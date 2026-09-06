राफेल के बाद अब मिराज-2000... चीन की इस चाल ने कैसे बढ़ाई भारत और ताइवान की टेंशन?

मिराज-2000 फाइटर जेट फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ही बनाती थी, जोकि अब राफेल बना रही है. अमीराती मिराज-2000 के साथ युद्धाभ्यास करके चीन को पश्चिमी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल होती है. इससे वो मिराज-2000 के खिलाफ क्षमताएं और रणनीति तैयार कर सकता है.

चीन की वायुसेना मिस्र के राफेल के बाद UAE के मिराज-2000 जेट्स के साथ अभ्यास कर रही है.

मिराज-2000 जेट्स फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भी बनाती है.

चीन-UAE की इस एक्सरसाइज से ताइवान और भारत दोनों को ही नुकसान हो सकता है.

मिस्र के राफेल फाइटर जेट्स के साथ ऐतिहासिक अभ्यास के बाद चीन की एयरफोर्स अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मिराज 2000-9 फाइटर जेट्स के साथ एक्सरसाइज कर रही है. मिराज-2000 ऐसे फाइटर जेट हैं, जिनका इस्तेमाल चीन के दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले देश भारत और ताइवान अभी भी कर रहे हैं.

चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स और यूएई वायु सेना ने अगस्त 2026 के आखिर में शिनजियांग के होतान में आयोजित 'फाल्कन शील्ड 2026' मिलिट्री एक्सरसाइज के चौथे संस्करण की शुरुआत की. यूएई के रक्षा मंत्रालय ने चार सितंबर को मिरजा-2000 लड़ाकू विमानों को चीनी विमानों के साथ अभ्यास करते हुए वीडियो जारी किया. हालांकि दोनों पक्षों ने फाइटर जेट्स की संख्या या उनकी कोई डिटेल शेयर नहीं की. जानकारी के अनुसार, मिराज-2000 चीन के J-10C, J-16 और JH-7 विमानों के खिलाफ अभ्यास कर रहे हैं.

राफेल बनाने वाली कंपनी ही बनाती है मिराज-2000

मिराज-2000 फाइटर जेट फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ही बनाती थी, जोकि अब राफेल बना रही है. अमीराती मिराज-2000 के साथ युद्धाभ्यास करके चीन को पश्चिमी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल होती है. इससे वो मिराज-2000 के खिलाफ क्षमताएं और रणनीति तैयार कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वो ताइवान या भारत के साथ संघर्ष के दौरान कर सकता है.

राफेल के साथ भी चीनी J-16 कर चुके एक्सरसाइज

संयुक्त अरब अमीरात के साथ चीन का ये युद्धाभ्यास हाल ही में मिस्र में राफेल के साथ हुए अभ्यास के बाद हो रहा है. इस दौरान के चीन के J-16 फाइटर जेट ने राफेल के साथ अभ्यास किया था. यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी J-16 ने बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) युद्ध और डॉगफाइटरिंग दोनों में ही भाग लिया था, जिससे चीनी पायलटों को राफेल के बारे में कई सीक्रेट पता चले. चीन ने इन अभ्यासों को ऐतिहासिक बताया क्योंकि उसके पायलटों को पश्चिमी फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग के अवसर कम ही मिलते हैं.

कितना खतरनाक है मिराज-2000 फाइटर जेट?

यूएई का फ्रांसीसी मिराज-2000 एडवांस्ड मल्टीरोल फाइटर जेट है. यह सिंगल इंजन डेल्टा विंग लड़ाकू विमान हवा से हवा, अटैक और टोही क्षमताओं से लैस है, जो करीब मैक 2.2 की स्पीड से उड़ सकता है. इस जेट में थेल्स RDY-2 मल्टीमोड रडार इंटीग्रेटेड है, जो कई टारगेट को एक साथ ट्रैस कर सकता है और सिंथेटिक-एपर्चर मैपिंग कर सकता है. ये जेट IMEWS इलेक्ट्रॉनिकक वॉरफेयर और MICA हवा से हवा में मार सकने वाली मिसाइलें, ब्लैक शाहीन क्रूज मिसाइलों से लैस होते हैं.

मिराज-2000 के साथ ट्रेनिंग से चीन को क्या हासिल होगा?

जब ये विमान चीन में ट्रेनिंग लेते हैं तो चीनी पायलट इनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जोकि कहीं और से जुटाना मुश्किल होता है. मिराज-2000 के साथ ट्रेनिंग से चीन रडार, KJ-500 जैसे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विमान, लड़ाकू रडार, इंजन के बारे में जानकारी जुटा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे मिराज के खिलाफ चीनी रडार मोड, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट लाइब्रेरी और मिसाइल-सीकर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

चीन और ताइवान दोनों को नुकसान!

चीन-यूएई की इस एक्सरसाइज से ताइवान और भारत दोनों को ही नुकसान हो सकता है. ताइवान मिराज-2000-5 विमानों का संचालन करता है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास राफेल के साथ-साथ मिराज-2000 फाइटर जेट्स का भी बेड़ा है. चीन ताइवान को अपना ही प्रांत मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करके इस पर कब्जा करने की धमकी देता रहता है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस दशक के अंत तक बीजिंग ताइवान पर अटैक कर सकता है. ताइवान के पास मिराज-2000 और एफ-16 फाइटर जेट्स ही सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट हैं. ऐसे में उसकी टेंशन ज्यादा बढ़ने वाली हैं.

अगर भारत की बात करें तो फिलहाल चीन के साथ उसके संबंध सुधरे हैं, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से पहले भी कई बार टकराव के हालात बन चुके हैं. भारत के पास मिराज-2000 के साथ-साथ राफेल, सुखोई-30MKI और स्वदेशी एलसीए तेजस भी ऑपरेशनल बेड़े में शामिल हैं. हालांकि हर देश के फाइटर जेट के पास अलग-अलग वेरिएंट होते हैं, जिन्हें वो अपनी जरूरत के हिसाब से मोडिफाई कराते हैं. इसके अलावा पायलट के ऊपर भी निर्भर करता है, वो किस तरह अपने जेट के साथ करतब दिखा पाता है.

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