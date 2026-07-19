दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक आपूर्ति जहाज बना रहा चीन, अमेरिका रह जाएगा पीछे, क्यों खास है ये शिप?

चीन के पास अमेरिका की तरह दुनिया भर में सैन्य ठिकाने और बंदरगाह नहीं हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए चीन तैरते हुए विशाल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शिप बना रहा है. इस कदम से किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक आपूर्ति जहाज.

नए रीप्लेनिशमेंट शिप की लंबाई 270 मीटर है.

एक साथ कई युद्धपोतों को रिफ्यूल और रीसप्लाई कर सकता है नया जहाज.

People's Liberation Army Navy: चीन अपनी नौसेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए दुनिया का सबसे विशालकाय नौसैनिक आपूर्ति जहाज यानी कि रीप्लेनिशमेंट शिप बना रहा है. इस तरह के शिप समुद्र में दूसरे जहाजों को ईंधन और सामान पहुंचाते हैं. इस शिप के ऑपरेशनल होने के बाद 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी' समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को लंबे समय तक तैनात रख पाएगी. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच चीन का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है.

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कितना बड़ा है चीन का नया रीप्लेनिशमेंट शिप?

रक्षा मामलों की वेबसाइट 'द वॉर जोन' की रिपोर्ट के अनुसार, यह जहाज चीन के गुआंगझू में लोंगक्सू द्वीप पर स्थित शिपयार्ड में बनाया जा रहा है. रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों से मिले डेटा के हवाले से बताया गया है कि यह जहाज लगभग 270 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है. यह चीन के वर्तमान सबसे बड़े आपूर्ति जहाजों से काफी बड़ा है.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े 'सप्लाई-क्लास' जहाजों को भी पीछे छोड़ देगा. चीनी नौसेना के लिए इस जहाज को 'CSSC ऑफ़शोर एंड मरीन इंजीनियरिंग कंपनी' बना रही है. PLA नेवी अभी 'हुलुनहु' और 'चागनहु' नाम के दो कॉम्बैट सपोर्ट शिप का इस्तेमाल करती है.

रीप्लेनिशमेंट शिप का काम

जब युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में निकलते हैं, तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है. ऐसे में ये रीप्लेनिशमेंट जहाज उनके लिए 'लाइफलाइन' का काम करते हैं. इनका काम समुद्र के बीच में ही चलते हुए लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को ईंधन, गोला-बारूद, विमानों का ईंधन, राशन, ताजा पानी और स्पेयर पार्ट्स पहुंचाना होता है. चीन का नया आपूर्ति जहाज एक साथ कई युद्धपोतों को रिफ्यूल और रीसप्लाई करने की क्षमता रखता है.

क्या करना चाहता है चीन?

चीन सिर्फ दक्षिण चीन सागर तक ही सिमट पर रहना नहीं चाहता. इसकी महत्वाकांक्षा 'ब्लू-वाटर नेवी' बनने की है. चीन ऐसी ताकत हासिल करना चाहता है जिससे यह अपने देश के तटीय इलाकों को छोड़कर हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में भी महीनों तक बिना रुके ऑपरेशन्स चला सके. चीन अपनी नेवी को वैश्विक नौसेना में बदलना चाहता है. लेकिन बिना बड़े आपूर्ति जहाजों के, चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने देश के तटों से बहुत दूर नहीं जा सकते.

चीन के पास वर्तमान में लियाओनिंग, शैंडोंग और अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल सिस्टम से लैस फुजियान विमानवाहक पोत हैं. चीन परमाणु-ऊर्जा संचालित विशाल कैरियर भी विकसित कर रहा है. चीन अपने नए रीप्लेनिशमेंट शिप से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को उनके बेस से हजारों मील दूर, अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनात रहने की क्षमता देना चाहता है.