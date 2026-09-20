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F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद

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दुनिया

F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद

व्हाइट हाउस की ओर से सऊदी को F-35 देने की योजना पर यूएस कांग्रेस की ओर से चिंता जताई गई है. कांग्रेस ने कहा कि F-35 की बिक्री से इजरायल के प्रति अमेरिका के सैन्य बढ़त संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन हो सकता है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 20, 2026, 01:47 PM IST

F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद

F-35 मिलने से हूतियों को तबाह कर देगा सऊदी अरब?

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  • सऊदी को F-35 फाइटर जेट बेचने के प्रस्ताव पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है.
  • अमेरिका में इजरायली समर्थक सऊदी के साथ होने वाली इस डील का विरोध कर रहे हैं.  
  • यूएस कांग्रेस ने इजरायल को आश्वासन दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य बढ़त को बनाए रखेगी.

व्हाइट हाउस ने 17 सितंबर, 2026 को अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि वो सऊदी अरब को 24 अरब डॉलर के सौदे में 30 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की योजना बना रहा है. इस सौदे का समय जानबूझकर ऐसा चुना गया है, जब हूती विद्रोही लगातार सऊदी पर ड्रोन-मिसाइलें दाग रहे हैं. बाब-अल मंडेब पर स्थित यमन के मोखा शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से सऊदी को तेल निर्यात करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सऊदी के लाल सागर ही अब लाइन लाइन है. 

सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये दूसरा मौका है, जब उन्हें ऐसी विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या एमबीएस के कार्यकाल के लिए सबसे जटिल बन गई थी.  खशोगी बिन सलमान की नीतियों के मुखर आलोचक थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार सऊदी छोड़ना और आखिरी समय में वो अमेरिका में रह रहे थे. जब वो तुर्किए में सऊदी कॉन्सुलेट में दस्तावेजों के लिए गए थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी. 

यूएस कांग्रेस ने प्रस्ताव पर जताई चिंता

व्हाइट हाउस की योजना पर कांग्रेस की ओर से चिंता जताई गई है. कांग्रेस ने कहा कि F-35 की बिक्री से इजरायल के प्रति अमेरिका के सैन्य बढ़त संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन हो सकता है. अमेरिकी कांग्रेस और पेंटागन दोनों ने इजरायल को ये आश्वासन दिया है कि अरब पड़ोसियों की तुलना में छोटे आकार और कम जनसंख्या को देखते हुए उसे हमेशा टेक्नोलॉजी बढ़त मिली रहेगी. 

सऊदी के चीन-तुर्किए के साथ रिश्ते

इसके अलावा अरब के चीन और तुर्किए दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. चीन ने तो सऊदी में अच्छा-खासा निवेश भी कर रखा है, जिसका 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक का टारगेट है. सऊदी ब्रिक्स का सदस्य देश भी है और पाकिस्तान-तुर्किए वाले मक्का पैक्ट में भी शामिल है.  ये भी दलील दी जा रही है कि जब तुर्किए को रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के कारण F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया तो फिर सऊदी को इस तरह के परिणामों का सामना क्यों नहीं करना चाहिए? 

F-35 से हूती समस्या का होगा समाधान?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सऊदी को F-35 फाइटर जेट मिल जाता है तो क्या मोहम्मद बिन सलमान की हूती समस्या का समाधान हो जाएगा? सऊदी अरब पिछले 12 सालों से हवाई ताकत के जरिए हूतियों को काबू करने में नाकाम रहा है. अगर उसके हाथ में एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी मिलजाए तो ये हालात नहीं बदलेंगे. जब सऊदी ने यमन के मोखा शहर पर बमबारी की थी तो वो सिर्फ कूटनीतिक दिखावा ही था. 

डोनाल्ड ट्रंप सऊदी के साथ F-35 की डील करके जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि वे मौजूदा खतरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. हालांकि ये तो तय है कि अगर ये डील भी हो जाए तो भी सऊदी के हाथ में F-35 पहुंचते-पहुंचते 7-10 साल लग जाएंगे.  ये डील हो या ना हो, ट्रंप और एमबीएस दोनों को ही लाल सागर को खुला रखने के लिए अपनी रणनीति क्लीयर करनी होगी. इतना तो एकदम क्लीयर है कि वो रणनीति F-35 नहीं हो सकता है.

जब रोनाल्ड रीगन ने सऊदी के साथ की AWACS की डील!

करीब 35 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सऊदी अरब के साथ 5 एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) की डील की थी, जोकि 8 अरब डॉलर का सौदा था. इसमें साइडविंडर मिसाइलें और हवाई ईंधन टैंकर भी शामिल थे. इस दौरान भी इजरायल की सैन्य बढ़त को लेकर अमेरिका में काफी बवाल मचा था और इस चिंता का हवाला दिया गया था कि एडवांस्ड AWACS की टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथों में पड़ सकती है. जैसा कि इस्लामी क्रांति से पहले अमेरिका द्वारा ईरान को बेचे गए F-14 फाइटर जेट्स के साथ हुआ था .

ये भी पढ़ें- ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'अगर वाशिंगटन इस दलदल से...'

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