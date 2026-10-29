नेतन्याहू को 8 और आइजनकोट को 13 की शॉर्टेज, अरब पार्टियों के सपोर्ट से बनेगी सरकार? जानें इजरायल में क्या हैं ऑप्शन 

इजरायल में राष्ट्रपति जिस नेता को सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, उसे 28 दिन का समय दिया जाता है कि वो बहुमत की संभावनाएं तलाश ले. ये समय 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है.

इजरायल में 4 अरब पार्टियों ने जीतीं 19 सीटें

जॉइंट लिस्ट ने आइजनकोट को समर्थन के दिए संकेत

नेतन्याहू ने लगाया इजरायल में चुनाव चोरी का आरोप

इजरायल में 92 फीसदी से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला. नेतन्याहू गठबंधन को 53, जबकि आइजनकोट गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं. अरब पार्टियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें 19 सीटें मिली हैं. अरब पार्टियों को किंगमेकर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू और आइजनकोट दोनों ही अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने से इनकार कर चुके हैं.

ऐसे में इजरायल में नई सरकार बनने की क्या-क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं. नेतन्याहू 7वीं बार पीएम बन पाएंगे या आइजनकोट इजरायल में बड़ा उलटफेर करेंगे. दोनों ही नेताओं के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विकल्प खुले हैं. विदेश मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायल में कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत ही सरकार बनेगी.

नेतन्याहू के सामने क्या हैं ऑप्शन?

1-नेतन्याहू अरब पार्टियों के साथ गठबंधन बनाएं, लेकिन इससे उनके गठबंधन की पार्टियां नाराज हो जाएंगी और इसकी संभावना भी बहुत कम हैं क्योंकि वह खुद भी अरब पार्टियों के साथ विपक्षी गठबंधन की सुगबुगाहट को शर्मनाक बता चुके हैं.

2- आइजनकोट के गठबंधन में शामिल पार्टियों से बातचीत कर सकते हैं. लिकुड सीधे याशार को तो सरकार में शामिल होने का न्योता नहीं दे सकती है क्योंकि आइजनकोट ने पूरा चुनाव ही नेतन्याहू के विचारों के खिलाफ ही लड़ा था. ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे?

-अगर नेतन्याहू ने ऐसा किया तो उनके गठबंधन की अल्ट्रा धार्मिक पार्टियां नाराज हो सकती हैं. हालांकि अगर बियाचाद या डेमोक्रेट्स में से कोई एक पार्टी भी नेतन्याहू के साथ आ जाए और लिकुड गठबंधन को कोई दिक्कत न हो तो सरकार आसानी से बन जाएगी. नेतन्याहू गठबंधन के पास 53 सांसद हैं और उसे 8 की जरूरत है. बियाचाद को 12 और डेमोक्रेट्स के पास आठ सीटें हैं.

वोटिंग से पहले प्रेयर करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू (फोटो-X अकाउंट)

-अगर बियाचाद और डेमोक्रेट्स दोनों ही दल नेतन्याहू के साथ आ जाते हैं तो दोनों को मिलाकर 20 सीटें बढ़ जाएंगी. ऐसे में अगर कोई गठबंधन वाली पार्टी नेतन्याहू का साथ छोड़ती है, फिर भी वो आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं.



3- नेतन्याहू दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बना सकते हैं. ऐसी सरकार तब बनती है, जब देश में युद्ध, महामारी या आर्थिक संकट हो या फिर चुनाव के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले.

4- बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह संसद में विश्वास मत हासिल कर लें, लेकिन बहुमत न हो. अगर अरब पार्टियां संसद में विश्वास मत के दौरान सदन में न आएं तो नेतन्याहू अल्पमत सरकार चलाने में कामयाब हो सकते हैं. हालांकि इससे सरकार की स्थिति डांबाडोल ही रहती है क्योंकि किसी बड़े फैसले पर समर्थन जुटाना ही पड़ेगा.

आइजनकोट के पास क्या हैं ऑप्शन?

1-आइनजनकोट के पास ऑप्शन है कि वो नेतन्याहू के साथ मिलकर सरकार चलाएं. ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि वो पहले नेतन्याहू के साथ पार्टी में काम भी कर चुके हैं और यहूदी स्टेट के लिए प्रतिबद्धता भी जताते हैं. अगर याशार पार्टी नेतन्याहू की लिकुड को सपोर्ट करती है तो बिना किसी अरब पार्टी के बहुमत से सरकार चल सकती है.

चुनाव प्रचार करते हुए गादी आइजनकोट (फोटो- X अकाउंट)

2-आइजनकोट अरब पार्टियों के साथ सरकार बना सकते हैं. वो पार्टियां सरकार में शामिल न हों, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर दें. ऐसे में आइजनकोट संसद में विश्वास मत हासिल कर सकते हैं.

3-नेतन्याहू के गठबंधन की पार्टियों के साथ जोड़तोड़ कर सकते हैं. जैसे नेतन्याहू के पास ऑप्शन है, ठीक वैसा ही ऑप्शन आइजनकोट के पास भी है.

