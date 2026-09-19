F-35 नहीं F-16 फाइटर जेट ही खरीदेगा अमेरिका! 20 साल बाद US एयरफोर्स ने क्यों बदला प्लान? 

यूएस एयरफोर्स का नया F-16G वेरिएंट F-16V से अलग होगा, जिसके लिए ताइवान, तुर्किए, मोरक्को, बहरीन, पेरू समेत कई देशों ने ऑर्डर दिया है. F-16 ने पहली बार 1970 के दशक में उड़ान भरी थी, लेकिन बीते करीब दो दशकों से अमेरिकी एयरफोर्स ने इस सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है.

अमेरिका अपनी एयरफोर्स के लिए F-16 फाइटर जेट खरीदेगा.

अगर डील होती है तो 2 दशक बाद US एयरफोर्स के बेड़े में नए F-16 शामिल होंगे.

यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में F-15EX भी करीब 20 साल बाद खरीदे थे.

लॉकहीड मार्टिन को इस महीने तक 102 F-16 विमानों के ऑर्डर मिल चुके हैं.

अमेरिका की वायुसेना इस समय फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है. उसके बेड़े में जितनी तेजी से नए फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से पुराने फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में यूएस एयरफोर्स की नजरें अब चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट F-16 पर टिकी हैं. अमेरिकी वायुसेना F-16 के एडवांस्ड वर्जन F-16G को हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसकी बातचीत लॉकहीड मार्टिन कंपनी से चल रही है, जो F-35 भी बनाती है. अगर ये डील हो जाती है तो F-15EX के बाद F-16 दूसरा फाइटर जेट होगा, जो करीब 20 साल बाद एक बार फिर अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा.

यूएस एयरफोर्स के नए F-16G वेरिएंट F-16V से अलग होगा, जिसके लिए ताइवान, तुर्किए, मोरक्को, बहरीन, पेरू समेत कई देशों ने ऑर्डर दिया है. F-16 फाइटर जेट्स ने पहली बार 1970 के दशक में उड़ान भरी थी, लेकिन बीते करीब दो दशकों से अमेरिकी एयरफोर्स ने इस सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है.

F-16 की तरह F-15EX का भी दो दशक बाद ऑर्डर

F-16 की तरह ही F-15E की खरीद भी अमेरिकी वायुसेना ने 2001 के बाद बंद कर दी थी और 2004 में उसे आखिरी लड़ाकू विमान मिला था. करीब दो दशक के बाद उसने इस वेरिएंट का 2020 में नया ऑर्डर दिया, जिसके तहत आठ लड़ाकू विमानों के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की डील हुई थी. इस समय यूएस एयरफोर्स F-15EX में भारी निवेश कर रही है. अगले 10 साल में 268 नए F-15 खरीदने की योजना बना रही है, जिसकी लागत 37 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है. हालांकि इनके रखरखाव और संचालन पर कुल 140 बिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है.

US ने एयरफोर्स को स्टेल्थ बनाने का प्लान छोड़ा

अमेरिका ने अपनी वायुसेना को पूरी तरह स्टेल्थ बनाने की योजनाओं को काफी हद तक छोड़ दिया है और तेजी से अलग-अलग संरचना वाले बेड़े की ओर बढ़ रही है, जहां चौथी पीढ़ी के F-15, F-16, 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 के साथ ही छठी पीढ़ी के F-47 लड़ाकू विमान एकसाथ होंगे.

F-35 के बजाय F-16G क्यों?

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल की रिसर्च में पाया गया कि अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है. इसमें ये भी कहा गया कि F-16 का बेड़ा काफी पुराना हो रहा है और F-35 के प्रोडक्शन की तुलना में तेजी से रिटायर हो रहा है. अमेरिकी वायुसेना के पास वर्तमान में 1098 लड़ाकू विमान है, जोकि न्यूनतम 1145 से भी कम है. इससे पहले इनसाइड डिफेंस ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट किया था कि सेना F-35 की तुलना में कम लागत पर क्षमता संबंधी कमी को पूरा करने के लिए F-16 के नए वैरिएंट को खरीदने पर विचार कर रही है.

इस महीने तक 102 F-16 का ऑर्डर

ट्रैकर F-16.net के अनुसार, सितंबर 2026 तक ब्लॉक 70/72 के 102 F-16 विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है. इन बड़े ऑर्डरों का काफी हद तक भुगतान भी हो चुका है. हालांकि बड़े पैमाने पर ऑर्डर बैकलॉग के कारण नए F-16G की डिलीवरी में थोड़ी देरी हो सकती है. F-16 की तुलना में F-35 की लागत काफी ज्यादा है.

अमेरिकी सरकार के जवाबदेही कार्यालय (GAO) के अनुसार, F-35 कार्यक्रम की अधिग्रहण और लाइफटाइम रखरखाव की लागत 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है, जिससे ये पेंटागन के अब तक के सबसे महंगे हथियार कार्यक्रमों में से एक बन गया है. सबसे खास बात ये है कि अमेरिकी वायुसेना ने ये महसूस किया है कि एडवांस्ड चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उसके नई वॉर थ्योरी में प्रांसागिक बने रहेंगे.

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