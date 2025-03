दुनिया की ये 5 यूनिवर्सिटी करवाती हैं भूत पकड़ने का 'खतरनाक' कोर्स

यूएस की मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी में The Paranormal: Ways of Thinking about the Unknown जैसे कोर्स करवाए जाते हैं. यह कोर्स इंसानों के विश्वास और विज्ञान के बीच पुल का काम करता है.