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दुनिया

युद्ध अमेरिका से तो बहरीन पर हमले क्यों कर रहा है ईरान? जानिए टकराव के पीछे का असली कारण

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सीधे टकराव के कारण ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसकी मिसाइल यूनिट्स ने बहरीन में कई ठिकानों को निशाना बनाया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 28, 2026, 09:20 PM IST

युद्ध अमेरिका से तो बहरीन पर हमले क्यों कर रहा है ईरान? जानिए टकराव के पीछे का असली कारण

ईरान ने हाल ही में बहरीन पर हमला किया है. (AI इमेज)

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  • ईरान ने बहरीन में कई जगह ड्रोन हमले किए हैं.
  • ईरान को बहरीन में अमेरिकी उपस्थिति पसंद नहीं है.
  • बहरीन से ईरान के ऐतिहासिक मतभेद भी हैं.

ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार, 28 जून को एक बार फिर अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए. IRGC ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखी, तो इससे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें पूरी तरह से रुक सकती हैं. दोनों देशों के बीच ये टकराव होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुआ है. ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की अदावत पुरानी है. लेकिन, सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अमेरिका के हमलों के जवाब में बहरीन को इतनी बुरी तरह निशाना क्यों बना रहा है? इसके कई कारण हैं जिसे इस लेख में समझने की कोशिश करेंगे. 

अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विरोध

ईरान खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सेना को बाहर निकालना चाहता है. बहरीन में अमेरिकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है इसलिए ईरान बहरीन को अपने लिए एक सीधे सुरक्षा खतरे और अमेरिकी कठपुतली के रूप में देखता है. बहरीन, सऊदी अरब का एक बेहद करीबी सहयोगी भी है. इसलिए भी यह ईरान की नजर में खटकता है. पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और ईरान के बीच चलने वाले वर्चस्व के युद्ध में बहरीन हमेशा ईरान के निशाने पर रहता है.

बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट बेहद शक्तिशाली कमांड है. यह पूरे पश्चिम एशिया में समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करता है. इसका हेडक्वार्टर बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित है. अमेरिका इस ठिकाने का उपयोग पिछले कई दशकों से कर रहा है. इस नौसेनिक कमांड का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि फिफ्थ फ्लीट लगभग 25 लाख वर्ग मील के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा संभालता है. इसके दायरे में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्से आते हैं. ईरान अमेरिका के इस ताकतवर नेवल कमांड को अपने लिए खतरा मानता है. 

ईरान का ऐतिहासिक क्षेत्रीय दावा

ईरान और बहरीन के बीच अनबन आज नहीं बल्कि सदियों पुरानी है. 1783 में अल-खलीफा राजवंश के सत्ता में आने से पहले बहरीन पर लंबे समय तक फारस (आधुनिक ईरान) का नियंत्रण रहा था. ईरान ऐतिहासिक रूप से बहरीन को अपना '14वां प्रांत' मानता रहा है. हालांकि 1970 में शाह के समय ईरान ने इस दावे को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया था, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के में फिर से नए शासन ने इस दावे को हवा दी. 

धार्मिक कारण

ईरान और बहरीन के बीच तनाव का एक कारण शिया-सुन्नी मतों से जुड़ा  वैचारिक विभाजन भी है. बहरीन की अधिकांश आबादी, लगभग 60-70 प्रतिशत शिया मुसलमानों की है. लेकिन वहां का शासक वर्ग सुन्नी (अल-खलीफा परिवार) है. शिया-बहुल देश होने के नाते ईरान, बहरीन के शियाओं को सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन देने का दावा करता है. ईरान पर बहरीन सरकार को अस्थिर करने और वहां तख्तापलट की कोशिशों के आरोप भी लग चुके हैं. 

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