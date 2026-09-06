बुर्ज खलीफा नहीं, अब सऊदी में होगी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, कितना आएगा खर्च?

जेद्दा टावर का निर्माणकार्य पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 3281 फीट से अधिक होगी, जोकि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ((2,717 फीट ऊंची) को पीछे छोड़ देगी.

बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई करीब 2717 फीट है.

सऊदी का जेद्दा टावर बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसकी ऊंचाई 3281 फीट होगी.

जेद्दा टावर फिलहाल 1483 फीट की ऊंचाई तक तैयार हो चुका है, जिसमें 113 मंजिलें हैं.

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन-सी है, इस सवाल का जवाब बुर्ज खलीफा है.... हालांकि कुछ दिनों बाद ये जवाब गलत हो जाएगा. दरअसल सऊदी अरब एक ऐसी इमारत पर काम कर रहा है, जोकि बुर्ज खलीफा से करीब 500 मीटर ऊंची होगी. इस बिल्डिंग का नाम है- जेद्दा टावर.

जेद्दा टावर को एड्रियान स्मिथ और गॉर्डन गिल आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया है और सऊदी बिनलादिन ग्रुप (SBG) इसे बना रहा है. भविष्य में बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये इमारत 113 मंजिलों के साथ 454 मीटर यानी करीब 1489 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई है.

मलेशिया के पेट्रोनास टॉवर्स से ऊंचा हो चुका है जेद्दा टावर

न्यूज वीक ने स्काईस्क्रैपर म्यूजियम के हवाले से बताया कि जेद्दा टावर की वर्तमान ऊंचाई मलेशिया के पेट्रोनास टावर्स से ज्यादा हो चुकी है, जो 452 मीटर (लगभग 1,483 फीट) की ऊंचाई के साथ 1998 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी. हालांकि कुछ ही सालों बाद ताइवान के ताइपे 101 टावर ने यह खिताब अपने नाम कर लिया था.

बुर्ज खलीफा से कितना ऊंचा होगा जेद्दा टावर?

जेद्दा टावर का निर्माणकार्य पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी 3281 फीट से अधिक होगी, जोकि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ((2,717 फीट ऊंची) को पीछे छोड़ देगी. बता दें कि बुर्ज खलीफा को भी स्मिथ ने ही डिजाइन किया था. जेद्दा टावर की ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका सबसे ऊंची मास टिम्बर ऑफिस बिल्डिंग 'बेवेल' तैयार कर रहा है. चीन का तियानजिन 117 टावर, दुनिया की सबसे ऊंची खाली गगनचुंबी इमारत है. इसका निर्माणकार्य शुरू होने के करीब 18 साल बाद पूरा होने की उम्मीद है.पिछले महीने इसने घोषणा की कि इसमें इमारत में दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट होगी.

जेद्दा टावर तैयार होने में कितना आएगा खर्च?

सऊदी के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा में तैयार हो रहा ये टावर 'जेद्दा इकोनॉमिक सिटी' नाम के 20 अरब डॉलर प्रोजेक्ट का पार्ट है. इस टावर का मकसद आर्किटेक्चरल लैंडमार्क और सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनना है. अनुमान है कि इस टावर को बनाने में 1.2 अरब डॉलर से 2.7 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है.

कब तक पूरा जेद्दा टावर का निर्माणकार्य?

जेद्दा टावर को डिजाइन करने वाली फर्म्स के पार्टनर आर्किटेक्ट बॉब फॉरेस्ट ने न्यूजवीक को बताया कि इस बिल्डिंग को बनाने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि एक ऐसी संरचनात्मक प्रणाली तैयार करना जो रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर कुशलतापूर्वक काम कर सके. उन्होंने बताया कि कभी-कभी तेज हवाओं की वजह से निर्माण कार्य रुक सकता है. उन्होंने कहा कि दोपहर को आप कंक्रीट डाल रहे होंगे, लेकिन शाम को मौसम खराब होने के कारण काम रोकना पड़ सकता है. हालांकि जेद्दा टावर का निर्माण कार्य अगस्त, 2028 तक पूरा हो जाएगा.

बुर्ज खलीफा की खासियत क्या है?

दुबई स्थित बुर्ज खलीफा इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई करीब 2717 फीट यानी 828 मीटर है. ये इमारत पेरिस स्थित एफिल टावर से करीब तीन गुना ऊंची है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल्डिंग पर जनवरी 2004 में काम शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में काम पूरा हो गया था. इसे बनाने में करीब 12 हजार मजदूर रोजाना काम करते थे. इसे 4 जनवरी, 2010 को आधिकारिक तौर पर खोला गया था. बुर्ज खलीफा को करीब 100 किमी दूर से ही देखा जा सकता है. बुर्ज खलीफा को बनाने में ज्यादातर एल्युमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है. इस इमारत को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया था. बता दें कि इसमें कुल 163 फ्लोर हैं.

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