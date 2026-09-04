राफेल से चौतरफा घिर जाएगा चीन? भारत-इंडोनेशिया के बाद अब ड्रैगन का दुश्मन देश भी फ्रांस से करेगा डील!

रूसी सुखोई-57 वियतनाम को स्टेल्थ क्षमता भी प्रदान करेगा. खासकर दक्षिण चीन सागर में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां बीजिंग न केवल जे-16 जैसे चौथी पीढ़ी के भारी-भरकम लड़ाकू विमानों का संचालन करता है, बल्कि जे-20 जैसे पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का संचालन भी करता है.

भारत, इंडोनेशिया के बाद वियतनाम भी फ्रांस से राफेल खरीद सकता है.

वियतनाम की एयरफोर्स के पास Su-22, Su-27, Su-30 जैसे फाइटर जेट्स हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, वियतनाम फ्रांस से 24 से ज्यादा राफेस की डील कर सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में राफेल फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ा दी है. भारत और इंडोनेशिया के बाद अब एक और एशियाई देश राफेल खरीदने पर विचार कर रहा है. इस देश को चीन के दुश्मन देशों में गिना जाता है. अगर ये डील फाइनल हुई तो चीन अलग-अलग दिशाओं से फ्रांसीसी राफेल से घिर जाएगा.

हम बात कर रहे हैं वियतनाम की. जिसने चीन के साथ 1979 में एक जंग लड़ी. इतना ही नहीं वियतनाम का दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग के साथ सीमा विवाद भी है. अब वो भी फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है क्योंकि वो अपनी वायुसेना को मॉडर्न बनाना चाहता है, जोकि बड़े स्तर पर सोवियत और रूसी लड़ाकू विमानों का संचालन करती है.

वियतनाम के पास रूसी फाइटर जेट्स का बेड़ा

जहां भारत स्वदेशी तेजस, फ्रांसीसी मिराज-राफेल और रूसी मिग-29, सुखोई-30MKI जैसे फाइटर जेट्स का ऑपरेशन करता है, वहीं इंडोनेशनिया की एयरफोर्स में अमेरिकी एफ-16, फ्रांसीसी राफेल, साउथ कोरियाई टी-50 और रूसी सुखोई-27, सुखोई-30 और याक-130 ट्रेनिंग विमान शामिल हैं. वियतनाम की वायुसेना अब तक पूरी तरह रूसी फाइटर जेट्स के बेड़े का संचालन करती थी, जिसमें सुखोई-22, सुखोई-27, सुखोई-30 और याक-130 ट्रेनिंग विमान शामिल थे. अगर वियतनाम की वायुसेना फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट को चुनती है तो ये उसकी सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव होगा. लड़ाकू विमानों के सौदे शायद ही कभी उनकी क्षमताओं के आधार पर होते हैं, वो अकसर बदलती भू-राजनीति के हिसाब से लिए जाते हैं.

वियतनाम द्वारा राफेल जेट को चुनने का फैसला हनोई के अपने लड़ाकू बेड़े को विविधितापूर्ण बनाएगा. रूस से फाइटर जेट्स की डील से अमेरिका प्रतिबंध भी लगा सकता है और फ्रांस से डील की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वियतनाम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक और वीटो पावर वाले देश का साथ मिलेगा. हालांकि रूस अभी भी इस दौड़ में बना हुआ है. उसका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई-57 अभी भी इस रेस में शामिल है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हनोई इन दोनों में से किसी एक को चुन सकता है या दोनों लड़ाकू विमानों की सीमित संख्या में खरीद कर सकता है.

फ्रांस की मैग्जीन ने किया था बड़ा दावा

फ्रांसीसी पत्रिका एल'एक्सप्रेस ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि फ्रांस-वियतनाम के बीच राफेल को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. इसमें आगे कहा गया था कि इसका सबूत ये है कि वियतनाम के पायलट को फ्रांस में राफेल उड़ाने की अनुमति दी गई थी. इस तरह की टेस्टिंग अकसर उनके लिए होती है, जिनके साथ बातचीत सबसे मजबूत स्थिति में हो.

राफेल एक मल्टीरोल फाइटर जेट है, जो AESA रडार, सेल्फ-डिफेंस सिस्टम, जमीनी हमले की क्षमता, टोही क्षमता, 9 टन हथियारों का भार और लंबी दूरी की हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमले की क्षमता प्रदान करता है. रक्षा मामलों से जुड़ी वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हनोई 2-3 स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए 24 से 40 राफेल जेट के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसकी लागत करीब 4-6 अरब डॉलर के बीच हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले राफेल विमान 2028 और 2030 के बीच वियतनाम पहुंच सकते हैं.

रूसी Su-57 में भी दिलचस्पी दिखा रहा है हनोई

राफेल के अलावा वियतनाम रूसी सुखोई-57 में भी दिलचस्पी दिखा रहा है. खबरों के मुताबिक, हनोई रूस से एडवांस्ड Su-57M1 को हासिल करना चाहता है, जिसके अगले दशक में सेवा में आने की उम्मीद है. वियतनाम के पास रूसी लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा है. इसके अलावा वो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एस-300 भी इस्तेमाल करता है. इसलिए सुखोई-57 वियतनाम के मौजूदा लड़ाकू विमान बेड़े में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे.

चीन को चौतरफा राफेल से घेरेगा फ्रांस!

रूसी सुखोई-57 वियतनाम को स्टेल्थ क्षमता भी प्रदान करेगा. खासकर दक्षिण चीन सागर में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां बीजिंग न केवल जे-16 जैसे चौथी पीढ़ी के भारी-भरकम लड़ाकू विमानों का संचालन करता है, बल्कि जे-20 जैसे पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का संचालन भी करता है. उत्पादन में देरी, रूसी एयरोस्पेस इंडस्ट्री पर प्रतिबंध, मॉस्को की युद्धकालीन जरूरतों का मतलब होगा कि वियतनाम को सुखोई-57 की डिलीवरी में देरी होगी. हालांकि वियतनाम के सामने एक ऑप्शन ये भी है कि वो मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई-57 दोनों ही सीमित संख्या में खरीद ले. पिछले साल यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि ताइवान अपने पुराने मिराज 2000 बेड़े को बदलने के लिए राफेल फाइटर जेट पर विचार कर रहा है. अगर वियतनाम और ताइवान राफेल जेट विमानों का चयन करते हैं तो सीमा विवाद वाले चीन के चार पड़ोसी देश डसॉल्ट जेट विमानों से लैस हो सकते हैं.

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