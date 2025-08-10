आज हम आपको भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास 42 यूनिवर्सिटी से लगभग 20 डिग्रियां थीं.
श्रीकांत जिचकर को भारत का सबसे ज्यादा क्वॉलिफाइड व्यक्ति माना जाता है जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है.
साल 1973 से 1990 के बीच वह कई यूनिवर्सिटी के लगभग 42 परीक्षाओं में शामिल हुए. इतना ही नहीं उन्होंने UPSC की परीक्षा भी दी और सफल रहे.
IPS बनने के बाद उन्होंने IAS बनने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया और सफल रहे. फिर 4 महीने की सर्विस के बाद चुनाव लड़ने के लिए IAS का पद भी छोड़ दिया.
1980 में वह महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे और देश के सबसे युवा विधायक भी बन गए. उन्होंने राज्य मंत्री, राज्यसभा सदस्य और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी पदभार संभाला.
1999 में राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया. उन्हें पेंटिंग, तस्वीरें लेना और नाटकों में अभिनय करना पसंद था. इतना ही नहीं उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया.
2 जून 2004 को रोड एक्सीडेंट में 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. उन्होंने डॉक्टर, वकील, आईपीएस, आईएएस और राजनेता के रूप में देश की सेवा की.
जिचकर की पर्सनल लाइब्रेरी आज भी मौजूद है जिसमें करीब 52,000 किताबें हैं जो उनके पढ़ने के जुनून का एक जीता-जागता सबूत है.