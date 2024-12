Noida Viral Video: उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे जिला गौतमबुद्धनगर में अजब कारनामा सामने आया है. बच्चों के झगड़े में पहले उनकी मां आपस में भिड़ गईं. इसके बाद एक बच्चे की मां ने दूसरे बच्चे की मां को उस समय चांटा मार दिया, जब वह उसकी हरकत का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी महिला बेहद असभ्य तरीके से चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है. चांटे का शिकार हुई महिला ने इस घटना की शिकायत नोएडा पुलिस (Noida Police) से की है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी का है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी-2 की एक सोसाइटी का है. दो छोटे बच्चे किसी बात पर आपस में लड़ रहे थे. इसी दौरान वहां एक बच्चे की मां पहुंच गई. उसने गुस्से में 6 साल के दूसरे बच्चे के मुंह पर करारा चांटा लगा दिया. चांटा इतनी जोर से लगा कि बच्चे के गाल पर चोट लग गई. यह देखकर उस बच्चे की मां और एक अन्य महिला ने चांटा लगाने वाली महिला से विरोध जताया. इस पर उस महिला ने धमकी देते हुए एक बार फिर बच्चे को चांटा लगा दिया.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में आरोपी महिला चिल्लाते हुए कह रही है,'जहां भी ये (पीड़ित बच्चा) मुझे अकेला मिलेगा, मैं इसे चांटा मारूंगी.' इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही दूसरे बच्चे की मां कहती सुनाई दे रही है,'हमें ये बताओ, तुमने बच्चे को चांटा क्यों मारा?' यह सवाल सुनकर आरोपी महिला ने गुस्से में उस महिला पर भी हमला कर दिया और उसे भी चांटा लगा दिया, जिससे उसका फोन नीचे गिर गया. दूसरे वीडियो में महिला उन अन्य लोगों से गाली-गलौच करती दिख रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. साथ ही वह खुद को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों से भी भिड़ती हुई दिखाई दी.

In Noida's Gaur City 2, a woman slapped a 6-year-old child and then resorted to verbal abuse.

The child's father has filed a complaint at Bisrakh police station. pic.twitter.com/pXJHpyZrVx