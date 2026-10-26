नेतन्याहू ने शेयर की न्यूक्लियर ब्लास्ट की AI इमेज, अगर तेल अवीव पर परमाणु अटैक हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे? 5 सवालों के जवाब

इजरायल में मंगलवार (27 अक्टूबर) को चुनाव होने हैं. देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए वोटिंग होती है. 120 सीटों वाली संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है.

इजरायल की कुल आबादी एक करोड़ तीन लाख है.

इजरायल की 120 सीटों के लिए 27 अक्टूबर को वोटिंग होगी.

नेतन्याहू ने तेल अवीव पर न्यूक्लियर अटैक की AI फोटो शेयर की.

इजरायल में चुनाव से दो दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी फोटो शेयर की, जिसमें तेल अवीव के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट दिखाया गया है. नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचे हुए दो साल के कार्यकाल का इस्तेमाल ईरान से लड़ने के लिए करना चाहिए.

नेतन्याहू ने जो फोटो शेयर की है, जिसमें तेल अवीव के ऊपर आग का एक गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है. न्यूक्लियर ब्लास्ट ने कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है. इस फोटो के साथ नेतन्याहू ने इजरायली लेखकर युवल ब्लूमबर्ग का एक बयान भी शेयर किया.

ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाए तो पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा: नेतन्याहू

बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट में लिखा, 'इजरायल के अस्तित्व पर वास्तविक खतरा मंडरा रहा है. अगर ईरानियों ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा. ईरान और शिया गुट से पैदा हुए इस खतरे के सामने सबकुछ बहुत मामूली है.'

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

नेतन्याहू ने ट्रंप के बचे हुए दो साल के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा, 'ईरान में काम पूरा करने के लिए हमारे पास ट्रंप के दो और साल हैं और कोई नहीं कह सकता कि उसके बाद क्या होगा. चाहे वह कमला हैरिस हों या कोई और. आने वाले सालों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमारे पास यही समय बचा है. देश के सभी ज़रूरी रिसोर्स इस मिशन में लगाने होंगे.

आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी: इजरायली PM

उन्होंने लिखा कि अगर देश के बीच में दो एटम बम गिरें तो इन सब नकली तूफानों की परवाह कौन करेगा? आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम उस ऐतिहासिक मौके को गंवा देते हैं जो हमें अपनी पीढ़ी के सामने सबसे ज़रूरी मिशन को पूरा करने की कोशिश करने का मौका देता है.

इजरायली पीएम ने कहा, 'यह ऐसे प्रधानमंत्री के साथ नहीं होगा जिसका गला मुस्लिम ब्रदरहुड और आतंक को बढ़ावा देने वालों ने पकड़ रखा हो. यह ऐसे प्रधानमंत्री के साथ नहीं होगा जो फ़ोन उठाकर ट्रंप से लगातार, गहरी बातचीत नहीं कर सकता. यह ऐसे प्रधानमंत्री के साथ नहीं होगा जो टीवी इंटरव्यू का प्रेशर नहीं झेल सकता.'

עדכון: ראש ממשלת ישראל פרסם תמונה של פצצת אטום על תל אביב. אני מבקש להרחיק אותו מהרשתות החברתיות. האיש וסביבתו איבדו את זה. הלחץ גובר. ביום שלישי נחליף את זורעי הפאניקה ונחזיר לישראל את הביטחון והשפיות. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) October 25, 2026

नेतन्याहू ने दबाव बढ़ने पर खोया आपा: यार गोलन

नेतन्याहू को इस पोस्ट के लिए इजरायल में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. डेमोक्रेट्स के चेयरमैन यार गोलन ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही नेतन्याहू ने आपा खो दिया. उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री ने तेल अवीव के ऊपर परमाणु बम की फोटो शेयर की है. मैं अपील करता हूं कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जाए. वह आदमी और उसके आसपास के लोग अपना आपा खो चुके हैं. दबाव बढ़ रहा है.'

इजरायल की आबादी एक करोड़ के पार

इजरायल की साल 2026 में कुल आबादी एक करोड़ से ज्यादा है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, इजरायल की आबादी 10,305,000 है, पिछले साल की तुलना में इसमें 1.2 फीसदी की ग्रोथ हुई है. इनमें 7,828,000 (78.3%) यहूदी और 2,173,000 (21.7%) अरब और करीब तीन लाख विदेशी नागरिक हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबक, तेल अवीव की आबादी बढ़कर 601,995 हो गई है. पिछले साल की तुलना में शहर की आबादी में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.



