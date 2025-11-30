Nov 30, 2025, 05:53 PM IST
डॉ. सुभाष चंद्रा के 6 विचार जो आपको प्रेरणा से भर देंगे
Jaya Pandey
पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा आज 30 नवंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं.
हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे डॉ. सुभाष चंद्रा के विचार अक्सर लोगों खासकर युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं.
आज हम आपको डॉ. सुभाष चंद्रा के 6 प्रेरक विचार बताएंगे जो आपको भी प्रेरणा से भर देंगे.
'चिंता क्यों करें, वास्तविकता को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें.'- डॉ. सुभाष चंद्रा
'पैसा इंसान को अहंकारी बना सकता है, पर पैसा ही आपको फलों से लदे पेड़ की तरह विनम्र भी बना सकता है.' - डॉ. सुभाष चंद्रा
'अगर आप सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा.'- डॉ. सुभाष चंद्रा
'मैं जो भी करूंगा, पूरे जुनून के साथ करूंगा.'- डॉ. सुभाष चंद्रा
'लोगों का मनोरंजन करना, हथियार बेचने से कहीं बेहतर है.'- डॉ. सुभाष चंद्रा
'जीवन में पैसा कमाने से भी बेहतर चीजें हैं.'- डॉ. सुभाष चंद्रा