चुनाव में अपना एजेंडा, बाद में कॉमन प्रोग्राम से सरकार: एक्सपर्ट

जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शंतेष कुमार सिंह का कहना है कि इजरायल में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां अपना-अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो एक कॉमन मिनिमम प्लान तैयार करती हैं और फिर उस कॉमन एजेंडा पर सरकार बनती है.

डीएनए इंडिया हिंदी से बात करते हुए प्रोफेसर शंतेष कुमार ने कहा, 'इजरायल में कभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. वहां अकसर ऐसा ही मेंडेट मिलता है. ऐसे में जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है, अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो वही पार्टी सरकार बनाती है. नेतन्याहू गठबंधन 53 सीट जीत चुका है, हालांकि वो बहुमत से 8 सीट पीछे हैं, उसके बावजूद ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि नेतन्याहू की ही सरकार में वापसी होगी.'

नेतन्याहू ने लगाया चुनाव चोरी का आरोप

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के 19 सीटें जीतने पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर एक हमला है, जिसके मकसद नेसेट पर विदेशी ताकतों का कब्जा, इजरायल का इस्लामीकरण और दक्षिणपंथी सरकार को उखाड़ फेंकना है. इसका नतीजा होगा कि आईडीएफ को हर मोर्चे, खासकर ईरान के खिलाफ पीछे हटना पड़ेगा.

הודעת הליכוד: פרשת רע״מגייט היא רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל! הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים. מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה״ל בכל הזירות - ובראשן איראן. אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע״מ והמשותפת, להחליף את יו״ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן, ולהקים ממשלה מסוכנת לישראל. אנו דורשים לפעול מייד ובכל האמצעים הקיימים בידי השב״כ והמשטרה כדי לחקור את הפשעים הללו. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2026

लिकुड नेता ने कहा कि जब साजिश साफ हो गई तो किसी भी जायोनी पार्टी को राआम और जॉइंट लिस्ट का सहयोग नहीं लेना चाहिए. इन पार्टियों ने पैसे देकर वोट खरीदे, नेसेट स्पीकर बदल दिया और ऐसी सरकार बनाई जो इजरायल के खिलाफ खतरनाक है.

नेतन्याहू को सरकार में आने से रोकेगा जॉइंट लिस्ट: जबरीन

अरब पार्टियों के गठबंधन जॉइंट लिस्ट के नेता यूसुफ जबरीन ने कहा कि हमें जो सीटें मिली हैं, उनका इस्तेमाल नेतन्याहू की सरकार से छुटकारा पाने के लिए करेंगे. उन्होंने क्लीयर किया कि उनका गुट आइजनकोट की सरकार में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो गाजा में इजरायल के मिलिट्री कैंपेन और साउथ लेबनान पर कब्जे को सपोर्ट करते हैं. हालांकि जबरीन ने आइजनकोट गुट को बाहर से सपोर्ट देने की संभावनाएं खुली रखीं, जिससे एक माइनॉरिटी सरकार बन सके.

मंसूर अब्बास का दावा- राइट विंग लीडर ने किया कॉन्टेक्ट

इजरायल में वोटिंग के बाद राआम के चीफ मंसूर अब्बास कह चुके हैं कि आइजनकोट ब्लॉक के ज्यादातर वोटर याशार के साथ राआमको भी सरकार में देखना चाहते हैं. इजरायली टीवी चैनल से बात करते हुए मंसूर अब्बास ने दावा किया, 'आजइनकोट ब्लॉक के सीनियर नेताओं ने चुनाव से पहले भी उनके साथ डील पर बात की थी. हर कोई हमसे बात कर रहा है, सिर्फ याशार गठबंधन ही नहीं, कुछ दिन पहले राइट विंग के एक बड़े सीनियर नेता ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था.'

आइजनकोट ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी भी अरब पार्टी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि इजरायल को एक यहूदी और डेमोक्रेटिक देश के तौर पर मान्यता देने समेत हमारे बीच शेयर्ड वैल्यूज की कमी है.

नेतन्याहू की ओर से अरब पार्टियों से कोई बातचीत नहीं

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कंफर्म किया है कि वह सरकार बनाने के लिए किसी भी अरब पार्टी से बातचीत नहीं करेगी. लिकुड के प्रवक्ता गाय लेवी ने यरुशलम में पार्टी हेडक्वार्टर में कहा, 'कोई चांस नहीं है. यह तो ऐसा सवाल भी नहीं है जो पूछा जाना चाहिए.'

अरब पार्टियों के सरकार में शामिल होने पर एक्सपर्ट क्या बोले?