नेतन्याहू ने इजरायल पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका जताई है. जानें उससे जुड़े 5 सवालों के जवाब

1-अगर परमाणु अटैक हुआ तो कितने घंटे में कितने लोग मारे जाएंगे?

डिफेंस एक्सपर्ट (ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड) यूके देवनाथ का कहना है कि अगर ईरान 10 किलो टन का न्यूक्लियर बम बना लेता है और घनी आबादी वाले शहर जैसे तेल अवीव या येरुशलम के सिटी सेंटर पर फेंक देता है तो 2 वर्ग किमी का एरिया तबाह हो जाएगा. इस हमले में करीब एक लाख लोग मारे जाएंगे. सारी बिल्डिंगें-फ्लैट्स धराशाही हो जाएंगे. बहुत हाई टेंपरेचर हो जाएगा. रेडिएशन हो जाएगा. न्यूक्लियर डस्ट उड़ेगी. धमाका बहुत ही जबरदस्त होगा.

2- न्यूक्लियर अटैक का असर कब तक रहता है?

यूके देवनाथ का कहना है कि न्यूक्लियर हमले में जो लोग धमाकों में मारे जाते हैं यानी प्रेशर वेब में तो इसका असर तो तुरंत 5 से 10 मिनट में पड़ता है, लेकिन जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तो उसका असर होने में 15 दिन से छह महीने तक लग जाते हैं. ये एक तरह से स्लो पॉइजन जैसा होता है. उसका प्रभाव कई बार अगली पीढ़ी तक नजर आता है. जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हमने देखा कि अगली पीढ़ी के बच्चों में भी इसका प्रभाव हुआ. उनके बच्चों का डीएनए अफेक्टेड पाया गया. बच्चे जो पैदा हुए, उनमें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा थी.

3- इजरायल पर परमाणु हमला हुआ तो क्या प्रभाव होगा?

डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि वैसे तो ईरान का इजरायल पर न्यूक्लियर बम गिराने का कोई प्लान नहीं है. उन्होंने कहा, 'मान लेते हैं कि ईरान भविष्य में ऐसा कुछ करता भी है तो इजरायल के पास 70 न्यूक्लियर बम हैं और अमेरिका के पास 5000 परमाणु बम हैं तो उस पर गिरा देंगे और ईरान अगले एक घंटे में पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा.'

4- न्यूक्लियर अटैक में शेल्टर्स में रहने वाले लोग बच सकते हैं?

युद्ध के दौरान शेल्टर्स में रहने वाले लोग भी नहीं बच पाते हैं. बम के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है वो मिट्टी और पानी के साथ मिलकर ठंडा हो जाता है. जब वो वापस जमीन पर गिरता है तो वो जानलेवा बन चुका होता है. इसको फॉलआउट कहते हैं. फॉलआउट के पार्टिकल्स हवा के साथ दूर तक जाते हैं, जहां भी ये रेडिएशन को लेकर जाते हैं, वहां भी इसका असर दिखता है. जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, उसका असर कम होता है, लेकिन बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है.

5- परमाणु हमले से सूखा होने का भी खतरा होता है?

ब्लास्ट से निकलने वाला धुआं और डार्क पार्टिकल्स हवा में रह जाते हैं. ये आसमान तक पहुंचकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं. ऐसे हालात लंबे समय तक रहने को न्यूक्लियर विंटर कहते हैं. इसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं और सूखा पड़ने का खतरा भी पैदा होता है. इसका असर दशकों तक बना रहता है. वक्त के साथ कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं. आने वाली पीढ़ियां भी कोई न कोई बीमारी लेकर पैदा होती हैं.

न्यूक्लियर अटैक का डर दिखा रहे नेतन्याहू: एक्सपर्ट

डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ का कहना है कि इजरायल में कल इलेक्शन हैं. ऐसा लगता है कि नेतन्याहू या तो बहुत कम अंतर से चुनाव जीत जाएंगे या फिर बहुत कम अंतर से चुनाव हार जाएंगे. न्यूक्लियर अटैक से डराकर वो विपक्ष के वोटर्स, न्यूट्रल और अनडिसाइडेड वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सिर्फ नेतन्याहू का प्रोपेगैंडा ही दिखाई दे रहा है.

ये भी पढ़ें- 6 राउंड की मीटिंग और अयूब खान का एक ऐलान... चीन के खिलाफ भारत-PAK का जॉइंट फ्रंट कैसे बनते-बनते रह गया?