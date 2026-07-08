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Who is Mahesh Muralidhar Pai: साउथ इंडियन बैंक के नए MD-CEO, जानिए पहले क्या करते थे महेश मुरलीधर पाई?

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Who is Mahesh Muralidhar Pai: साउथ इंडियन बैंक के नए MD-CEO, जानिए पहले क्या करते थे महेश मुरलीधर पाई?

Who is Mahesh Muralidhar Pai: भारतीय रिजर्व बैंक ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक का नया MD-CEO नियुक्त किया है. जानिए उनके 30 वर्षों के बैंकिंग करियर और अनुभव से जुड़ी सभी खास बातें.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 08, 2026, 03:37 PM IST

Who is Mahesh Muralidhar Pai: साउथ इंडियन बैंक के नए MD-CEO, जानिए पहले क्या करते थे महेश मुरलीधर पाई?

Image Credit: AI

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Who is Mahesh Muralidhar Pai: देश के निजी बैंकिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) का नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति बैंकिंग जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है.

कौन हैं महेश मुरलीधर पाई?

50 वर्षीय महेश मुरलीधर पाई बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं, जिनके पास लगभग 30 वर्षों का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में, वह केनरा बैंक में 'चीफ जनरल मैनेजर (डिजिटल बैंकिंग और इनोवेशन)' के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. महेश मुरलीधर पाई ने अपने करियर के दौरान बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में महारत हासिल की है, जिनके बारे में आगे आपको जानकारी दी गई है-

  • रणनीति और गवर्नेंस: बैंकिंग संचालन को नई दिशा देने में दक्षता.
  • विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की गहरी समझ.
  • डिजिटल नवाचार: डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका.
  • ऋण प्रबंधन: रिटेल बैंकिंग, कृषि ऋण और MSME फाइनेंस में विशेषज्ञता.

पहले क्या करते थे महेश मुरलीधर पाई?

महेश मुरलीधर पाई का करियर काफी प्रभावशाली रहा है. केनरा बैंक में उन्होंने कई बड़ी पहल की शुरुआत की, जिनमें 'गोल्ड लोन वर्टिकल' को प्रमुखता से लागू करना शामिल है. उनके पास अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का भी अनुभव है; उन्होंने केनरा बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय में काम किया है. इसके अलावा, वह 'कैनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड' के निदेशक रह चुके हैं और कई प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे FIMMDA और SWIFT India में बैंक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

साउथ इंडियन बैंक को उम्मीदें

साउथ इंडियन बैंक को महेश मुरलीधर पाई से काफी उम्मीदें हैं. बैंक का मानना है कि उनके पास मौजूद 'यूनिवर्सल बैंकिंग' का अनुभव और डिजिटल इनोवेशन की समझ, बैंक की भविष्य की विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी.

नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया

RBI की मंजूरी के बाद अब 16 जुलाई 2026 को होने वाली बैंक की बोर्ड बैठक और उसके बाद शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, महेश मुरलीधर पाई 1 अक्टूबर 2026 से साउथ इंडियन बैंक की कमान संभालेंगे और उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

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