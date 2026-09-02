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चीन के J-20 या फ्रांस के राफेल, कौन-किस पर पड़ेगा भारी? IFRI की रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट

हैमर मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट SAM ठिकानों के खिलाफ सीमित दुश्मन की हवाई सुरक्षा को तबाह करने की क्षमता देती है और इसके लिए भी बाहरी सेंसर्स की जरूरत होती है, जोकि फ्रांस के पास फिलहाल नहीं है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 02, 2026, 01:56 PM IST

चीन के J-20 या फ्रांस के राफेल, कौन-किस पर पड़ेगा भारी? IFRI की रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट

J-20 से कैसे मुकाबला करेगा राफेल?

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  • भारत फिलहाल फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है.
  • इस डील पर बातचीत के बीच IFRI की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. 
  • रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी पायलट स्टेल्थ विमानों के मुकाबले राफेल की क्षमताओं को लेकर असमंजस में हैं.

भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या बीते छह दशकों में सबसे कम है. IAF के पास आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले 29 स्क्वाड्रन ही हैं, जोकि 1960 के दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर है. इस अंतर को खत्म करने के तरीकों पर बहस छिड़ी हुई है. भारत ने 2016 में पहले 36 राफेल का ऑर्डर दिया था. उसके बाद 2025 में 26 राफेल-M का ऑर्डर दिया है. अब भारत और फ्रांस के बीच 114 नए राफेल फाइटर जेट्स को लेकर डील पर बातचीत चल रही है. अगर ये डील हो जाती है तो भारत के पास 176 राफेल फाइटर जेट्स का बेड़ा होगा, जिससे वो फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राफेल बेड़े रखने वाला देश बन जाएगा. 
 
इसके इतर, भारत अपना 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) भी डेवलेप कर रहा है. इसके 2030 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है यानी तब तक चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की अटैक क्षमताओं में गंभीर कमी होगी. जहां चीनी एयरफोर्स के बेड़े में 5वीं पीढ़ी के करीब 300 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं और 2035 तक यह संख्या बढ़कर करीब एक हजार हो सकती है. पाकिस्तान को लेकर भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वो चीन से करीब 40 J-35A फाइटर जेट हासिल कर सकता है. कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान के पायलटों  ने इन फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है. 

चीन के स्टेल्थ J-20 जेट का मुकाबला कर पाएगा राफेल?

इस बहस के बीच फ्रांस के इंस्टीट्यूड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस (IFRI) की एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें फ्रांस के पायलट खुद स्टेल्थ फाइटर जेट्स के मुकाबले राफेल की क्षमताओं को लेकर असमंजस में हैं. हालांकि रिसर्च में ये भी कहा गया है कि 5वीं पीढ़ी का राफेल F-5 के आने से इसकी क्षमता में अंतर कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि F-5 करीब 2033-2035 तक ही सेवा में आ पाएगा. इसका मतलब यह है कि अगले दशक तक भारत को चीन-पाकिस्तान (अगर वो J-35A खरीदता है) दोनों के मुकाबले क्षमता के मामले में गंभीर अंतर का सामना करना पड़ेगा. इसमें ये भी सुझाव दिया गया है कि फ्रांसीसी वायुसेना का मानना है कि राफेल स्टेल्थ फाइटर जेट्स के खिलाफ पर्याप्त रूप से कारगर नहीं है.

इस रिसर्च में कहा गया है कि फ्रांस को अपनी स्टेल्थ क्षमता के लिए अपने सहयोगियों और साझेदार देशों पर निर्भर रहना होगा. राफेल पर मौजूद स्टेल्थ फाइटर जेट्स के खिलाफ मिशनों में सेंसर की मौजूदा स्थिति में जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल है. स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने (SEAD) में बेहतर होते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे रडार और SAM साइटों के करीब पहुंच सकते हैं, जिससे पारंपरिक फाइटर जेटों को दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

फाइटर जेट का कैसे पता लगाते हैं रडार?

एक पारपंरिक लड़ाकू विमान को आमतौर पर लंबी दूरी पर मौजूद सर्च रडार द्वारा पता लगाया जाता है, जोफिर सरफेस टू एयर मिसाइल (SAM) लॉन्चर्स के साथ डेटा शेयर करते हैं, जिससे वे टारगेट का पता लगा सकते हैं और उसे मार गिराते हैं. हालांकि स्टेल्थ फाइटर जेट अपने बहुत कम रडार-क्रॉस-सेक्शन (RCS) के कारण आसानी से पता नहीं चल पाते हैं. इसे ऐसे समझिए- एक रडार जो 100 मील से अधिक की दूरी पर Su-30MKI, राफेल या F-15 का पता लगाने में सक्षम होगा, वह F-22 रैप्टर या F-35 जैसे स्टेल्थ जेट का पता तब तक नहीं लगा पाएगा जब तक कि वह बहुत करीब न आ जाए. इसलिए स्टेल्थ जेट बिना किसी बाधा के विवादित हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से SED मिशन को अंजाम दे सकते हैं. इसका एक उदाहरण 2025 और 2026 में दिखाई दिया था, जब दो मौकों पर इजरायली स्टेल्थ लड़ाकू जेट ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करके SED मिशन को अंजाम दिया था.

हैमर मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट SAM ठिकानों के खिलाफ सीमित दुश्मन की हवाई सुरक्षा को तबाह करने की क्षमता देती है और इसके लिए भी बाहरी सेंसर्स की जरूरत होती है, जोकि फ्रांस के पास फिलहाल नहीं है. इसलिए राफेल, हालांकि अपनी वायु-से-वायु युद्ध क्षमता के लिए जाना जाने वाला एक बहुत ही सक्षम मल्टीरोल फाइटर जेट है, लेकिन वो हवाई क्षेत्र में प्रभावी रूप से SEAD/DEAD मिशन को अंजाम नहीं दे सकता है. IFRI की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी पायलट जिन्होंने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के खिलाफ जॉइंट एक्सरसाइज की थी, वो कबूल करते हैं कि राफेल में स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के खिलाफ मिशनों को वर्तमान सेंसर के साथ जीतना बहुत मुश्किल है. 

ये भी पढ़ें- ताइवान ने अमेरिका से खरीदे 66 F-16V, क्या ये चीन के J-20 फाइटर जेट्स को दे पाएंगे टक्कर?

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