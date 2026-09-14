चीन का पड़ोसी वियतनाम आया भारत के साथ, मेड-इन-इंडिया हथियार खरीदेगा, ड्रैगन की मुसीबत कैसे बढ़ेगी?

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत विजन में वियतनाम की भूमिका महत्वपूर्ण है. भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक में रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा की गई. ये दोस्ती चीन को परेशान कर सकती है.

India-Vietnam Relations: भारत और वियतनाम लगातार अपने अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहे हैं. इसी क्रम में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके वियतनामी समकक्ष ले होआई ट्रुंग ने सोमवार, 14 सितंबर को नई दिल्ली में मुलाकात की. दोनों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ मेड-इन-इंडिया रक्षा सामग्री की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक में हयोग के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा की गई. भारत और वियतनाम की बढ़ती दोस्ती चीन को चिढ़ा भी सकती है. आइये जानते हैं कि कैसे भारत-वियतनाम के साथ आने से चीन की सामरिक और भू-राजनीतिक मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं.

दरअसल वियतनाम भी उन देशों में शामिल है जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं. भारत और वियतनाम के बीच अब एक प्राकृतिक रणनीतिक तालमेल बनता जा रहा है. इससे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को चुनौती मिल रही है.

भारत-वियतनाम दोस्ती से चीन क्यों असहज है?

चीन पहले से ही भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और क्वाड (Quad) के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दबाव महसूस करता है. यदि वियतनाम और भारत रक्षा संबंधों को और गहरा करते हैं, तो भारत दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति अधिक प्रभावी ढंग से दर्ज करा सकेगा. चीन समुद्र के इस हिस्से को अपना विशेष प्रभाव क्षेत्र मानता है.

ब्रह्मोस मिसाइल पर वियतनाम की नजर

चीन का एक पड़ोसी फिलिपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है. अब इस हथियार पर वियतनाम की भी नजर है. भारत और वियतनाम लंबे समय से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यदि वियतनाम इन मिसाइलों को अपनी तटीय रक्षा में तैनात करता है, तो यह वियतनामी तट के पास से गुजरने वाले चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए सीधा खतरा बन जाएगा.

चीन पर दोतरफा दबाव

भारत वियतनामी सशस्त्र बलों को पनडुब्बी संचालन, सुखोई विमान रखरखाव और अंतरिक्ष आधारित खुफिया जानकारी भी दे सकता है. भारत की मदद से वियतनाम की सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है. वियतनाम सैन्य रूप से मजबूत होता है तो चीन की सेना पर भी दबाव बढ़ेगा. भारत के साथ लगती सीमाओं पर पहले से ही उसकी तैनाती है. भारत-वियतनाम के बीच रक्षा गठजोड़ होने पर चीन को अपनी सैन्य क्षमताओं को एक अन्य मोर्चे पर भी बांटना पड़ेगा. इससे चीन की रणनीतिक तैयारी कमजोर होगी.

चीन और वियतनाम के बीच क्या विवाद है?

चीन के रवैये के कारण उसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद है. वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर पर नियंत्रण को लेकर मतभेद हैं. चीन तथाकथित 'नाइन-डैश लाइन' के आधार पर इस पूरे जलक्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है. वियतनाम इसे अपनी संप्रभुता और समुद्री कानूनों का उल्लंघन मानता है.

चीन और वियतनाम के बीच विवाद का मुख्य केंद्र दक्षिण चीन सागर में स्थित पारासेल और स्प्राटली द्वीप समूह हैं. इसमें से पारासेल द्वीप र चीन का वास्तविक नियंत्रण है, लेकिन वियतनाम इस पर अपना ऐतिहासिक अधिकार जताता है.

दक्षिण चीन सागर में ही स्प्राटली द्वीप समूह भी है. इस क्षेत्र में वियतनाम और चीन के अलावा फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दावेदार हैं. चीन ने इन द्वीपों के कृत्रिम विस्तार और वहां सैन्यीकरण करके वियतनाम की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है. चीन अक्सर अपने समुद्री गश्ती जहाजों के जरिये वियतनामी मछुआरों को धमकाता है.

साल 1979 में चीन और वियतनाम युद्ध भी लड़ चुके हैं. हालांकि दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां वैचारिक रूप से करीब हैं, लेकिन सामरिक और क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों पर दोनों के बीच गहरा अविश्वास है. ऐसे में वियतनाम भारत से दोस्ती करके अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य में चीन की किसी भी आक्रामकता का जवाब दिया जा सके.