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दुनिया

American Revolution: किस देश की मदद से अमेरिका ने लड़ी आजादी लड़ाई? ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ क्यों भड़का विद्रोह

ब्रिटेन से आजाद होने के लिए 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनियों ने मिलकर एक विद्रोह किया था. ये विद्रोह 1775 में शुरू हुआ और 1783 में एक शांति समझौते के साथ खत्म हुआ. इस साल अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 03, 2026, 09:00 PM IST

American Revolution: किस देश की मदद से अमेरिका ने लड़ी आजादी लड़ाई? ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ क्यों भड़का विद्रोह

ब्रिटेन से आजाद होने के लिए 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनियों ने मिलकर विद्रोह किया था. (AI इमेज)

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  • अमेरिका को आजादी 4 जुलाई  1776 को मिली थी.
  • लंबे समय तक अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा.
  • 1783 में ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता दी.

American Independence: अमेरिका को आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में देखा जाता है. लेकिन किसी समय ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था. भारत की ही तरह अमेरिका को भी आजादी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी.  4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी की घोषणा की थी. लेकिन ये लड़ाई इसके बाद भी जारी रही. अमेरिका की पूर्ण आजादी की जंग 1775 से 1783 के बीच लड़ी गई. इस दौरान उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंका और एक संप्रभु देश संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की स्थापना की. 

ब्रिटेन के खिलाफ क्यों भड़की बगावत?

ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1754 से लेकर 1763 तक युद्ध लड़ा गया. इस युद्ध से  ब्रिटिश खजाना खाली हो चुका था. ब्रिटेन का मानना था कि उपनिवेशों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका खर्च भी उन्हें उठाना चाहिए. इसके बाद ब्रिटिश संसद ने कई विवादित टैक्स कानून लागू किए. लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोग स बात से नाराज थे कि ब्रिटिश संसद में उनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था. फिर भी उन पर मनमाने टैक्स लगाए जा रहे थे. यही असंतोष आंदोलन का मुख्य आधार बना.

विद्रोह की सबसे बड़ी चिंगारी 'बोस्टन टी पार्टी' नाम की घटना से भड़की जो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई. इस दिन अमेरिकी क्रांतिकारियों ने  ब्रिटिश टैक्स के विरोध में चाय से भरे 342 बक्से बोस्टन बंदरगाह के पानी में फेंक दिए. इससे नाराज ब्रिटिश शासन ने कई कड़े कानून और टैक्स लागू कर दिए. ब्रिटेन के रवैये ने अमेरिकी कॉलोनियों को संगठित किया. अब पूरे अमेरिका में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठने लगी और लोग इकट्ठा होने लगे. 

धीरे-धीरे अमेरिका की आजादी का सपना देखने वाले हथियार भी जुटाने लगे. ब्रिटानिका के अनुसार, 19 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी क्रांतिकारियों  के हथियारों के भंडार को जब्त करने के लिए एक अभियान चलाया. इसके बाद लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में जमीनी स्तर की लड़ाई शुरू हुई. यहीं से शुरू हुई झड़प ने युद्ध का रूप ले लिया.

ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं कितनी ताकतवर थीं?

अमेरिकी क्रांतिकारियों ने एक मिलिशिया और एक राष्ट्रीय सेना बनाई. ब्रिटानिका के अनुसार, इस सेना की संख्या 20 हजार थी. जॉर्ज वॉशिंगटन को इस सेना की कमान सौंपी गई. हालांकि इसके सैनिकों के पास ट्रेनिंग की कमी थी फिर भी छापामार तरीके से इन जवानों ने वीरता से लड़ाई की. इसके दूसरी तरफ, ब्रिटिश सेना में लगभग  42,000 पेशेवर और अनुशासित सैनिक थे. ब्रिटिश राजा ने लगभग 30,000 जर्मन सैनिकों को भी भाड़े पर युद्ध के मैदान में उतारा था. 

युद्ध का अंत और अमेरिका की आजादी

वैसे तो अमेरिकी क्रांतिकारियों ने 4 जुलाई 1776 को ही आजादी की घोषणा कर दी थी लेकिन, युद्ध जारी रहा. 1778 में फ्रांस और 1779 में स्पेन इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से शामिल हो गए. नीदरलैंड ने भी अमेरिका को वित्तीय सहायता और मान्यता दी. फ्रांस की नौसेना भी अमेरिका के पक्ष में उतरी और इस युद्ध का रुख बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. इस युद्ध में बड़ी कामयाबी तब मिली जब फ्रांसीसी और अमेरिकी सेनाओं ने मिलकर वर्जीनिया के यॉर्कटाउन में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवॉलिस को घेर लिया. मजबूरी में कॉर्नवॉलिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा.  यह युद्ध की आखिरी बड़ी लड़ाई थी. इसके बाद 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई. ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और इस तरह दुनिया के नक्शे पर एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र का जन्म हुआ हुआ. हालांकि, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाता है. 

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