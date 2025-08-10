1999 में राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया. उन्हें पेंटिंग, तस्वीरें लेना और नाटकों में अभिनय करना पसंद था. इतना ही नहीं उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया.