की 'डील' को क्यों माना जा रहा नए युद्ध की नीव?

ईरान के किए जा रहे शांति समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस ने इसे भयानक आत्मसमर्पण दस्तावेज कहा है. उन्होंने इसे दशकों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा भूल बताया है. ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने चेतावनी दी है कि यह वैसा ही जिसके लिए रिपब्लिकन पार्टी सालों तक ओबामा प्रशासन को कोसती थी. लेकिन, ट्रंप तो ट्रंप हैं. इन आलोचनाओं का जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो मूर्ख यह सोचते हैं कि मैं ईरान पर सख्त नहीं रहा, वे या तो मुझसे जलते हैं, बुरे लोग हैं, या फिर बेवकूफ हैं. उन्होंने अपनी नीति को सफल बताते हुए सुधरते शेयर बाजार और गिरती तेल कीमतों का हवाला दिया. 

अब आगे क्या होगा?

शांति समझौते पर अमेरिका और ईरान ने  इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर तुरंत प्रभाव से युद्धविराम लागू कर दिया है. अब इस समझौते से जुड़े सभी पक्षों की एक औपचारिक और संयुक्त बैठक स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिज़ॉर्ट में होनी तय है. लेकिन, शांति के दस्तावेजों पर साइन करने के बाद भी ट्रंप की धमकी जारी है. ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देगा.

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