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पाकिस्तान में फेल हुई असीम मुनीर की नेतागिरी, मई महीने में आतंकवादी हिंसा 27 परसेंट बढ़ी, चौंकाने वाली है ये रिपोर्ट

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में मई महीने में आतंकी वारदातों में 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 07, 2026, 11:20 PM IST

पाकिस्तान में फेल हुई असीम मुनीर की नेतागिरी, मई महीने में आतंकवादी हिंसा 27 परसेंट बढ़ी, चौंकाने वाली है ये रिपोर्ट

पाकिस्तान में मई महीने में आतंकवादी हिंसा 27 परसेंट बढ़ी. (फोटो क्रेडिट- IANS)

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पाकिस्तान आतंकी हिंसा की चपेट में बुरी तरह फंसा हुआ है. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ (PICSS) के मुताबिक, मई में पाकिस्तान में आतंकवादी हिंसा 27 परसेंट बढ़ गई. पूरा देश हथियार बंद आतंकी समूहों के बुरे चक्कर में फंसा हुआ है और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेना प्रमुख असीम मुनीर को नेतागिरी से ही फुर्सत नहीं है. पाकिस्तान में लगातार बढ़ते आतंकी हमले और उन्हें रोकने में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी से  पाकिस्तानी सेना की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.  

फेल हुआ गवर्नेंस का हाइब्रिड मॉडल

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि देश में गवर्नेंस का एक हाइब्रिड मॉडल लागू है. ख्वाजा आसिफ का मतलब ये था कि पाकिस्तान को सेना और राजनीतिक नेतृत्व मिलकर चला रहे हैं. हालांकि सच ये है कि सिविलियन लीडरशिप का रोल सेना के फैसलों को मंजूरी देने तक ही सीमित है. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पीओके हर जगह हथियार बंद गुट सक्रिय हैं. PICSS की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि पाकिस्तान में शासन का हाइब्रिड मॉडल फेल हो चुका है और फौज को आतंक को पालने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

भारत-अफगानिस्तान को दोष देकर बचने की कोशिश

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर सेना के अधिकारी तक अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और बढ़ती आतंकी घटनाओं का ठीकरा भारत और अफगानिस्तान के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान लगातार तालिबान शासन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान विरोधी ताकतों के प्रॉक्सी के तौर पर काम करने का आरोप लगा रहा है. दरअसल पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने एक कहानी गढ़ी है जो बलूचिस्तान में हथियारबंद बलूच राष्ट्रवादियों और खैबर पख्तूनख्वा (KP) में धार्मिक कट्टरपंथियों से लड़ने में आर्मी की नाकामी का बचाव करने की एक तरकीब है.

फेल हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन

पिछले दो दशकों से, पाकिस्तान सेना ने अलग-अलग हथियारबंद समूहों से लड़ने के लिए एक के बाद एक ऑपरेशन किए हैं. इनमें से किसी भी ऑपरेशन से मकसद पूरा नहीं हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले रुके नहीं हैं. दूसरी तरफ इन ऑपरेशनों के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ा है. 

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों से ज्यादा समय में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही हथियारबंद उग्रवादियों से लड़ने के लिए 14 ऑपरेशन चलाए गए. इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में दो मिलिट्री ऑपरेशन, 2014 में ऑपरेशन रद-उल-फसाद और 2024 में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम हुए. पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी इस साल सैन्य कार्रवाई की. 
 

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