अरब पार्टियों के सरकार में शामिल होने के सवाल पर विदेश मामलों के एक्सपर्ट ने कहा, 'चुनाव हो चुके हैं. अब सभी पार्टियां आपस में बातचीत करेंगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतन्याहू की लिकुड ही बहुमत जुटाने की कोशिश करेगी. अरब पार्टियों से भी बातचीत की जाएगी. भले ही अरब पार्टियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो थोड़ी लेफ्ट विंग की होंगी, लेकिन वो भी इजरायल फर्स्ट की नीति ही अपनाती हैं. हां ये जरूर है कि अरब पार्टियां सरकार में शामिल न हों, वो सिर्फ बाहर से ही सपोर्ट करें. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.'

इन सवालों ने गठबंधन को उलझाया!

काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फैलो इलियट अब्राम्स का कहना है कि इजरायल में गठबंधन होना काफी जटिल मसला बन गया है. उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं, जिनकी वजह से गठबंधन मुश्किल होगा.

1- क्या अरब पार्टियों को सरकार में शामिल किया जाना चाहिए या बाहर रखना चाहिए?

2-धार्मिक यहूदी समुदाय हरेदीम के साथ क्या होगा, जो मांग कर रहे हैं कि उनके युवाओं को सेना में भर्ती न किया जाए?

3- क्या आइजनकोट गुट के नेता नेतन्याहू को समर्थन देंगे, अगर वो अल्ट्रा राइट नेताओं को बाहर कर देते हैं?

4- आखिरी सवाल ये भी बनता है कि 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद अब अरब पार्टियों को सरकार में शामिल होना पूरी तरह अस्वीकार्य है?

जॉइंट लिस्ट क्या है?

जॉइंट लिस्ट इजरायल में तीन अरब पार्टियों का गठबंधन है, जिसे 2015 में अरब नागरिकों के वोट पाने के लिए बनाया गया था. फिलिस्तीन बनाने की बात करने वाले अहमद तिबी की ताल पार्टी, यूसुफ जबारीन की लेफ्ट पार्टी हदाश और सामी अबू शहादेह की सेक्लुयर पार्टी बलाद इसमें शामिल हैं. ये गठबंधन आमतौर पर सरकारों को बाहर से समर्थन करता है, सरकार में शामिल नहीं होता है. हालांकि इसमें मंसूर अब्बास की राआम पार्टी भी शामिल थी, लेकिन इस बार उसने अलग चुनाव लड़ा.

राआम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास कौन हैं?

मंसूर अब्बास पेशे से डेंटिस्ट और अरब-इजरायली पॉलिटिशियन हैं. वह 2019 में नेसेट के लिए चुने गए. मंसूर अब्बास ने इजरायल में अरब पॉलिटिक्स को नया रूप दिया. वह इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद में पड़ने के बजाय इजरायली अरब नागरिकों की वकातल करते हैं. 2021 में नफ्ताली बेनेट की सरकार में वह शामिल हुए. ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अरब पार्टी इजरायल की सरकार में शामिल हुई.

इजरायल में कहां से आए अरब नागरिक?

इजरायल में अरब नागरिक वे फिलिस्तीनी और अरब मूल के लोग हैं जो 1948 में इजरायल बनने के बाद वहीं रह गए और जिन्हें इजरायल की नागरिकता मिल गई. इजरायल के ICBS के मुताबिक, इजरायल की कुल आबादी करीब 10.1 मिलियन यानी एक करोड़ 10 लाख है. इनमें से 21 लाख अरब नागरिक हैं.

इजरायल में अरब नागरिकों के हालात कैसे हैं?

इजरायल में अरब नागरिकों की आबादी करीब 20 फीसदी है यानी करीब 21 लाख. वे मेडिकल सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं. इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि 20% से ज्यादा डॉक्टर अरब हैं. करीब 25% नर्स और 50% लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट अरब हैं. इजरायल की सुप्रीम कोर्ट में दो अरब नागरिक जज रह चुके हैं, जबकि कई अरब नागरिक इंजीनियर, स्कॉलर, लेखक और एथलीट भी हैं.

नेतन्याहू या आइजनकोट, किसे मिलेगा सरकार बनाने का न्योता?

इजरायल में राष्ट्रपति जिस नेता को सरकार बनाने के लिए न्योता देता है, उसे 28 दिन का समय दिया जाता है कि वो बहुमत की संभावनाएं तलाश ले. जरूरत पड़ने पर 14 दिन और बढ़ा दिए जाते हैं. कुल मिलाकर चाहे नेतन्याहू हों या आइजनकोट, जिसे भी सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, उसे 42 दिन का समय मिलेगा.

राष्ट्रपति की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि वह सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दे. अगर उन्हें लगता है कि कम सीट जीतने वाली पार्टी भी सरकार बना सकती है और गठबंधन बनाने के उसके चांस ज्यादा हैं तो वो उसे भी बुला सकते हैं.

अगर राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को लगता है कि भले ही नेतन्याहू गुट के पास ज्यादा सीटें हैं, लेकिन आइजनकोट बहुमत के लिए सीटों की जुगाड़ कर सकते हैं तो वो आइजनकोट को ही सरकार बनाने का न्योता देंगे.

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