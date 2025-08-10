Aug 10, 2025, 08:26 AM IST
भारत की 8 सबसे सुंदर चिड़िया
भारत में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत पक्षी मोर है. उनके नीले और हरे रंग के पंख उन्हें देखने में बेहद खूबसूरत बनाते हैं.
इंडियन रोलर का रंग नीला और भूरा होता है. उड़ते समय यह पक्षी बेहद खूबसूरत नजर आता है.
दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी सारस है. इसका आकर्षक लाल सिर और गर्दन इसे और खूबसूरत बनाता है.
एशियाई पैराडाइज फ्लाईकैचर शाही सुंदरता का प्रतीक है. इसके पूंछ के पंख लंबे होते हैं. इसका काला-नीला और सफेद रंग काफी खूबसूरत लगता है.
ग्रेट हार्नबिल काफी बड़ा पक्षी होता है. इसकी चोंच घुमावदार होती है और सिर के ऊपर कलगी होती है.
किंगफिशर काफी खूबसूरत और अलग-अलग रंगों का होता है. इनका शरीर का निचला हिस्सा नारंगी, पीठ नीली और चोंच लंबी होती है.
इंडियन पिट्टा को इसके शरीर के नौ रंगों की वजह से नवरंगी भी कहा जाता है. इसके पंख में हरे, नीले, पीले और काले रंग का चमकीला मिश्रण होता है.
ब्लू टेल्ड बी इटर रंगीन पक्षी है जिसका शरीर चमकीला हरा, पूंछ नीला और आंख पर काली पट्टी होती है. इसकी उड़ान बेहद शानदार होती है.
