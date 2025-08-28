Aug 28, 2025, 04:01 PM IST
Premananad Ji Maharaj ने बताया, घर में करेंगे ये काम, दान से कई गुणा मिलेगा फल
Nitin Sharma
वृन्दावन में केलीकुंज का संचालन प्रेमानंद जी महाराज करते हैं. महाराज जी सुबह उठते ही वृंदावन की परिक्रमा करते हैं. इसके बाद सत्संग करते हैं.
यहां प्रेमानंद जी लोगों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं. लोगों के मन में चल रहे सवालों के जवाब देते हैं.
इसी में प्रेमानंद जी महाराज से भक्त ने पूछा कि दान पुण्य करना कितना जरूरी है.
इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि दान पुण्य नहीं करना है मत करो चल जाएगा. बस यह एक काम कर लो.
महाराज जी ने कहा कि माता पिता को जो पसंद हैं. वो उन्हें खिलाओं. वहीं चीज उनके लिए लाकर दो.
माता पिता चाहे कितना भी गाली क्यों न दें. उनकी सुनो और प्यार करो. उनके गाली देने से भी आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा. सिर्फ अच्छा ही होगा.
माता पिता की सेवा और उनकी इच्छा पूरी करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है. यह सबसे बड़ा पुण्य है.
प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा करने से बड़ा कुछ नहीं है. अगर ये काम कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा.
